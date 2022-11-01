https://ria.ru/20221101/peregovory-1828415383.html

Эрдоган планирует переговоры с Путиным и Зеленским в ближайшие дни

Эрдоган планирует переговоры с Путиным и Зеленским в ближайшие дни - РИА Новости, 01.11.2022

Эрдоган планирует переговоры с Путиным и Зеленским в ближайшие дни

Глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу сообщил, что президент республики Тайип Эрдоган намерен обсудить ситуацию с зерновой сделкой с коллегами Владимиром Путиным и... РИА Новости, 01.11.2022

2022-11-01T14:46

2022-11-01T14:46

2022-11-01T15:25

реджеп тайип эрдоган

турция

владимир путин

владимир зеленский

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АНКАРА, 1 ноя — РИА Новости. Глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу сообщил, что президент республики Тайип Эрдоган намерен обсудить ситуацию с зерновой сделкой с коллегами Владимиром Путиным и Владимиром Зеленским."Президент <...> в ближайшие дни проведет переговоры по телефону с Путиным и Зеленским", — сказал турецкий министр.Эрдоган после объявления России о приостановке своего участия в зерновой сделке заявил, что Анкара продолжит прилагать усилия по доставке злаковых на мировые рынки. Официальный спецпредставитель правящей Партии справедливости и развития Омер Челик, в свою очередь, сегодня подтвердил, что работа в этом направлении ведется "на всех уровнях".Путин на пресс-конференции по итогам переговоров с лидерами Азербайджана и Армении в Сочи подчеркнул, что Россия не прекращает участие в сделке, а приостанавливает.Москва приняла такое решение после атаки дронов на корабли Черноморского флота и гражданские суда в акватории Севастополя. По данным Минобороны, подготовка нападения и обучение военнослужащих украинского 73-го специального центра морских операций осуществлялись под руководством британских специалистов.Соглашение России, Турции, Украины и ООН о вывозе украинского зерна через черноморские порты действует с 22 июля по 19 ноября.

https://ria.ru/20221101/khab-1828201439.html

турция

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

реджеп тайип эрдоган, турция, владимир путин, владимир зеленский