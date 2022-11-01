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Вопрос своповых поставок газа из России в Иран еще прорабатывается - РИА Новости, 01.11.2022
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Вопрос своповых поставок газа из России в Иран еще прорабатывается
Вопрос своповых поставок газа из России в Иран еще прорабатывается - РИА Новости, 01.11.2022
Вопрос своповых поставок газа из России в Иран еще прорабатывается
Вопрос своповых поставок газа из России в Иран еще прорабатывается, сообщил журналистам вице-премьер РФ Александр Новак. РИА Новости, 01.11.2022
2022-11-01T16:07
2022-11-01T16:07
экономика
александр новак
россия
иран
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ГРОЗНЫЙ, 1 ноя - РИА Новости. Вопрос своповых поставок газа из России в Иран еще прорабатывается, сообщил журналистам вице-премьер РФ Александр Новак.Ранее во вторник Новак объявил журналистам, что Россия и Иран уже начали своповые поставки нефтепродуктов и договорились о расширении перечня поставляемых товаров."По газу еще прорабатывается", - ответил он на уточняющий вопрос.Новак в октябре говорил, что Россия и Иран работают над своповыми поставками нефти и газа, прорабатывают для этого маршруты и механизмы реализации. Вице-премьер рассчитывал, что соглашение по свопу будет подписано до конца 2022 года. По его словам, на первом этапе оно может предполагать 5 миллионов тонн нефти в год и до 10 миллиардов кубов газа.
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экономика, александр новак, россия, иран
Экономика, Александр Новак, Россия, Иран
16:07 01.11.2022
 
Вопрос своповых поставок газа из России в Иран еще прорабатывается

Вице-премьер Новак: вопрос своповых поставок газа из России в Иран еще прорабатывается

© AP Photo / Bela SzandelszkyГазоприемная станция
Газоприемная станция - РИА Новости, 1920, 01.11.2022
© AP Photo / Bela Szandelszky
Газоприемная станция . Архивное фото
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ГРОЗНЫЙ, 1 ноя - РИА Новости. Вопрос своповых поставок газа из России в Иран еще прорабатывается, сообщил журналистам вице-премьер РФ Александр Новак.
Ранее во вторник Новак объявил журналистам, что Россия и Иран уже начали своповые поставки нефтепродуктов и договорились о расширении перечня поставляемых товаров.
"По газу еще прорабатывается", - ответил он на уточняющий вопрос.
Новак в октябре говорил, что Россия и Иран работают над своповыми поставками нефти и газа, прорабатывают для этого маршруты и механизмы реализации. Вице-премьер рассчитывал, что соглашение по свопу будет подписано до конца 2022 года. По его словам, на первом этапе оно может предполагать 5 миллионов тонн нефти в год и до 10 миллиардов кубов газа.
Заместитель председателя правительства РФ Александр Новак на 16-м заседании российско-иранской межправкомиссии по торгово-экономическому сотрудничеству в Грозном - РИА Новости, 1920, 01.11.2022
Вчера, 16:04
Иранские банки планово подключают к российскому аналогу SWIFT, заявил Новак
 
ЭкономикаАлександр НовакРоссияИран
 
 
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