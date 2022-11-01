"Фермерские островки" открылись в Сургуте и Славянске-на-Кубани
© Фото : пресс-службы банка МСПНовая торговая точка в рамках реализуемого Корпорацией МСП проекта "Фермерский островок"
© Фото : пресс-службы банка МСП
МОСКВА, 1 ноя - РИА Новости. Два новых "Фермерских островка" открылись при поддержке Корпорации МСП (КМСП) в Ханты-Мансийском автономном округе и в Краснодарском крае, сообщает пресс-служба корпорации.
По словам генерального директора Корпорации МСП Александра Исаевича, отечественные сельхозпроизводители сумели за счёт расширения ассортимента собственной продукции полноценно заместить выпавший импорт.
"Наша задача – проложить кратчайший путь "от грядки" к столу непосредственного потребителя, минуя длинные цепочки поставок. В этом и заключается миссия "Фермерских островков". В конце концов, всё население региона должно получить возможность приобретения фермерских продуктов родного края рядом с домом по демократичным ценам", - отметил Исаевич.
Оператором проекта в ХМАО – Югре выступает ООО "Реатоника", разработчик технологий выращивания зеленых культур, которые применяет КФХ "РеаФарм" – производитель микро зелени.
"На момент открытия "Фермерский островок" объединяет более 5 субъектов МСП, сельхозтоваропроизводителей и производителей пищевой продукции из разных районов Ханты-Мансийского автономного округа – Югры. Покупатели смогут приобрести свежие салаты и грибы, полуфабрикаты и готовую продукцию из мяса, а также продукцию из дикоросов. Для размещения на полках своих товаров ведутся переговоры еще с 7 компаниями, и даже это не предел", – прокомментировала руководитель ООО "Реатоника" Евгения Киселева.
Оператором "Фермерского островка" в Славянске-на-Кубани выступила индивидуальный предприниматель Евгения Косова. Кроме реализации своей продукции, оператор помогает еще 15 местным фермерам и кооперативам продавать продукцию напрямую покупателям.
В настоящее время при поддержке КМСП организован 21 "Фермерский островок" в 16 регионах: Новосибирской, Омской, Ивановской, Нижегородской, Ярославской, Владимирской, Ростовской, Смоленской и Курганской областях, республиках Башкортостан, Татарстан и Крым, а также в Удмуртской, Чувашской Республиках, ХМАО и Краснодарском крае.