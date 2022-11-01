https://ria.ru/20221101/pogibshie-1828456754.html

При обстреле Благодатного в ДНР погибли два человека

При обстреле Благодатного в ДНР погибли два человека - РИА Новости, 01.11.2022

При обстреле Благодатного в ДНР погибли два человека

Два мирных жителя погибли в результате обстрела населенного пункта Благодатное в Донецкой Народной республике со стороны украинских войск, сообщил во вторник... РИА Новости, 01.11.2022

2022-11-01T17:00

2022-11-01T17:00

2022-11-01T17:08

специальная военная операция на украине

в мире

донецкая народная республика

украина

вооруженные силы украины

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ДОНЕЦК, 1 ноя - РИА Новости. Два мирных жителя погибли в результате обстрела населенного пункта Благодатное в Донецкой Народной республике со стороны украинских войск, сообщил во вторник штаб территориальной обороны ДНР."ВФУ (вооруженные формирования Украины – ред.) обстреляли Благодатное. В результате обстрела по улице Ленина погибли два человека", - говорится в сообщении штаба в Telegram-канале.

https://ria.ru/20221101/upravlenie-1828410047.html

донецкая народная республика

украина

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Наталья Макарова

Наталья Макарова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

в мире, донецкая народная республика, украина, вооруженные силы украины