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Глава МИД Франции рассказала о переговорах с китайским коллегой - РИА Новости, 01.11.2022
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Глава МИД Франции рассказала о переговорах с китайским коллегой
Глава МИД Франции рассказала о переговорах с китайским коллегой - РИА Новости, 01.11.2022
Глава МИД Франции рассказала о переговорах с китайским коллегой
Министр иностранных дел Франции Катрин Колонна во вторник провела переговоры с главой МИД Китая и отметила, что Париж и Пекин должны объединить усилия по... РИА Новости, 01.11.2022
2022-11-01T22:12
2022-11-01T22:12
в мире
катрин колонна
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ПАРИЖ, 1 ноя – РИА Новости. Министр иностранных дел Франции Катрин Колонна во вторник провела переговоры с главой МИД Китая и отметила, что Париж и Пекин должны объединить усилия по прекращению конфликта на Украине."Конструктивные переговоры с моим китайским коллегой Ван И. Мы должны действовать сообща, чтобы положить конец эскалации России на Украине", - написала министр в Twitter.Глава МИД Франции также отметила, что двум странам необходимо "добиться того, чтобы Северная Корея соблюдала взятые на себя обязательства".Она добавила, что двусторонние контакты Франции и Китая будут происходить чаще.Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и, на 25 марта, выполнили основные задачи первого этапа – существенно снизили боевой потенциал Украины. Конечная цель операции, по словам верховного главнокомандующего, — "освобождение Донбасса и создание условий, которые бы гарантировали безопасность самой России".
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в мире, катрин колонна, ван и (политик), франция, украина, россия, мид кнр, мид франции‎
В мире, Катрин Колонна, Ван И (политик), Франция, Украина, Россия, МИД КНР, МИД Франции‎
22:12 01.11.2022
 
Глава МИД Франции рассказала о переговорах с китайским коллегой

Глава МИД Франции Колонна призвала Китай способствовать прекращению конфликта на Украине

© AP Photo / Julia NikhinsonМинистр иностранных дел Франции Катрин Колонна
Министр иностранных дел Франции Катрин Колонна - РИА Новости, 1920, 01.11.2022
© AP Photo / Julia Nikhinson
Министр иностранных дел Франции Катрин Колонна. Архивное фото
Читать ria.ru в
ПАРИЖ, 1 ноя – РИА Новости. Министр иностранных дел Франции Катрин Колонна во вторник провела переговоры с главой МИД Китая и отметила, что Париж и Пекин должны объединить усилия по прекращению конфликта на Украине.
"Конструктивные переговоры с моим китайским коллегой Ван И. Мы должны действовать сообща, чтобы положить конец эскалации России на Украине", - написала министр в Twitter.
Глава МИД Франции также отметила, что двум странам необходимо "добиться того, чтобы Северная Корея соблюдала взятые на себя обязательства".
Она добавила, что двусторонние контакты Франции и Китая будут происходить чаще.
Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.
Здание МИД Франции - РИА Новости, 1920, 01.11.2022
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В МИД Франции призвали сохранять каналы диалога с российскими властями
По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и, на 25 марта, выполнили основные задачи первого этапа – существенно снизили боевой потенциал Украины. Конечная цель операции, по словам верховного главнокомандующего, — "освобождение Донбасса и создание условий, которые бы гарантировали безопасность самой России".
 
В миреКатрин КолоннаВан И (политик)ФранцияУкраинаРоссияМИД КНРМИД Франции‎
 
 
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