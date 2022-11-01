https://ria.ru/20221101/podmoskove-1828357368.html
Более 1,4 миллиона человек прошли диспансеризацию в Подмосковье в 2022 году
Более 1,4 миллиона человек прошли диспансеризацию в Подмосковье в 2022 году - РИА Новости, 01.11.2022
Более 1,4 миллиона человек прошли диспансеризацию в Подмосковье в 2022 году
Более 1,4 миллиона человек прошли диспансеризацию в Московской области с начала текущего года, говорится в сообщении регионального Минздрава. РИА Новости, 01.11.2022
2022-11-01T12:01
2022-11-01T12:01
2022-11-01T12:01
новости подмосковья
московская область (подмосковье)
светлана стригункова
здоровье - общество
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МОСКВА, 1 ноя – РИА Новости. Более 1,4 миллиона человек прошли диспансеризацию в Московской области с начала текущего года, говорится в сообщении регионального Минздрава.Пройти диспансеризацию может каждый житель Московской области. Для этого необходимо обратиться в поликлинику по месту прикрепления с паспортом и полисом обязательного медицинского страхования."С начала 2022 года в Московской области диспансеризацию и профилактические медицинские осмотры прошли порядка 2 миллиона человек, из них более 1,4 миллиона – диспансеризацию", - говорится в сообщении.По словам первого заместителя председателя правительства Московской области Светланы Стригунковой, у прошедших обследования было впервые выявлено более 80 тысяч заболеваний, из которых 2,3 тысяч случаев пришлось на онкологию."Забота о себе начинается с внимательного отношения к собственному здоровью. Регулярное прохождение диспансеризации и профосмотров позволяет своевременно обнаружить различные заболевания, начать лечение и предотвратить их дальнейшее развитие", - приводятся в сообщении слова Стригунковой.
https://ria.ru/20221028/mamy-1827657398.html
московская область (подмосковье)
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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московская область (подмосковье), светлана стригункова , здоровье - общество
Новости Подмосковья, Московская область (Подмосковье), Светлана Стригункова , Здоровье - Общество
МОСКВА, 1 ноя – РИА Новости. Более 1,4 миллиона человек прошли диспансеризацию в Московской области с начала текущего года, говорится в сообщении регионального Минздрава.
Пройти диспансеризацию может каждый житель Московской области. Для этого необходимо обратиться в поликлинику по месту прикрепления с паспортом и полисом обязательного медицинского страхования.
"С начала 2022 года в Московской области диспансеризацию и профилактические медицинские осмотры прошли порядка 2 миллиона человек, из них более 1,4 миллиона – диспансеризацию", - говорится в сообщении.
По словам первого заместителя председателя правительства Московской области Светланы Стригунковой
, у прошедших обследования было впервые выявлено более 80 тысяч заболеваний, из которых 2,3 тысяч случаев пришлось на онкологию.
"Забота о себе начинается с внимательного отношения к собственному здоровью. Регулярное прохождение диспансеризации и профосмотров позволяет своевременно обнаружить различные заболевания, начать лечение и предотвратить их дальнейшее развитие", - приводятся в сообщении слова Стригунковой.