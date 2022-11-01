https://ria.ru/20221101/podmoskove-1828354998.html

В Подмосковье оптимизировали услугу о начале строительства объекта ИЖС

В Подмосковье оптимизировали услугу о начале строительства объекта ИЖС - РИА Новости, 01.11.2022

В Подмосковье оптимизировали услугу о начале строительства объекта ИЖС

Власти Московской области оптимизировали услугу "Уведомление о планируемом строительстве объекта ИЖС", говорится в сообщении министерства государственного... РИА Новости, 01.11.2022

2022-11-01T11:54

2022-11-01T11:54

2022-11-01T11:54

новости подмосковья

московская область (подмосковье)

общество

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МОСКВА, 1 ноя – РИА Новости. Власти Московской области оптимизировали услугу "Уведомление о планируемом строительстве объекта ИЖС", говорится в сообщении министерства государственного управления, информационных технологий и связи Подмосковья.Так, в электронную форму на региональном портале Госуслуг внедрили "умную" систему, которая помогает правильно заполнить заявление."Теперь в карточке еще одной услуги появилась экспертная система. Она проверяет, правильно ли размещен объект на участке относительно его границ. Если система выявляет несоответствия, то подать заявление не получится", – приводятся слова главы ведомства Надежды Куртяник.Услуга предоставляется бесплатно в течение 5 рабочих дней. При положительном решении, результат в виде документа о соответствии указанных параметров планируемого строительства дома поступает в личный кабинет пользователя.

https://ria.ru/20221031/gosklyuchi-1828198849.html

московская область (подмосковье)

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Артем Смирнов

Артем Смирнов

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

московская область (подмосковье), общество