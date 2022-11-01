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В Полтавской области сообщили о пожаре после взрывов

В Полтавской области сообщили о пожаре после взрывов - РИА Новости, 01.11.2022

В Полтавской области сообщили о пожаре после взрывов

Пожар произошел в Полтавской области Украины после падения дронов на гражданские объекты, сообщил глава областной военной администрации Дмитрий Лунин. РИА Новости, 01.11.2022

2022-11-01T07:59

2022-11-01T07:59

2022-11-01T07:59

специальная военная операция на украине

владимир путин

полтавская область

украина

киев

вооруженные силы рф

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МОСКВА, 1 ноя - РИА Новости. Пожар произошел в Полтавской области Украины после падения дронов на гражданские объекты, сообщил глава областной военной администрации Дмитрий Лунин.Ночью Лунин в своем Telegram-канале сообщил о звуках взрывов в Полтаве. Он уточнил, что над областью дроны, "три из них сбили, еще несколько фиксируют над областью".Позже он сообщил, что четыре дрона упали на гражданские объекты."На месте работают спасатели и укрощают пожар, предварительно, жертв нет", - написал Лунин в своем Telegram-канале.На каком именно объекте произошел пожар, он не уточнил.Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить неделю назад, 10 октября, - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стоят украинские спецслужбы.Как заявлял президент Владимир Путин, взрывом на мосту Киев поставил себя на одну доску с самыми одиозными террористическими группировками, и "оставлять без ответа преступления подобного рода уже просто невозможно".Удары наносятся по объектам энергетики, "оборонки", военного управления и связи по всей стране, от Харькова и Киева до Львова и Ивано-Франковска, вызывая масштабные перебои с подачей электричества.

https://ria.ru/20221101/vzryvy-1828295997.html

https://ria.ru/20221101/vzryvy-1828292095.html

полтавская область

украина

киев

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владимир путин, полтавская область, украина, киев, вооруженные силы рф