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По частичной мобилизации призвали триста тысяч человек - РИА Новости, 01.11.2022
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Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20221101/prizyvniki-1828387311.html
По частичной мобилизации призвали триста тысяч человек
По частичной мобилизации призвали триста тысяч человек - РИА Новости, 01.11.2022
По частичной мобилизации призвали триста тысяч человек
Триста тысяч человек призваны на военную службу в рамках мероприятия частичной мобилизации, завершившихся 29 сентября, все недостатки на начальном этапе в... РИА Новости, 01.11.2022
2022-11-01T13:34
2022-11-01T13:34
специальная военная операция на украине
частичная мобилизация в россии
сергей шойгу
министерство обороны рф (минобороны рф)
россия
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МОСКВА, 1 ноя – РИА Новости. Триста тысяч человек призваны на военную службу в рамках мероприятия частичной мобилизации, завершившихся 29 сентября, все недостатки на начальном этапе в деятельности военкоматов устранены, сообщил министр обороны РФ Сергей Шойгу на селекторном совещании во вторник."В соответствии с указом президента от 21 сентября в ходе частичной мобилизации призваны 300 тысяч человек", - сказал Шойгу.При этом он отметил, что "на начальном этапе имели место недостатки в деятельности военных комиссариатов"."Нами были приняты экстренные меры по улучшению организации их работы. Это принесло свои результаты. Все регионы направили в воинские части установленное количество мобилизованных", - сказал министр.Он напомнил, что Генеральным штабом 29 октября "даны указания о завершении призыва граждан по мобилизации".Шойгу поблагодарил депутатов Госдумы и сенаторов "за оперативное принятие законов, направленных на повышение социальной защищенности призванных граждан, за которыми сохраняются рабочие места, оказывается поддержка членам их семей"."Гражданам, призванным на военную службу по мобилизации, установлено денежное содержание в соответствии с занимаемой должностью, но не менее 195 тысяч рублей за календарный месяц", - отметил министр обороны.
https://ria.ru/20221101/mobilizatsiya-1828364522.html
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частичная мобилизация в россии, сергей шойгу, министерство обороны рф (минобороны рф), россия
Специальная военная операция на Украине, Частичная мобилизация в России, Сергей Шойгу, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ), Россия
13:34 01.11.2022
 
По частичной мобилизации призвали триста тысяч человек

Глава Минобороны Шойгу: по частичной мобилизации призвали триста тысяч человек

© РИА Новости / Александр Гальперин / Перейти в медиабанкМобилизованные граждане во время занятий по боевой подготовке на базе военного полигона в Ленинградской области
Мобилизованные граждане во время занятий по боевой подготовке на базе военного полигона в Ленинградской области - РИА Новости, 1920, 01.11.2022
© РИА Новости / Александр Гальперин
Перейти в медиабанк
Мобилизованные граждане во время занятий по боевой подготовке на базе военного полигона в Ленинградской области. Архивное фото
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МОСКВА, 1 ноя – РИА Новости. Триста тысяч человек призваны на военную службу в рамках мероприятия частичной мобилизации, завершившихся 29 сентября, все недостатки на начальном этапе в деятельности военкоматов устранены, сообщил министр обороны РФ Сергей Шойгу на селекторном совещании во вторник.
"В соответствии с указом президента от 21 сентября в ходе частичной мобилизации призваны 300 тысяч человек", - сказал Шойгу.
При этом он отметил, что "на начальном этапе имели место недостатки в деятельности военных комиссариатов".
"Нами были приняты экстренные меры по улучшению организации их работы. Это принесло свои результаты. Все регионы направили в воинские части установленное количество мобилизованных", - сказал министр.
Председатель комитета Совета Федерации России по конституционному законодательству и государственному строительству Андрей Клишас - РИА Новости, 1920, 01.11.2022
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Отдельный указ о завершении частичной мобилизации не нужен, заявил Клишас
Он напомнил, что Генеральным штабом 29 октября "даны указания о завершении призыва граждан по мобилизации".
Шойгу поблагодарил депутатов Госдумы и сенаторов "за оперативное принятие законов, направленных на повышение социальной защищенности призванных граждан, за которыми сохраняются рабочие места, оказывается поддержка членам их семей".
"Гражданам, призванным на военную службу по мобилизации, установлено денежное содержание в соответствии с занимаемой должностью, но не менее 195 тысяч рублей за календарный месяц", - отметил министр обороны.
Мобилизованные граждане на торжественной церемонии выдачи оружия в учебном центре Центрального военного округа - РИА Новости, 1920, 31.10.2022
Вчера, 17:19
Минобороны завершило призыв в рамках частичной мобилизации
 
Специальная военная операция на УкраинеЧастичная мобилизация в РоссииСергей ШойгуМинистерство обороны РФ (Минобороны РФ)Россия
 
 
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