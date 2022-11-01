https://ria.ru/20221101/prizyvniki-1828387311.html

По частичной мобилизации призвали триста тысяч человек

По частичной мобилизации призвали триста тысяч человек - РИА Новости, 01.11.2022

По частичной мобилизации призвали триста тысяч человек

Триста тысяч человек призваны на военную службу в рамках мероприятия частичной мобилизации, завершившихся 29 сентября, все недостатки на начальном этапе в... РИА Новости, 01.11.2022

2022-11-01T13:34

2022-11-01T13:34

2022-11-01T13:34

специальная военная операция на украине

частичная мобилизация в россии

сергей шойгу

министерство обороны рф (минобороны рф)

россия

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МОСКВА, 1 ноя – РИА Новости. Триста тысяч человек призваны на военную службу в рамках мероприятия частичной мобилизации, завершившихся 29 сентября, все недостатки на начальном этапе в деятельности военкоматов устранены, сообщил министр обороны РФ Сергей Шойгу на селекторном совещании во вторник."В соответствии с указом президента от 21 сентября в ходе частичной мобилизации призваны 300 тысяч человек", - сказал Шойгу.При этом он отметил, что "на начальном этапе имели место недостатки в деятельности военных комиссариатов"."Нами были приняты экстренные меры по улучшению организации их работы. Это принесло свои результаты. Все регионы направили в воинские части установленное количество мобилизованных", - сказал министр.Он напомнил, что Генеральным штабом 29 октября "даны указания о завершении призыва граждан по мобилизации".Шойгу поблагодарил депутатов Госдумы и сенаторов "за оперативное принятие законов, направленных на повышение социальной защищенности призванных граждан, за которыми сохраняются рабочие места, оказывается поддержка членам их семей"."Гражданам, призванным на военную службу по мобилизации, установлено денежное содержание в соответствии с занимаемой должностью, но не менее 195 тысяч рублей за календарный месяц", - отметил министр обороны.

https://ria.ru/20221101/mobilizatsiya-1828364522.html

https://ria.ru/20221031/mobilizatsiya-1828201802.html

россия

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Влада Копылова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

частичная мобилизация в россии, сергей шойгу, министерство обороны рф (минобороны рф), россия