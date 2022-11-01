09:20 01.11.2022 (обновлено: 10:19 01.11.2022)
В Херсонской области планируют отселить до 70 тысяч жителей
Из 15-километровой зоны у Днепра под Херсоном планируют отселить до 70 тысяч жителей
Вид на реку Днепр и Херсон. Архивное фото
СИМФЕРОПОЛЬ, 1 ноя — РИА Новости. В Херсонской области началась эвакуация жителей левого берега Днепра, руководство региона планирует отселить до 70 тысяч человек, сообщил врио губернатора Владимир Сальдо.
Зону вывоза жителей в Херсонской области расширили на 15 километров от Днепра из-за информации о возможной подготовке Киевом массированного ракетного удара по плотине Каховской ГЭС. Речь идет о населенных пунктах Новокаховского городского округа, Голопристанского, Алешкинского, Каховского, Горностаевского, Великолепетихского и Верхнерогачикского муниципальных округов.
"Пятнадцатикилометровая зона вдоль левого берега Днепра, начиная от Каховки и до Голой Пристани, мы будем сейчас (вывозить. — Прим. ред.), <...> уже начали эту работу. Примерно до 70 тысяч человек мы будем отселять и переводить вглубь Херсонской области, а также в другие регионы России", — сказал Сальдо в эфире "Соловьев- Live".
Ранее он заявил, что более 70 тысяч жителей уже выехали с правого берега Днепра на левый.
По словам политика, решение о расширении зоны эвакуации позволит создать эшелонированную оборону. Сальдо призвал население сохранять спокойствие и хладнокровие, соблюдать все установленные правила, быть собранными и не поддаваться панике.
ВСУ накапливают силы на Херсонском и Запорожском направлениях для широкомасштабного наступления. Как заявил ранее командующий Объединенной группировкой войск в районе спецоперации генерал армии Сергей Суровикин, разведданные говорят о возможности применения киевским режимом запрещенных методов войны в районе Херсона и подготовке массированного ракетного удара по плотине Каховской ГЭС. Он назвал обстановку в столице региона опасной для ее жителей.