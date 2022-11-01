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В Москве локализовали пожар на Николо-Хованском строительном рынке

В Москве локализовали пожар на Николо-Хованском строительном рынке - РИА Новости, 01.11.2022

В Москве локализовали пожар на Николо-Хованском строительном рынке

Пожар в торговых рядах Николо-Хованского строительного рынка в Москве локализован, сведений о пострадавших нет, рассказали РИА Новости в пресс-службе столичного РИА Новости, 01.11.2022

2022-11-01T16:55

2022-11-01T16:55

2022-11-01T16:55

происшествия

москва

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

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МОСКВА, 1 ноя - РИА Новости. Пожар в торговых рядах Николо-Хованского строительного рынка в Москве локализован, сведений о пострадавших нет, рассказали РИА Новости в пресс-службе столичного главка МЧС.Ранее корреспондент РИА Новости сообщил, что в районе торговых рядов поднимается большой столб дыма. В столичном главке МЧС в свою очередь рассказали, что площадь пожара - около 150 "квадратов".В экстренных службах РИА Новости пояснили, что пожар возник на строительном рынке на улице Адмирала Корнилова. Предварительная причина - неисправность газового оборудования.

https://ria.ru/20220828/pozhary-1812760760.html

москва

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Тушение пожара на Николо-Хованском рынке Кадры с места пожара на Николо-Хованском рынке (видео МЧС) 2022-11-01T16:55 true PT0M04S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

происшествия, москва, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)