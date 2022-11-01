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ВС России уничтожили 329 украинских самолетов с начала спецоперации
ВС России уничтожили 329 украинских самолетов с начала спецоперации - РИА Новости, 01.11.2022
ВС России уничтожили 329 украинских самолетов с начала спецоперации
Российские войска с начала спецоперации на Украине уничтожили 329 самолетов и 167 вертолетов украинских войск, сообщили во вторник в Минобороны РФ. РИА Новости, 01.11.2022
2022-11-01T15:05
2022-11-01T15:05
2022-11-01T15:08
специальная военная операция на украине
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вооруженные силы рф
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МОСКВА, 1 ноя - РИА Новости. Российские войска с начала спецоперации на Украине уничтожили 329 самолетов и 167 вертолетов украинских войск, сообщили во вторник в Минобороны РФ."Всего с начала проведения специальной военной операции уничтожены: 329 самолетов, 167 вертолетов, 2402 беспилотных летательных аппарата, 384 зенитных ракетных комплекса, 6233 танка и других боевых бронированных машин, 881 боевая машина реактивных систем залпового огня, 3544 орудия полевой артиллерии и минометов, а также 6937 единиц специальной военной автомобильной техники", - говорится в сводке министерства.
https://ria.ru/20221022/samolet-1825952218.html
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россия, украина, вооруженные силы рф, в мире
Специальная военная операция на Украине, Россия, Украина, Вооруженные силы РФ, В мире
15:05 01.11.2022 (обновлено: 15:08 01.11.2022)
ВС России уничтожили 329 украинских самолетов с начала спецоперации
ВС России уничтожили около 500 украинских самолетов и вертолетов с начала спецоперации