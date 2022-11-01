https://ria.ru/20221101/pozdravlenie-1828513060.html

Путин похвалил краснодарского губернатора за урожай зерновых

Путин похвалил краснодарского губернатора за урожай зерновых - РИА Новости, 01.11.2022

Путин похвалил краснодарского губернатора за урожай зерновых

Президент России Владимир Путин поздравил работников сельскохозяйственного комплекса Краснодарского края, отметив, что регион находится не только в лидерах по... РИА Новости, 01.11.2022

2022-11-01T20:20

2022-11-01T20:20

2022-11-01T20:31

владимир путин

вениамин кондратьев

краснодарский край

россия

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МОСКВА, 1 ноя - РИА Новости. Президент России Владимир Путин поздравил работников сельскохозяйственного комплекса Краснодарского края, отметив, что регион находится не только в лидерах по сбору зерновых, но задает темп и стандарты, к которым нужно стремиться.Во вторник Путин провел встречу с губернатором Краснодарского края Вениамином Кондратьевым. Глава региона рассказал, что собрано 15,1 миллиона тонн зерновых."Я вас хочу поздравить с этим результатом- всех, кто работает на селе вообще, всех тружеников села Краснодарского края. Краснодарский край у нас всегда не просто в лидерах - он задает темп, стандарты, показывает планку, к которой всем нужно стремиться. Это получается очень здорово", - сказал Путин.Глава государства также предложил главе Краснодарского края обсудить регулирование землепользования.

https://ria.ru/20221019/zerno-1825127396.html

краснодарский край

россия

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

владимир путин, вениамин кондратьев, краснодарский край, россия