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Эрдоган планирует переговоры с Путиным и Зеленским в ближайшие дни - РИА Новости, 01.11.2022
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Эрдоган планирует переговоры с Путиным и Зеленским в ближайшие дни
Эрдоган планирует переговоры с Путиным и Зеленским в ближайшие дни - РИА Новости, 01.11.2022
Эрдоган планирует переговоры с Путиным и Зеленским в ближайшие дни
Глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу сообщил, что президент республики Тайип Эрдоган намерен обсудить ситуацию с зерновой сделкой с коллегами Владимиром Путиным и... РИА Новости, 01.11.2022
2022-11-01T14:46
2022-11-01T15:25
реджеп тайип эрдоган
турция
владимир путин
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АНКАРА, 1 ноя — РИА Новости. Глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу сообщил, что президент республики Тайип Эрдоган намерен обсудить ситуацию с зерновой сделкой с коллегами Владимиром Путиным и Владимиром Зеленским."Президент &lt;...&gt; в ближайшие дни проведет переговоры по телефону с Путиным и Зеленским", — сказал турецкий министр.Эрдоган после объявления России о приостановке своего участия в зерновой сделке заявил, что Анкара продолжит прилагать усилия по доставке злаковых на мировые рынки. Официальный спецпредставитель правящей Партии справедливости и развития Омер Челик, в свою очередь, сегодня подтвердил, что работа в этом направлении ведется "на всех уровнях".Путин на пресс-конференции по итогам переговоров с лидерами Азербайджана и Армении в Сочи подчеркнул, что Россия не прекращает участие в сделке, а приостанавливает.Москва приняла такое решение после атаки дронов на корабли Черноморского флота и гражданские суда в акватории Севастополя. По данным Минобороны, подготовка нападения и обучение военнослужащих украинского 73-го специального центра морских операций осуществлялись под руководством британских специалистов.Соглашение России, Турции, Украины и ООН о вывозе украинского зерна через черноморские порты действует с 22 июля по 19 ноября.
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реджеп тайип эрдоган, турция, владимир путин, владимир зеленский
Реджеп Тайип Эрдоган, Турция, Владимир Путин, Владимир Зеленский
14:46 01.11.2022 (обновлено: 15:25 01.11.2022)
 
Эрдоган планирует переговоры с Путиным и Зеленским в ближайшие дни

Глава Турции Эрдоган планирует телефонные переговоры с Путиным и Зеленским в ближайшие дни

© РИА Новости / POOL / Перейти в медиабанкПрезидент Турции Реджеп Тайип Эрдоган
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган - РИА Новости, 1920, 01.11.2022
© РИА Новости / POOL
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Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган. Архивное фото
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АНКАРА, 1 ноя — РИА Новости. Глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу сообщил, что президент республики Тайип Эрдоган намерен обсудить ситуацию с зерновой сделкой с коллегами Владимиром Путиным и Владимиром Зеленским.
"Президент <...> в ближайшие дни проведет переговоры по телефону с Путиным и Зеленским", — сказал турецкий министр.
Эрдоган после объявления России о приостановке своего участия в зерновой сделке заявил, что Анкара продолжит прилагать усилия по доставке злаковых на мировые рынки. Официальный спецпредставитель правящей Партии справедливости и развития Омер Челик, в свою очередь, сегодня подтвердил, что работа в этом направлении ведется "на всех уровнях".
Путин на пресс-конференции по итогам переговоров с лидерами Азербайджана и Армении в Сочи подчеркнул, что Россия не прекращает участие в сделке, а приостанавливает.
Москва приняла такое решение после атаки дронов на корабли Черноморского флота и гражданские суда в акватории Севастополя. По данным Минобороны, подготовка нападения и обучение военнослужащих украинского 73-го специального центра морских операций осуществлялись под руководством британских специалистов.
Соглашение России, Турции, Украины и ООН о вывозе украинского зерна через черноморские порты действует с 22 июля по 19 ноября.
Президент России Владимир Путин и президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган во время встречи в Сочи - РИА Новости, 1920, 01.11.2022
08:00
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Реджеп Тайип ЭрдоганТурцияВладимир ПутинВладимир Зеленский
 
 
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