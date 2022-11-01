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ВСУ за сутки потеряли в ЛНР до 80 человек, три танка и пять БТР - РИА Новости, 01.11.2022
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20221101/poteri-1828328730.html
ВСУ за сутки потеряли в ЛНР до 80 человек, три танка и пять БТР
ВСУ за сутки потеряли в ЛНР до 80 человек, три танка и пять БТР - РИА Новости, 01.11.2022
ВСУ за сутки потеряли в ЛНР до 80 человек, три танка и пять БТР
Украинские войска за минувшие сутки потеряли до 80 человек, три танка, пять бронетранспортеров, три беспилотных летательных аппарата, сообщила Народная милиция... РИА Новости, 01.11.2022
2022-11-01T10:30
2022-11-01T10:30
специальная военная операция на украине
в мире
луганская народная республика
народная милиция лнр
вооруженные силы украины
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ЛУГАНСК, 1 ноя - РИА Новости. Украинские войска за минувшие сутки потеряли до 80 человек, три танка, пять бронетранспортеров, три беспилотных летательных аппарата, сообщила Народная милиция ЛНР."За прошедшие сутки в ходе активных наступательных действий подразделений Народной милиции ЛНР противник понес большие потери в живой силе и военной технике. Уничтожено: до 80 человек личного состава; три танка; пять бронетранспортеров; три беспилотных летательных аппарата; девять единиц специальной автомобильной техники", - говорится в сообщении ведомства в его Telegram-канале.В понедельник Народная милиция ЛНР сообщила, что украинские войска за сутки потеряли до 35 человек личного состава, четыре артиллерийские установки, пять бронетранспортеров, 10 единиц специальной автомобильной техники.
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в мире, луганская народная республика, народная милиция лнр, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, В мире, Луганская Народная Республика, Народная милиция ЛНР, Вооруженные силы Украины
10:30 01.11.2022
 
ВСУ за сутки потеряли в ЛНР до 80 человек, три танка и пять БТР

Народная милиция ЛНР: украинские войска за сутки потеряли до 80 человек, 3 танка и 5 БТР

© РИА Новости / Виктор АнтонюкБоец Народной милиции ЛНР в районе села Спорное в ДНР
Боец Народной милиции ЛНР в районе села Спорное в ДНР - РИА Новости, 1920, 01.11.2022
© РИА Новости / Виктор Антонюк
Боец Народной милиции ЛНР в районе села Спорное в ДНР. Архивное фото
Читать ria.ru в
ЛУГАНСК, 1 ноя - РИА Новости. Украинские войска за минувшие сутки потеряли до 80 человек, три танка, пять бронетранспортеров, три беспилотных летательных аппарата, сообщила Народная милиция ЛНР.
"За прошедшие сутки в ходе активных наступательных действий подразделений Народной милиции ЛНР противник понес большие потери в живой силе и военной технике. Уничтожено: до 80 человек личного состава; три танка; пять бронетранспортеров; три беспилотных летательных аппарата; девять единиц специальной автомобильной техники", - говорится в сообщении ведомства в его Telegram-канале.
В понедельник Народная милиция ЛНР сообщила, что украинские войска за сутки потеряли до 35 человек личного состава, четыре артиллерийские установки, пять бронетранспортеров, 10 единиц специальной автомобильной техники.
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Специальная военная операция на УкраинеВ миреЛуганская Народная РеспубликаНародная милиция ЛНРВооруженные силы Украины
 
 
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