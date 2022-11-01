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В Херсонской области планируют отселить до 70 тысяч жителей - РИА Новости, 01.11.2022
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20221101/otselenie-1828315273.html
В Херсонской области планируют отселить до 70 тысяч жителей
В Херсонской области планируют отселить до 70 тысяч жителей - РИА Новости, 01.11.2022
В Херсонской области планируют отселить до 70 тысяч жителей
В Херсонской области началась эвакуация жителей левого берега Днепра, руководство региона планирует отселить до 70 тысяч человек, сообщил врио губернатора... РИА Новости, 01.11.2022
2022-11-01T09:20
2022-11-01T10:19
специальная военная операция на украине
херсонская область
владимир сальдо
херсон
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СИМФЕРОПОЛЬ, 1 ноя — РИА Новости. В Херсонской области началась эвакуация жителей левого берега Днепра, руководство региона планирует отселить до 70 тысяч человек, сообщил врио губернатора Владимир Сальдо.Зону вывоза жителей в Херсонской области расширили на 15 километров от Днепра из-за информации о возможной подготовке Киевом массированного ракетного удара по плотине Каховской ГЭС. Речь идет о населенных пунктах Новокаховского городского округа, Голопристанского, Алешкинского, Каховского, Горностаевского, Великолепетихского и Верхнерогачикского муниципальных округов."Пятнадцатикилометровая зона вдоль левого берега Днепра, начиная от Каховки и до Голой Пристани, мы будем сейчас (вывозить. — Прим. ред.), &lt;...&gt; уже начали эту работу. Примерно до 70 тысяч человек мы будем отселять и переводить вглубь Херсонской области, а также в другие регионы России", — сказал Сальдо в эфире "Соловьев- Live".Ранее он заявил, что более 70 тысяч жителей уже выехали с правого берега Днепра на левый.По словам политика, решение о расширении зоны эвакуации позволит создать эшелонированную оборону. Сальдо призвал население сохранять спокойствие и хладнокровие, соблюдать все установленные правила, быть собранными и не поддаваться панике. ВСУ накапливают силы на Херсонском и Запорожском направлениях для широкомасштабного наступления. Как заявил ранее командующий Объединенной группировкой войск в районе спецоперации генерал армии Сергей Суровикин, разведданные говорят о возможности применения киевским режимом запрещенных методов войны в районе Херсона и подготовке массированного ракетного удара по плотине Каховской ГЭС. Он назвал обстановку в столице региона опасной для ее жителей.
https://ria.ru/20221030/nastuplenie-1827842085.html
https://ria.ru/20221029/obstrel-1827815291.html
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херсонская область , владимир сальдо, херсон
Специальная военная операция на Украине, Херсонская область , Владимир Сальдо, Херсон
09:20 01.11.2022 (обновлено: 10:19 01.11.2022)
 
В Херсонской области планируют отселить до 70 тысяч жителей

Из 15-километровой зоны у Днепра под Херсоном планируют отселить до 70 тысяч жителей

© РИА Новости / Перейти в медиабанкВид на реку Днепр и Херсон
Вид на реку Днепр и Херсон - РИА Новости, 1920, 01.11.2022
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Вид на реку Днепр и Херсон. Архивное фото
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СИМФЕРОПОЛЬ, 1 ноя — РИА Новости. В Херсонской области началась эвакуация жителей левого берега Днепра, руководство региона планирует отселить до 70 тысяч человек, сообщил врио губернатора Владимир Сальдо.
Зону вывоза жителей в Херсонской области расширили на 15 километров от Днепра из-за информации о возможной подготовке Киевом массированного ракетного удара по плотине Каховской ГЭС. Речь идет о населенных пунктах Новокаховского городского округа, Голопристанского, Алешкинского, Каховского, Горностаевского, Великолепетихского и Верхнерогачикского муниципальных округов.
"Пятнадцатикилометровая зона вдоль левого берега Днепра, начиная от Каховки и до Голой Пристани, мы будем сейчас (вывозить. — Прим. ред.), <...> уже начали эту работу. Примерно до 70 тысяч человек мы будем отселять и переводить вглубь Херсонской области, а также в другие регионы России", — сказал Сальдо в эфире "Соловьев- Live".
Ранее он заявил, что более 70 тысяч жителей уже выехали с правого берега Днепра на левый.
Вид на реку Днепр и Херсон - РИА Новости, 1920, 30.10.2022
30 октября, 05:06Специальная военная операция на Украине
Херсонские власти сообщили о подготовке Киева к масштабному наступлению
По словам политика, решение о расширении зоны эвакуации позволит создать эшелонированную оборону. Сальдо призвал население сохранять спокойствие и хладнокровие, соблюдать все установленные правила, быть собранными и не поддаваться панике.
ВСУ накапливают силы на Херсонском и Запорожском направлениях для широкомасштабного наступления. Как заявил ранее командующий Объединенной группировкой войск в районе спецоперации генерал армии Сергей Суровикин, разведданные говорят о возможности применения киевским режимом запрещенных методов войны в районе Херсона и подготовке массированного ракетного удара по плотине Каховской ГЭС. Он назвал обстановку в столице региона опасной для ее жителей.
Херсон - РИА Новости, 1920, 29.10.2022
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Специальная военная операция на УкраинеХерсонская областьВладимир СальдоХерсон
 
 
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