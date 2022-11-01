Рейтинг@Mail.ru
Путин похвалил краснодарского губернатора за урожай зерновых - РИА Новости, 01.11.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20221101/pozdravlenie-1828513060.html
Путин похвалил краснодарского губернатора за урожай зерновых
Путин похвалил краснодарского губернатора за урожай зерновых - РИА Новости, 01.11.2022
Путин похвалил краснодарского губернатора за урожай зерновых
Президент России Владимир Путин поздравил работников сельскохозяйственного комплекса Краснодарского края, отметив, что регион находится не только в лидерах по... РИА Новости, 01.11.2022
2022-11-01T20:20
2022-11-01T20:31
владимир путин
вениамин кондратьев
краснодарский край
россия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0b/01/1828509707_0:111:3245:1936_1920x0_80_0_0_fda0c2d780c9435cc41ba60b6d6261b3.jpg
МОСКВА, 1 ноя - РИА Новости. Президент России Владимир Путин поздравил работников сельскохозяйственного комплекса Краснодарского края, отметив, что регион находится не только в лидерах по сбору зерновых, но задает темп и стандарты, к которым нужно стремиться.Во вторник Путин провел встречу с губернатором Краснодарского края Вениамином Кондратьевым. Глава региона рассказал, что собрано 15,1 миллиона тонн зерновых."Я вас хочу поздравить с этим результатом- всех, кто работает на селе вообще, всех тружеников села Краснодарского края. Краснодарский край у нас всегда не просто в лидерах - он задает темп, стандарты, показывает планку, к которой всем нужно стремиться. Это получается очень здорово", - сказал Путин.Глава государства также предложил главе Краснодарского края обсудить регулирование землепользования.
https://ria.ru/20221019/zerno-1825127396.html
краснодарский край
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
Наталья Макарова
Наталья Макарова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0b/01/1828509707_258:0:2989:2048_1920x0_80_0_0_6e2cef00f4a83f8e3e0e3d7a0bebe2f5.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
владимир путин, вениамин кондратьев, краснодарский край, россия
Владимир Путин, Вениамин Кондратьев, Краснодарский край, Россия
20:20 01.11.2022 (обновлено: 20:31 01.11.2022)
 
Путин похвалил краснодарского губернатора за урожай зерновых

Путин похвалил краснодарского губернатора и всех, кто работает на селе, за урожай зерновых

© РИА Новости / POOL / Перейти в медиабанкПрезидент РФ Владимир Путин и губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев во время встречи в Сочи
Президент РФ Владимир Путин и губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев во время встречи в Сочи - РИА Новости, 1920, 01.11.2022
© РИА Новости / POOL
Перейти в медиабанк
Президент РФ Владимир Путин и губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев во время встречи в Сочи
Читать ria.ru в
МОСКВА, 1 ноя - РИА Новости. Президент России Владимир Путин поздравил работников сельскохозяйственного комплекса Краснодарского края, отметив, что регион находится не только в лидерах по сбору зерновых, но задает темп и стандарты, к которым нужно стремиться.
Во вторник Путин провел встречу с губернатором Краснодарского края Вениамином Кондратьевым. Глава региона рассказал, что собрано 15,1 миллиона тонн зерновых.
"Я вас хочу поздравить с этим результатом- всех, кто работает на селе вообще, всех тружеников села Краснодарского края. Краснодарский край у нас всегда не просто в лидерах - он задает темп, стандарты, показывает планку, к которой всем нужно стремиться. Это получается очень здорово", - сказал Путин.
Глава государства также предложил главе Краснодарского края обсудить регулирование землепользования.
Комбайн во время уборки урожая пшеницы в Новосибирской области - РИА Новости, 1920, 19.10.2022
19 октября, 15:28
Урожай зерна в России побил исторический рекорд
 
Владимир ПутинВениамин КондратьевКраснодарский крайРоссия
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала