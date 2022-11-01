https://ria.ru/20221101/prizyvniki-1828387311.html
По частичной мобилизации призвали триста тысяч человек
По частичной мобилизации призвали триста тысяч человек - РИА Новости, 01.11.2022
По частичной мобилизации призвали триста тысяч человек
Триста тысяч человек призваны на военную службу в рамках мероприятия частичной мобилизации, завершившихся 29 сентября, все недостатки на начальном этапе в... РИА Новости, 01.11.2022
2022-11-01T13:34
2022-11-01T13:34
2022-11-01T13:34
специальная военная операция на украине
частичная мобилизация в россии
сергей шойгу
министерство обороны рф (минобороны рф)
россия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/09/1d/1820401420_0:304:3093:2044_1920x0_80_0_0_f27ff8c439770e2d731eb27b5d1aa6cf.jpg
МОСКВА, 1 ноя – РИА Новости. Триста тысяч человек призваны на военную службу в рамках мероприятия частичной мобилизации, завершившихся 29 сентября, все недостатки на начальном этапе в деятельности военкоматов устранены, сообщил министр обороны РФ Сергей Шойгу на селекторном совещании во вторник."В соответствии с указом президента от 21 сентября в ходе частичной мобилизации призваны 300 тысяч человек", - сказал Шойгу.При этом он отметил, что "на начальном этапе имели место недостатки в деятельности военных комиссариатов"."Нами были приняты экстренные меры по улучшению организации их работы. Это принесло свои результаты. Все регионы направили в воинские части установленное количество мобилизованных", - сказал министр.Он напомнил, что Генеральным штабом 29 октября "даны указания о завершении призыва граждан по мобилизации".Шойгу поблагодарил депутатов Госдумы и сенаторов "за оперативное принятие законов, направленных на повышение социальной защищенности призванных граждан, за которыми сохраняются рабочие места, оказывается поддержка членам их семей"."Гражданам, призванным на военную службу по мобилизации, установлено денежное содержание в соответствии с занимаемой должностью, но не менее 195 тысяч рублей за календарный месяц", - отметил министр обороны.
https://ria.ru/20221101/mobilizatsiya-1828364522.html
https://ria.ru/20221031/mobilizatsiya-1828201802.html
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2022
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/09/1d/1820401420_645:211:3093:2047_1920x0_80_0_0_313dc44a9a4630f536448aaa8966acb5.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
частичная мобилизация в россии, сергей шойгу, министерство обороны рф (минобороны рф), россия
Специальная военная операция на Украине, Частичная мобилизация в России, Сергей Шойгу, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ), Россия
По частичной мобилизации призвали триста тысяч человек
Глава Минобороны Шойгу: по частичной мобилизации призвали триста тысяч человек
МОСКВА, 1 ноя – РИА Новости. Триста тысяч человек призваны на военную службу в рамках мероприятия частичной мобилизации, завершившихся 29 сентября, все недостатки на начальном этапе в деятельности военкоматов устранены, сообщил министр обороны РФ Сергей Шойгу на селекторном совещании во вторник.
"В соответствии с указом президента от 21 сентября в ходе частичной мобилизации призваны 300 тысяч человек", - сказал Шойгу.
При этом он отметил, что "на начальном этапе имели место недостатки в деятельности военных комиссариатов".
"Нами были приняты экстренные меры по улучшению организации их работы. Это принесло свои результаты. Все регионы направили в воинские части установленное количество мобилизованных", - сказал министр.
Он напомнил, что Генеральным штабом 29 октября "даны указания о завершении призыва граждан по мобилизации".
Шойгу поблагодарил депутатов Госдумы
и сенаторов "за оперативное принятие законов, направленных на повышение социальной защищенности призванных граждан, за которыми сохраняются рабочие места, оказывается поддержка членам их семей".
"Гражданам, призванным на военную службу по мобилизации, установлено денежное содержание в соответствии с занимаемой должностью, но не менее 195 тысяч рублей за календарный месяц", - отметил министр обороны.