Рейтинг@Mail.ru
"Фермерские островки" открылись в Сургуте и Славянске-на-Кубани - РИА Новости, 01.11.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20221101/ostrovki-1828445079.html
"Фермерские островки" открылись в Сургуте и Славянске-на-Кубани
"Фермерские островки" открылись в Сургуте и Славянске-на-Кубани - РИА Новости, 01.11.2022
"Фермерские островки" открылись в Сургуте и Славянске-на-Кубани
Два новых "Фермерских островка" открылись при поддержке Корпорации МСП (КМСП) в Ханты-Мансийском автономном округе и в Краснодарском крае, сообщает пресс-служба РИА Новости, 01.11.2022
2022-11-01T16:30
2022-11-01T16:30
корпорация мсп
александр исаевич
экономика
краснодарский край
сургут
славянск-на-кубани
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0c/15/1764702297_0:150:1600:1050_1920x0_80_0_0_4791f7d265dc4c805142b0dbaea9453f.jpg
МОСКВА, 1 ноя - РИА Новости. Два новых "Фермерских островка" открылись при поддержке Корпорации МСП (КМСП) в Ханты-Мансийском автономном округе и в Краснодарском крае, сообщает пресс-служба корпорации.По словам генерального директора Корпорации МСП Александра Исаевича, отечественные сельхозпроизводители сумели за счёт расширения ассортимента собственной продукции полноценно заместить выпавший импорт."Наша задача – проложить кратчайший путь "от грядки" к столу непосредственного потребителя, минуя длинные цепочки поставок. В этом и заключается миссия "Фермерских островков". В конце концов, всё население региона должно получить возможность приобретения фермерских продуктов родного края рядом с домом по демократичным ценам", - отметил Исаевич.Оператором проекта в ХМАО – Югре выступает ООО "Реатоника", разработчик технологий выращивания зеленых культур, которые применяет КФХ "РеаФарм" – производитель микро зелени."На момент открытия "Фермерский островок" объединяет более 5 субъектов МСП, сельхозтоваропроизводителей и производителей пищевой продукции из разных районов Ханты-Мансийского автономного округа – Югры. Покупатели смогут приобрести свежие салаты и грибы, полуфабрикаты и готовую продукцию из мяса, а также продукцию из дикоросов. Для размещения на полках своих товаров ведутся переговоры еще с 7 компаниями, и даже это не предел", – прокомментировала руководитель ООО "Реатоника" Евгения Киселева.Оператором "Фермерского островка" в Славянске-на-Кубани выступила индивидуальный предприниматель Евгения Косова. Кроме реализации своей продукции, оператор помогает еще 15 местным фермерам и кооперативам продавать продукцию напрямую покупателям.В настоящее время при поддержке КМСП организован 21 "Фермерский островок" в 16 регионах: Новосибирской, Омской, Ивановской, Нижегородской, Ярославской, Владимирской, Ростовской, Смоленской и Курганской областях, республиках Башкортостан, Татарстан и Крым, а также в Удмуртской, Чувашской Республиках, ХМАО и Краснодарском крае.
https://ria.ru/20220729/fermery-1805713860.html
https://ria.ru/20220628/fermery-1798824150.html
краснодарский край
сургут
славянск-на-кубани
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
Алёна Пава
Алёна Пава
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0c/15/1764702297_0:0:1600:1200_1920x0_80_0_0_e403b7bf4224ad1a093eaf1f0402746d.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
корпорация мсп, александр исаевич, экономика, краснодарский край, сургут, славянск-на-кубани
Корпорация МСП, Александр Исаевич, Экономика, Краснодарский край, Сургут, Славянск-на-Кубани
16:30 01.11.2022
 

"Фермерские островки" открылись в Сургуте и Славянске-на-Кубани

© Фото : пресс-службы банка МСПНовая торговая точка в рамках реализуемого Корпорацией МСП проекта "Фермерский островок"
Новая торговая точка в рамках реализуемого Корпорацией МСП проекта Фермерский островок - РИА Новости, 1920, 01.11.2022
© Фото : пресс-службы банка МСП
Читать ria.ru в
МОСКВА, 1 ноя - РИА Новости. Два новых "Фермерских островка" открылись при поддержке Корпорации МСП (КМСП) в Ханты-Мансийском автономном округе и в Краснодарском крае, сообщает пресс-служба корпорации.
По словам генерального директора Корпорации МСП Александра Исаевича, отечественные сельхозпроизводители сумели за счёт расширения ассортимента собственной продукции полноценно заместить выпавший импорт.
"Наша задача – проложить кратчайший путь "от грядки" к столу непосредственного потребителя, минуя длинные цепочки поставок. В этом и заключается миссия "Фермерских островков". В конце концов, всё население региона должно получить возможность приобретения фермерских продуктов родного края рядом с домом по демократичным ценам", - отметил Исаевич.
Оператором проекта в ХМАО – Югре выступает ООО "Реатоника", разработчик технологий выращивания зеленых культур, которые применяет КФХ "РеаФарм" – производитель микро зелени.
Фермерский островок в Казани - РИА Новости, 1920, 29.07.2022
29 июля, 12:30
В Казани открылся первый в Татарстане "Фермерский островок"
"На момент открытия "Фермерский островок" объединяет более 5 субъектов МСП, сельхозтоваропроизводителей и производителей пищевой продукции из разных районов Ханты-Мансийского автономного округа – Югры. Покупатели смогут приобрести свежие салаты и грибы, полуфабрикаты и готовую продукцию из мяса, а также продукцию из дикоросов. Для размещения на полках своих товаров ведутся переговоры еще с 7 компаниями, и даже это не предел", – прокомментировала руководитель ООО "Реатоника" Евгения Киселева.
Оператором "Фермерского островка" в Славянске-на-Кубани выступила индивидуальный предприниматель Евгения Косова. Кроме реализации своей продукции, оператор помогает еще 15 местным фермерам и кооперативам продавать продукцию напрямую покупателям.
В настоящее время при поддержке КМСП организован 21 "Фермерский островок" в 16 регионах: Новосибирской, Омской, Ивановской, Нижегородской, Ярославской, Владимирской, Ростовской, Смоленской и Курганской областях, республиках Башкортостан, Татарстан и Крым, а также в Удмуртской, Чувашской Республиках, ХМАО и Краснодарском крае.
Лавка Фермерский островок открывается в Ярославле - РИА Новости, 1920, 28.06.2022
28 июня, 18:05
ЗОЖ по-ярославски: с помощью МСП Банка в городе открывают фермерские лавки
 
Корпорация МСПАлександр ИсаевичЭкономикаКраснодарский крайСургутСлавянск-на-Кубани
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала