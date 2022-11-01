https://ria.ru/20221101/podmoskove-1828354998.html
В Подмосковье оптимизировали услугу о начале строительства объекта ИЖС
В Подмосковье оптимизировали услугу о начале строительства объекта ИЖС - РИА Новости, 01.11.2022
В Подмосковье оптимизировали услугу о начале строительства объекта ИЖС
Власти Московской области оптимизировали услугу "Уведомление о планируемом строительстве объекта ИЖС", говорится в сообщении министерства государственного... РИА Новости, 01.11.2022
2022-11-01T11:54
2022-11-01T11:54
2022-11-01T11:54
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МОСКВА, 1 ноя – РИА Новости. Власти Московской области оптимизировали услугу "Уведомление о планируемом строительстве объекта ИЖС", говорится в сообщении министерства государственного управления, информационных технологий и связи Подмосковья.Так, в электронную форму на региональном портале Госуслуг внедрили "умную" систему, которая помогает правильно заполнить заявление."Теперь в карточке еще одной услуги появилась экспертная система. Она проверяет, правильно ли размещен объект на участке относительно его границ. Если система выявляет несоответствия, то подать заявление не получится", – приводятся слова главы ведомства Надежды Куртяник.Услуга предоставляется бесплатно в течение 5 рабочих дней. При положительном решении, результат в виде документа о соответствии указанных параметров планируемого строительства дома поступает в личный кабинет пользователя.
https://ria.ru/20221031/gosklyuchi-1828198849.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
московская область (подмосковье), общество
Новости Подмосковья, Московская область (Подмосковье), Общество
МОСКВА, 1 ноя – РИА Новости. Власти Московской области оптимизировали услугу "Уведомление о планируемом строительстве объекта ИЖС", говорится в сообщении министерства государственного управления, информационных технологий и связи Подмосковья.
Так, в электронную форму на региональном портале Госуслуг внедрили "умную" систему, которая помогает правильно заполнить заявление.
"Теперь в карточке еще одной услуги появилась экспертная система. Она проверяет, правильно ли размещен объект на участке относительно его границ. Если система выявляет несоответствия, то подать заявление не получится", – приводятся слова главы ведомства Надежды Куртяник.
Услуга предоставляется бесплатно в течение 5 рабочих дней. При положительном решении, результат в виде документа о соответствии указанных параметров планируемого строительства дома поступает в личный кабинет пользователя.