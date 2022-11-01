https://ria.ru/20221101/otselenie-1828315273.html

В Херсонской области планируют отселить до 70 тысяч жителей

В Херсонской области планируют отселить до 70 тысяч жителей - РИА Новости, 01.11.2022

В Херсонской области планируют отселить до 70 тысяч жителей

В Херсонской области началась эвакуация жителей левого берега Днепра, руководство региона планирует отселить до 70 тысяч человек, сообщил врио губернатора... РИА Новости, 01.11.2022

2022-11-01T09:20

2022-11-01T09:20

2022-11-01T10:19

специальная военная операция на украине

херсонская область

владимир сальдо

херсон

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СИМФЕРОПОЛЬ, 1 ноя — РИА Новости. В Херсонской области началась эвакуация жителей левого берега Днепра, руководство региона планирует отселить до 70 тысяч человек, сообщил врио губернатора Владимир Сальдо.Зону вывоза жителей в Херсонской области расширили на 15 километров от Днепра из-за информации о возможной подготовке Киевом массированного ракетного удара по плотине Каховской ГЭС. Речь идет о населенных пунктах Новокаховского городского округа, Голопристанского, Алешкинского, Каховского, Горностаевского, Великолепетихского и Верхнерогачикского муниципальных округов."Пятнадцатикилометровая зона вдоль левого берега Днепра, начиная от Каховки и до Голой Пристани, мы будем сейчас (вывозить. — Прим. ред.), <...> уже начали эту работу. Примерно до 70 тысяч человек мы будем отселять и переводить вглубь Херсонской области, а также в другие регионы России", — сказал Сальдо в эфире "Соловьев- Live".Ранее он заявил, что более 70 тысяч жителей уже выехали с правого берега Днепра на левый.По словам политика, решение о расширении зоны эвакуации позволит создать эшелонированную оборону. Сальдо призвал население сохранять спокойствие и хладнокровие, соблюдать все установленные правила, быть собранными и не поддаваться панике. ВСУ накапливают силы на Херсонском и Запорожском направлениях для широкомасштабного наступления. Как заявил ранее командующий Объединенной группировкой войск в районе спецоперации генерал армии Сергей Суровикин, разведданные говорят о возможности применения киевским режимом запрещенных методов войны в районе Херсона и подготовке массированного ракетного удара по плотине Каховской ГЭС. Он назвал обстановку в столице региона опасной для ее жителей.

https://ria.ru/20221030/nastuplenie-1827842085.html

https://ria.ru/20221029/obstrel-1827815291.html

херсонская область

херсон

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

херсонская область , владимир сальдо, херсон