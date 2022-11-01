https://ria.ru/20221101/pogibshie-1828456754.html
При обстреле Благодатного в ДНР погибли два человека
При обстреле Благодатного в ДНР погибли два человека - РИА Новости, 01.11.2022
При обстреле Благодатного в ДНР погибли два человека
Два мирных жителя погибли в результате обстрела населенного пункта Благодатное в Донецкой Народной республике со стороны украинских войск, сообщил во вторник... РИА Новости, 01.11.2022
2022-11-01T17:00
2022-11-01T17:00
2022-11-01T17:08
специальная военная операция на украине
в мире
донецкая народная республика
украина
вооруженные силы украины
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ДОНЕЦК, 1 ноя - РИА Новости. Два мирных жителя погибли в результате обстрела населенного пункта Благодатное в Донецкой Народной республике со стороны украинских войск, сообщил во вторник штаб территориальной обороны ДНР."ВФУ (вооруженные формирования Украины – ред.) обстреляли Благодатное. В результате обстрела по улице Ленина погибли два человека", - говорится в сообщении штаба в Telegram-канале.
https://ria.ru/20221101/upravlenie-1828410047.html
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РИА Новости
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, донецкая народная республика, украина, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, В мире, Донецкая Народная Республика, Украина, Вооруженные силы Украины
17:00 01.11.2022 (обновлено: 17:08 01.11.2022)
При обстреле Благодатного в ДНР погибли два человека
Штаб обороны ДНР: при обстреле Благодатного украинскими войсками погибли два мирных жителя