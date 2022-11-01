В Полтавской области сообщили о пожаре после взрывов
В Полтавской области заявили о пожаре после падения дронов на гражданские объекты
© Фото : Государственная служба Украины по чрезвычайным ситуациямУкраинские пожарные во время тушения пожара на объекте энергетики
© Фото : Государственная служба Украины по чрезвычайным ситуациям
Украинские пожарные во время тушения пожара на объекте энергетики. Архивное фото
МОСКВА, 1 ноя - РИА Новости. Пожар произошел в Полтавской области Украины после падения дронов на гражданские объекты, сообщил глава областной военной администрации Дмитрий Лунин.
Ночью Лунин в своем Telegram-канале сообщил о звуках взрывов в Полтаве. Он уточнил, что над областью дроны, "три из них сбили, еще несколько фиксируют над областью".
Позже он сообщил, что четыре дрона упали на гражданские объекты.
"На месте работают спасатели и укрощают пожар, предварительно, жертв нет", - написал Лунин в своем Telegram-канале.
На каком именно объекте произошел пожар, он не уточнил.
Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить неделю назад, 10 октября, - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стоят украинские спецслужбы.
Как заявлял президент Владимир Путин, взрывом на мосту Киев поставил себя на одну доску с самыми одиозными террористическими группировками, и "оставлять без ответа преступления подобного рода уже просто невозможно".
Удары наносятся по объектам энергетики, "оборонки", военного управления и связи по всей стране, от Харькова и Киева до Львова и Ивано-Франковска, вызывая масштабные перебои с подачей электричества.