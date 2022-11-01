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В Москве локализовали пожар на Николо-Хованском строительном рынке
В Москве локализовали пожар на Николо-Хованском строительном рынке - РИА Новости, 01.11.2022
В Москве локализовали пожар на Николо-Хованском строительном рынке
Пожар в торговых рядах Николо-Хованского строительного рынка в Москве локализован, сведений о пострадавших нет, рассказали РИА Новости в пресс-службе столичного РИА Новости, 01.11.2022
2022-11-01T16:55
2022-11-01T16:55
2022-11-01T16:55
происшествия
москва
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
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МОСКВА, 1 ноя - РИА Новости. Пожар в торговых рядах Николо-Хованского строительного рынка в Москве локализован, сведений о пострадавших нет, рассказали РИА Новости в пресс-службе столичного главка МЧС.Ранее корреспондент РИА Новости сообщил, что в районе торговых рядов поднимается большой столб дыма. В столичном главке МЧС в свою очередь рассказали, что площадь пожара - около 150 "квадратов".В экстренных службах РИА Новости пояснили, что пожар возник на строительном рынке на улице Адмирала Корнилова. Предварительная причина - неисправность газового оборудования.
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Тушение пожара на Николо-Хованском рынке
Кадры с места пожара на Николо-Хованском рынке (видео МЧС)
2022-11-01T16:55
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PT0M04S
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происшествия, москва, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
Происшествия, Москва, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
В Москве локализовали пожар на Николо-Хованском строительном рынке
В Москве локализовали пожар в торговых рядах Николо-Хованского строительного рынка