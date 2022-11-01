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Пасечник прокомментировал ранение ребенка из-за украинского обстрела в ЛНР

Пасечник прокомментировал ранение ребенка из-за украинского обстрела в ЛНР - РИА Новости, 01.11.2022

Пасечник прокомментировал ранение ребенка из-за украинского обстрела в ЛНР

Врио главы ЛНР Леонид Пасечник назвал обстрелы республики, в результате которых получил ранения 10-летний мальчик, преступлением со стороны Киева, "которое не... РИА Новости, 01.11.2022

2022-11-01T15:49

2022-11-01T15:49

2022-11-01T15:49

специальная военная операция на украине

леонид пасечник

луганская народная республика

в мире

украина

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ЛУГАНСК, 1 ноя - РИА Новости. Врио главы ЛНР Леонид Пасечник назвал обстрелы республики, в результате которых получил ранения 10-летний мальчик, преступлением со стороны Киева, "которое не должно оставаться безнаказанным".Представительство ЛНР в СЦКК ранее во вторник сообщило, что 10-лентний мальчик пострадал из-за обстрелов Кременского района республики со стороны украинских войск, ребенок получил ранение головы. Мальчика в срочном порядке прооперировали врачи-нейрохирурги Луганской республиканской детский клинический больницы.Пасечник также выразил свои соболезнования родственникам погибших и надежду на скорейшее выздоровление ребенка.

https://ria.ru/20221028/peredovaya-1827612055.html

луганская народная республика

украина

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леонид пасечник, луганская народная республика, в мире, украина