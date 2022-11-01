https://ria.ru/20221101/pogoda-1828308862.html

Синоптик рассказал о погоде в Москве во вторник

Синоптик рассказал о погоде в Москве во вторник - РИА Новости, 01.11.2022

Синоптик рассказал о погоде в Москве во вторник

Облачная с неустойчивыми прояснениями погода, мокрый снег и до плюс 4 градусов ожидают москвичей во вторник, также возможна гололедица, сообщил РИА Новости... РИА Новости, 01.11.2022

2022-11-01T08:10

2022-11-01T08:10

2022-11-01T08:10

общество

михаил леус

москва

погода

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МОСКВА, 1 ноя - РИА Новости. Облачная с неустойчивыми прояснениями погода, мокрый снег и до плюс 4 градусов ожидают москвичей во вторник, также возможна гололедица, сообщил РИА Новости ведущий специалист центра погоды "Фобос" Михаил Леус."Ожидается облачная с неустойчивыми прояснениями погода, местами, преимущественно в вечерние часы, пройдут небольшие осадки в виде мокрого снега и снега. Утром и вечером возможна гололедица. Максимальная температура воздуха в Москве - плюс 2-4 градуса, по области - от 0 до 5 градусов тепла", - рассказал Леус.Синоптик отметил, что ветер будет дуть северо-западный 3-8 метров в секунду. Атмосферное давление близко к норме, в течение дня показания барометров будут меняться мало и составят 748 миллиметров ртутного столба.

https://radiosputnik.ria.ru/20221031/svadba-1828138767.html

москва

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2022

Варвара Скокшина

Варвара Скокшина

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

общество, михаил леус, москва, погода