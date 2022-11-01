https://ria.ru/20221101/poteri-1828328730.html

ВСУ за сутки потеряли в ЛНР до 80 человек, три танка и пять БТР

ВСУ за сутки потеряли в ЛНР до 80 человек, три танка и пять БТР - РИА Новости, 01.11.2022

ВСУ за сутки потеряли в ЛНР до 80 человек, три танка и пять БТР

Украинские войска за минувшие сутки потеряли до 80 человек, три танка, пять бронетранспортеров, три беспилотных летательных аппарата, сообщила Народная милиция... РИА Новости, 01.11.2022

2022-11-01T10:30

2022-11-01T10:30

2022-11-01T10:30

специальная военная операция на украине

в мире

луганская народная республика

народная милиция лнр

вооруженные силы украины

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0a/04/1821325446_0:104:2000:1229_1920x0_80_0_0_c89eb1ea2dfb9ea65f1b8a20c9f774c0.jpg

ЛУГАНСК, 1 ноя - РИА Новости. Украинские войска за минувшие сутки потеряли до 80 человек, три танка, пять бронетранспортеров, три беспилотных летательных аппарата, сообщила Народная милиция ЛНР."За прошедшие сутки в ходе активных наступательных действий подразделений Народной милиции ЛНР противник понес большие потери в живой силе и военной технике. Уничтожено: до 80 человек личного состава; три танка; пять бронетранспортеров; три беспилотных летательных аппарата; девять единиц специальной автомобильной техники", - говорится в сообщении ведомства в его Telegram-канале.В понедельник Народная милиция ЛНР сообщила, что украинские войска за сутки потеряли до 35 человек личного состава, четыре артиллерийские установки, пять бронетранспортеров, 10 единиц специальной автомобильной техники.

https://ria.ru/20221101/tinkoff-1828323466.html

луганская народная республика

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, луганская народная республика, народная милиция лнр, вооруженные силы украины