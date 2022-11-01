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Синоптик рассказал о погоде в Москве во вторник
Синоптик рассказал о погоде в Москве во вторник - РИА Новости, 01.11.2022
Синоптик рассказал о погоде в Москве во вторник
Облачная с неустойчивыми прояснениями погода, мокрый снег и до плюс 4 градусов ожидают москвичей во вторник, также возможна гололедица, сообщил РИА Новости... РИА Новости, 01.11.2022
2022-11-01T08:10
2022-11-01T08:10
2022-11-01T08:10
общество
михаил леус
москва
погода
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МОСКВА, 1 ноя - РИА Новости. Облачная с неустойчивыми прояснениями погода, мокрый снег и до плюс 4 градусов ожидают москвичей во вторник, также возможна гололедица, сообщил РИА Новости ведущий специалист центра погоды "Фобос" Михаил Леус."Ожидается облачная с неустойчивыми прояснениями погода, местами, преимущественно в вечерние часы, пройдут небольшие осадки в виде мокрого снега и снега. Утром и вечером возможна гололедица. Максимальная температура воздуха в Москве - плюс 2-4 градуса, по области - от 0 до 5 градусов тепла", - рассказал Леус.Синоптик отметил, что ветер будет дуть северо-западный 3-8 метров в секунду. Атмосферное давление близко к норме, в течение дня показания барометров будут меняться мало и составят 748 миллиметров ртутного столба.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
общество, михаил леус, москва, погода
Общество, Михаил Леус, Москва, Погода
Синоптик рассказал о погоде в Москве во вторник
В Москве во вторник ожидают мокрый снег и до четырех градусов тепла