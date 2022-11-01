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В "Газпроме" ожидают высокую нагрузку на европейские ПХГ этой зимой - РИА Новости, 01.11.2022
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В "Газпроме" ожидают высокую нагрузку на европейские ПХГ этой зимой
В "Газпроме" ожидают высокую нагрузку на европейские ПХГ этой зимой - РИА Новости, 01.11.2022
В "Газпроме" ожидают высокую нагрузку на европейские ПХГ этой зимой
Нагрузка на европейские подземные хранилища газа (ПХГ) этой зимой будет выше, чем в предыдущие годы, из-за изменившейся логистики и источников газоснабжения... РИА Новости, 01.11.2022
2022-11-01T12:15
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экономика
газпром
европа
городское хозяйство москвы
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МОСКВА, 1 ноя - РИА Новости. Нагрузка на европейские подземные хранилища газа (ПХГ) этой зимой будет выше, чем в предыдущие годы, из-за изменившейся логистики и источников газоснабжения Европы, полагает "Газпром".По данным Ассоциации операторов газовой инфраструктуры Европы (Gas Infrastructure Europe, GIE), на 30 октября в ПХГ Европы закачано 68,6 миллиарда кубометров газа. Но даже максимальные запасы в ПХГ крупных европейских стран не гарантируют "надежного" прохождения предстоящей зимы, считают в "Газпроме"."При этом нагрузка на ПХГ Европы будет выше, чем в предыдущие годы, в связи с изменившимися логистикой и источниками газоснабжения европейского рынка. Отметим, что отдельные страны уже начали тратить запасы газа из хранилищ", - говорится в сообщении в Telegram-канале компании.
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экономика, газпром, европа, городское хозяйство москвы
Экономика, Газпром, Европа, Городское хозяйство Москвы
12:15 01.11.2022 (обновлено: 12:24 01.11.2022)
 
В "Газпроме" ожидают высокую нагрузку на европейские ПХГ этой зимой

В "Газпроме" заявили, что нагрузка на ПХГ Европы зимой будет выше, чем в предыдущие годы

© РИА Новости / Стрингер / Перейти в медиабанкЦентрально-европейский газовый хаб
Центрально-европейский газовый хаб - РИА Новости, 1920, 01.11.2022
© РИА Новости / Стрингер
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Центрально-европейский газовый хаб. Архивное фото
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МОСКВА, 1 ноя - РИА Новости. Нагрузка на европейские подземные хранилища газа (ПХГ) этой зимой будет выше, чем в предыдущие годы, из-за изменившейся логистики и источников газоснабжения Европы, полагает "Газпром".
По данным Ассоциации операторов газовой инфраструктуры Европы (Gas Infrastructure Europe, GIE), на 30 октября в ПХГ Европы закачано 68,6 миллиарда кубометров газа. Но даже максимальные запасы в ПХГ крупных европейских стран не гарантируют "надежного" прохождения предстоящей зимы, считают в "Газпроме".
"При этом нагрузка на ПХГ Европы будет выше, чем в предыдущие годы, в связи с изменившимися логистикой и источниками газоснабжения европейского рынка. Отметим, что отдельные страны уже начали тратить запасы газа из хранилищ", - говорится в сообщении в Telegram-канале компании.
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