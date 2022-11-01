https://ria.ru/20221101/ostrovki-1828445079.html

"Фермерские островки" открылись в Сургуте и Славянске-на-Кубани

"Фермерские островки" открылись в Сургуте и Славянске-на-Кубани - РИА Новости, 01.11.2022

"Фермерские островки" открылись в Сургуте и Славянске-на-Кубани

Два новых "Фермерских островка" открылись при поддержке Корпорации МСП (КМСП) в Ханты-Мансийском автономном округе и в Краснодарском крае, сообщает пресс-служба РИА Новости, 01.11.2022

2022-11-01T16:30

2022-11-01T16:30

2022-11-01T16:30

корпорация мсп

александр исаевич

экономика

краснодарский край

сургут

славянск-на-кубани

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0c/15/1764702297_0:150:1600:1050_1920x0_80_0_0_4791f7d265dc4c805142b0dbaea9453f.jpg

МОСКВА, 1 ноя - РИА Новости. Два новых "Фермерских островка" открылись при поддержке Корпорации МСП (КМСП) в Ханты-Мансийском автономном округе и в Краснодарском крае, сообщает пресс-служба корпорации.По словам генерального директора Корпорации МСП Александра Исаевича, отечественные сельхозпроизводители сумели за счёт расширения ассортимента собственной продукции полноценно заместить выпавший импорт."Наша задача – проложить кратчайший путь "от грядки" к столу непосредственного потребителя, минуя длинные цепочки поставок. В этом и заключается миссия "Фермерских островков". В конце концов, всё население региона должно получить возможность приобретения фермерских продуктов родного края рядом с домом по демократичным ценам", - отметил Исаевич.Оператором проекта в ХМАО – Югре выступает ООО "Реатоника", разработчик технологий выращивания зеленых культур, которые применяет КФХ "РеаФарм" – производитель микро зелени."На момент открытия "Фермерский островок" объединяет более 5 субъектов МСП, сельхозтоваропроизводителей и производителей пищевой продукции из разных районов Ханты-Мансийского автономного округа – Югры. Покупатели смогут приобрести свежие салаты и грибы, полуфабрикаты и готовую продукцию из мяса, а также продукцию из дикоросов. Для размещения на полках своих товаров ведутся переговоры еще с 7 компаниями, и даже это не предел", – прокомментировала руководитель ООО "Реатоника" Евгения Киселева.Оператором "Фермерского островка" в Славянске-на-Кубани выступила индивидуальный предприниматель Евгения Косова. Кроме реализации своей продукции, оператор помогает еще 15 местным фермерам и кооперативам продавать продукцию напрямую покупателям.В настоящее время при поддержке КМСП организован 21 "Фермерский островок" в 16 регионах: Новосибирской, Омской, Ивановской, Нижегородской, Ярославской, Владимирской, Ростовской, Смоленской и Курганской областях, республиках Башкортостан, Татарстан и Крым, а также в Удмуртской, Чувашской Республиках, ХМАО и Краснодарском крае.

https://ria.ru/20220729/fermery-1805713860.html

https://ria.ru/20220628/fermery-1798824150.html

краснодарский край

сургут

славянск-на-кубани

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

Алёна Пава

Алёна Пава

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Алёна Пава

корпорация мсп, александр исаевич, экономика, краснодарский край, сургут, славянск-на-кубани