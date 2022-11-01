https://ria.ru/20221101/podmoskove-1828357368.html

Более 1,4 миллиона человек прошли диспансеризацию в Подмосковье в 2022 году

Более 1,4 миллиона человек прошли диспансеризацию в Подмосковье в 2022 году - РИА Новости, 01.11.2022

Более 1,4 миллиона человек прошли диспансеризацию в Подмосковье в 2022 году

Более 1,4 миллиона человек прошли диспансеризацию в Московской области с начала текущего года, говорится в сообщении регионального Минздрава. РИА Новости, 01.11.2022

2022-11-01T12:01

2022-11-01T12:01

2022-11-01T12:01

новости подмосковья

московская область (подмосковье)

светлана стригункова

здоровье - общество

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/152498/84/1524988409_0:148:3116:1901_1920x0_80_0_0_475848946e503f3e69a3c3e9ba277c3e.jpg

МОСКВА, 1 ноя – РИА Новости. Более 1,4 миллиона человек прошли диспансеризацию в Московской области с начала текущего года, говорится в сообщении регионального Минздрава.Пройти диспансеризацию может каждый житель Московской области. Для этого необходимо обратиться в поликлинику по месту прикрепления с паспортом и полисом обязательного медицинского страхования."С начала 2022 года в Московской области диспансеризацию и профилактические медицинские осмотры прошли порядка 2 миллиона человек, из них более 1,4 миллиона – диспансеризацию", - говорится в сообщении.По словам первого заместителя председателя правительства Московской области Светланы Стригунковой, у прошедших обследования было впервые выявлено более 80 тысяч заболеваний, из которых 2,3 тысяч случаев пришлось на онкологию."Забота о себе начинается с внимательного отношения к собственному здоровью. Регулярное прохождение диспансеризации и профосмотров позволяет своевременно обнаружить различные заболевания, начать лечение и предотвратить их дальнейшее развитие", - приводятся в сообщении слова Стригунковой.

https://ria.ru/20221028/mamy-1827657398.html

московская область (подмосковье)

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

Артем Смирнов

Артем Смирнов

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

московская область (подмосковье), светлана стригункова , здоровье - общество