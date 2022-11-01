https://ria.ru/20221101/postavki-1828439149.html

Вопрос своповых поставок газа из России в Иран еще прорабатывается

Вопрос своповых поставок газа из России в Иран еще прорабатывается - РИА Новости, 01.11.2022

Вопрос своповых поставок газа из России в Иран еще прорабатывается

Вопрос своповых поставок газа из России в Иран еще прорабатывается, сообщил журналистам вице-премьер РФ Александр Новак. РИА Новости, 01.11.2022

2022-11-01T16:07

2022-11-01T16:07

2022-11-01T16:07

экономика

александр новак

россия

иран

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ГРОЗНЫЙ, 1 ноя - РИА Новости. Вопрос своповых поставок газа из России в Иран еще прорабатывается, сообщил журналистам вице-премьер РФ Александр Новак.Ранее во вторник Новак объявил журналистам, что Россия и Иран уже начали своповые поставки нефтепродуктов и договорились о расширении перечня поставляемых товаров."По газу еще прорабатывается", - ответил он на уточняющий вопрос.Новак в октябре говорил, что Россия и Иран работают над своповыми поставками нефти и газа, прорабатывают для этого маршруты и механизмы реализации. Вице-премьер рассчитывал, что соглашение по свопу будет подписано до конца 2022 года. По его словам, на первом этапе оно может предполагать 5 миллионов тонн нефти в год и до 10 миллиардов кубов газа.

https://ria.ru/20221101/iran-1828437340.html

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иран

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экономика, александр новак, россия, иран