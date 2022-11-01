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При обстреле Благодатного в ДНР погибли два человека - РИА Новости, 01.11.2022
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Специальная военная операция на Украине
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При обстреле Благодатного в ДНР погибли два человека
При обстреле Благодатного в ДНР погибли два человека - РИА Новости, 01.11.2022
При обстреле Благодатного в ДНР погибли два человека
Два мирных жителя погибли в результате обстрела населенного пункта Благодатное в Донецкой Народной республике со стороны украинских войск, сообщил во вторник... РИА Новости, 01.11.2022
2022-11-01T17:00
2022-11-01T17:08
специальная военная операция на украине
в мире
донецкая народная республика
украина
вооруженные силы украины
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ДОНЕЦК, 1 ноя - РИА Новости. Два мирных жителя погибли в результате обстрела населенного пункта Благодатное в Донецкой Народной республике со стороны украинских войск, сообщил во вторник штаб территориальной обороны ДНР."ВФУ (вооруженные формирования Украины – ред.) обстреляли Благодатное. В результате обстрела по улице Ленина погибли два человека", - говорится в сообщении штаба в Telegram-канале.
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донецкая народная республика
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в мире, донецкая народная республика, украина, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, В мире, Донецкая Народная Республика, Украина, Вооруженные силы Украины
17:00 01.11.2022 (обновлено: 17:08 01.11.2022)
 
При обстреле Благодатного в ДНР погибли два человека

Штаб обороны ДНР: при обстреле Благодатного украинскими войсками погибли два мирных жителя

© РИА Новости / Алексей Майшев / Перейти в медиабанкОсколки снаряда в руках сотрудника следственного комитета во дворе обстрелянного ВСУ жилого дома в ДНР
Осколки снаряда в руках сотрудника следственного комитета во дворе обстрелянного ВСУ жилого дома в ДНР - РИА Новости, 1920, 01.11.2022
© РИА Новости / Алексей Майшев
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Осколки снаряда в руках сотрудника следственного комитета во дворе обстрелянного ВСУ жилого дома в ДНР. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДОНЕЦК, 1 ноя - РИА Новости. Два мирных жителя погибли в результате обстрела населенного пункта Благодатное в Донецкой Народной республике со стороны украинских войск, сообщил во вторник штаб территориальной обороны ДНР.
"ВФУ (вооруженные формирования Украины – ред.) обстреляли Благодатное. В результате обстрела по улице Ленина погибли два человека", - говорится в сообщении штаба в Telegram-канале.
Российский военнослужащий возле КПП Васильевка в Запорожской области - РИА Новости, 1920, 01.11.2022
Вчера, 14:29Специальная военная операция на Украине
Российские военные существенно нарушили управление украинскими войсками
 
Специальная военная операция на УкраинеВ миреДонецкая Народная РеспубликаУкраинаВооруженные силы Украины
 
 
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