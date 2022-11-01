Рейтинг@Mail.ru
Более 1,4 миллиона человек прошли диспансеризацию в Подмосковье в 2022 году - РИА Новости, 01.11.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Шапка - Новости Подмосковья
Новости Подмосковья
https://ria.ru/20221101/podmoskove-1828357368.html
Более 1,4 миллиона человек прошли диспансеризацию в Подмосковье в 2022 году
Более 1,4 миллиона человек прошли диспансеризацию в Подмосковье в 2022 году - РИА Новости, 01.11.2022
Более 1,4 миллиона человек прошли диспансеризацию в Подмосковье в 2022 году
Более 1,4 миллиона человек прошли диспансеризацию в Московской области с начала текущего года, говорится в сообщении регионального Минздрава. РИА Новости, 01.11.2022
2022-11-01T12:01
2022-11-01T12:01
новости подмосковья
московская область (подмосковье)
светлана стригункова
здоровье - общество
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/152498/84/1524988409_0:148:3116:1901_1920x0_80_0_0_475848946e503f3e69a3c3e9ba277c3e.jpg
МОСКВА, 1 ноя – РИА Новости. Более 1,4 миллиона человек прошли диспансеризацию в Московской области с начала текущего года, говорится в сообщении регионального Минздрава.Пройти диспансеризацию может каждый житель Московской области. Для этого необходимо обратиться в поликлинику по месту прикрепления с паспортом и полисом обязательного медицинского страхования."С начала 2022 года в Московской области диспансеризацию и профилактические медицинские осмотры прошли порядка 2 миллиона человек, из них более 1,4 миллиона – диспансеризацию", - говорится в сообщении.По словам первого заместителя председателя правительства Московской области Светланы Стригунковой, у прошедших обследования было впервые выявлено более 80 тысяч заболеваний, из которых 2,3 тысяч случаев пришлось на онкологию."Забота о себе начинается с внимательного отношения к собственному здоровью. Регулярное прохождение диспансеризации и профосмотров позволяет своевременно обнаружить различные заболевания, начать лечение и предотвратить их дальнейшее развитие", - приводятся в сообщении слова Стригунковой.
https://ria.ru/20221028/mamy-1827657398.html
московская область (подмосковье)
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
Артем Смирнов
Артем Смирнов
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/152498/84/1524988409_193:0:2924:2048_1920x0_80_0_0_23982bd2b9f65c0de66fb50b71987e6f.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
московская область (подмосковье), светлана стригункова , здоровье - общество
Новости Подмосковья, Московская область (Подмосковье), Светлана Стригункова , Здоровье - Общество
12:01 01.11.2022
 

Более 1,4 миллиона человек прошли диспансеризацию в Подмосковье в 2022 году

© РИА Новости / Сергей Пятаков / Перейти в медиабанкПациент офтальмологического отделения
Пациент офтальмологического отделения - РИА Новости, 1920, 01.11.2022
© РИА Новости / Сергей Пятаков
Перейти в медиабанк
Пациент офтальмологического отделения
Читать ria.ru в
МОСКВА, 1 ноя – РИА Новости. Более 1,4 миллиона человек прошли диспансеризацию в Московской области с начала текущего года, говорится в сообщении регионального Минздрава.
Пройти диспансеризацию может каждый житель Московской области. Для этого необходимо обратиться в поликлинику по месту прикрепления с паспортом и полисом обязательного медицинского страхования.
Женщины занимаются йогой - РИА Новости, 1920, 28.10.2022
28 октября, 19:39Новости Подмосковья
Программу поддержки матерей с детьми-инвалидами запустили в Подмосковье
"С начала 2022 года в Московской области диспансеризацию и профилактические медицинские осмотры прошли порядка 2 миллиона человек, из них более 1,4 миллиона – диспансеризацию", - говорится в сообщении.
По словам первого заместителя председателя правительства Московской области Светланы Стригунковой, у прошедших обследования было впервые выявлено более 80 тысяч заболеваний, из которых 2,3 тысяч случаев пришлось на онкологию.
"Забота о себе начинается с внимательного отношения к собственному здоровью. Регулярное прохождение диспансеризации и профосмотров позволяет своевременно обнаружить различные заболевания, начать лечение и предотвратить их дальнейшее развитие", - приводятся в сообщении слова Стригунковой.
 
Новости ПодмосковьяМосковская область (Подмосковье)Светлана СтригунковаЗдоровье - Общество
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала