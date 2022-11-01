Рейтинг@Mail.ru
ВС России уничтожили 329 украинских самолетов с начала спецоперации - РИА Новости, 01.11.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20221101/samolety-1828420372.html
ВС России уничтожили 329 украинских самолетов с начала спецоперации
ВС России уничтожили 329 украинских самолетов с начала спецоперации - РИА Новости, 01.11.2022
ВС России уничтожили 329 украинских самолетов с начала спецоперации
Российские войска с начала спецоперации на Украине уничтожили 329 самолетов и 167 вертолетов украинских войск, сообщили во вторник в Минобороны РФ. РИА Новости, 01.11.2022
2022-11-01T15:05
2022-11-01T15:08
специальная военная операция на украине
россия
украина
вооруженные силы рф
в мире
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/08/19/1812075406_0:244:3072:1972_1920x0_80_0_0_23687a4548e3a41268b5fcf72272e2f4.jpg
МОСКВА, 1 ноя - РИА Новости. Российские войска с начала спецоперации на Украине уничтожили 329 самолетов и 167 вертолетов украинских войск, сообщили во вторник в Минобороны РФ."Всего с начала проведения специальной военной операции уничтожены: 329 самолетов, 167 вертолетов, 2402 беспилотных летательных аппарата, 384 зенитных ракетных комплекса, 6233 танка и других боевых бронированных машин, 881 боевая машина реактивных систем залпового огня, 3544 орудия полевой артиллерии и минометов, а также 6937 единиц специальной военной автомобильной техники", - говорится в сводке министерства.
https://ria.ru/20221022/samolet-1825952218.html
россия
украина
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/08/19/1812075406_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_5e5c2eda299effa4c7edc875521f84ce.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
россия, украина, вооруженные силы рф, в мире
Специальная военная операция на Украине, Россия, Украина, Вооруженные силы РФ, В мире
15:05 01.11.2022 (обновлено: 15:08 01.11.2022)
 
ВС России уничтожили 329 украинских самолетов с начала спецоперации

ВС России уничтожили около 500 украинских самолетов и вертолетов с начала спецоперации

© AP Photo / Andrii MarienkoУкраинские военнослужащие
Украинские военнослужащие - РИА Новости, 1920, 01.11.2022
© AP Photo / Andrii Marienko
Украинские военнослужащие. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 1 ноя - РИА Новости. Российские войска с начала спецоперации на Украине уничтожили 329 самолетов и 167 вертолетов украинских войск, сообщили во вторник в Минобороны РФ.
"Всего с начала проведения специальной военной операции уничтожены: 329 самолетов, 167 вертолетов, 2402 беспилотных летательных аппарата, 384 зенитных ракетных комплекса, 6233 танка и других боевых бронированных машин, 881 боевая машина реактивных систем залпового огня, 3544 орудия полевой артиллерии и минометов, а также 6937 единиц специальной военной автомобильной техники", - говорится в сводке министерства.
Боевые вылеты экипажей многоцелевых истребителей Су-30СМ - РИА Новости, 1920, 22.10.2022
22 октября, 19:27Специальная военная операция на Украине
ВКС России уничтожили украинский самолет
 
Специальная военная операция на УкраинеРоссияУкраинаВооруженные силы РФВ мире
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала