https://ria.ru/20221101/peregovory-1828529508.html

Глава МИД Франции рассказала о переговорах с китайским коллегой

Глава МИД Франции рассказала о переговорах с китайским коллегой - РИА Новости, 01.11.2022

Глава МИД Франции рассказала о переговорах с китайским коллегой

Министр иностранных дел Франции Катрин Колонна во вторник провела переговоры с главой МИД Китая и отметила, что Париж и Пекин должны объединить усилия по... РИА Новости, 01.11.2022

2022-11-01T22:12

2022-11-01T22:12

2022-11-01T22:12

в мире

катрин колонна

ван и (политик)

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ПАРИЖ, 1 ноя – РИА Новости. Министр иностранных дел Франции Катрин Колонна во вторник провела переговоры с главой МИД Китая и отметила, что Париж и Пекин должны объединить усилия по прекращению конфликта на Украине."Конструктивные переговоры с моим китайским коллегой Ван И. Мы должны действовать сообща, чтобы положить конец эскалации России на Украине", - написала министр в Twitter.Глава МИД Франции также отметила, что двум странам необходимо "добиться того, чтобы Северная Корея соблюдала взятые на себя обязательства".Она добавила, что двусторонние контакты Франции и Китая будут происходить чаще.Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и, на 25 марта, выполнили основные задачи первого этапа – существенно снизили боевой потенциал Украины. Конечная цель операции, по словам верховного главнокомандующего, — "освобождение Донбасса и создание условий, которые бы гарантировали безопасность самой России".

https://ria.ru/20221022/frantsiya-1825840675.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

в мире, катрин колонна, ван и (политик), франция, украина, россия, мид кнр, мид франции‎