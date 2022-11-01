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ВСУ за сутки потеряли в ДНР до 50 человек и четыре танка
ВСУ за сутки потеряли в ДНР до 50 человек и четыре танка - РИА Новости, 01.11.2022
ВСУ за сутки потеряли в ДНР до 50 человек и четыре танка
Украинские войска за минувшие сутки потеряли до 50 человек, четыре танка (два Т-72М1 и два Т-64БВ), одну пусковую установку "5П85С", пять единиц бронированной и РИА Новости, 01.11.2022
2022-11-01T10:59
2022-11-01T10:59
2022-11-01T10:59
специальная военная операция на украине
вооруженные силы украины
народная милиция днр
донецкая народная республика
россия
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ДОНЕЦК, 1 ноя - РИА Новости. Украинские войска за минувшие сутки потеряли до 50 человек, четыре танка (два Т-72М1 и два Т-64БВ), одну пусковую установку "5П85С", пять единиц бронированной и автомобильной техники, сообщила Народная милиция ДНР."Совместными действиями военнослужащих Донецкой Народной Республики и Вооруженных Сил Российской Федерации уничтожено следующее вражеское вооружение и военная техника: четыре танка (два Т-72М1 и два Т-64БВ), одна пусковая установка "5П85С", пять единиц бронированной и автомобильной техники, в воздухе сбито три БпЛА противника. Потери в живой силе противника составили до 50 человек", - говорится в сообщении ведомства в его Telegram-канале.В понедельник Народная милиция ДНР сообщила, что украинские войска за сутки потеряли до 30 человек, один танк (Т-64БВ), одну буксируемую зенитную установку "2А13", шесть единиц бронированной и автомобильной техники, в воздухе были сбиты два беспилотника противника.
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вооруженные силы украины, народная милиция днр, донецкая народная республика, россия
Специальная военная операция на Украине, Вооруженные силы Украины, Народная милиция ДНР, Донецкая Народная Республика, Россия
ВСУ за сутки потеряли в ДНР до 50 человек и четыре танка
Народная милиция ДНР: украинские войска за сутки потеряли до 50 человек и четыре танка