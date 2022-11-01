https://ria.ru/20221101/oruzhie-1828487020.html

В Финляндии опровергли сообщения о попадании оружия с Украины в Евросоюз

В Финляндии опровергли сообщения о попадании оружия с Украины в Евросоюз - РИА Новости, 01.11.2022

В Финляндии опровергли сообщения о попадании оружия с Украины в Евросоюз

Центральная криминальная полиция Финляндии не располагает информацией о поставках оружия с Украины в ЕС, а слова инспектора полиции Кристера Альгрена,... РИА Новости, 01.11.2022

2022-11-01T18:36

2022-11-01T18:36

2022-11-01T18:40

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евросоюз

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ХЕЛЬСИНКИ, 1 ноя - РИА Новости. Центральная криминальная полиция Финляндии не располагает информацией о поставках оружия с Украины в ЕС, а слова инспектора полиции Кристера Альгрена, распространенные финской общественной телерадиовещательной корпорацией YLE, не соответствуют действительности, говорится во вторник в сообщении полиции.YLE 30 октября со ссылкой на слова инспектора полиции Кристера Альгрена сообщала, что Центральная криминальная полиция Финляндии располагает оперативными данными о том, что оружие, поставляемое Киеву, попало к преступникам в Финляндии. Тогда YLE цитировала Альгрена, который заявлял, что "у нас есть признаки того, что это оружие уже находится в Финляндии", а также "было найдено в Швеции, Дании и Нидерландах"."Центральная криминальная полиция считает, что основанное на интервью мнение о том, что оружие, переданное Украине, переправляется членам организованной преступности в Финляндии, не соответствует действительности. У полиции нет доказательств того, что оружие было контрабандой переправлено с Украины в Финляндию", - сообщает полиция.Полиция ежегодно изымает большое количество нелицензионного оружия у членов организованной преступности и знает, что отдельные персоны интересуются оружием, используемым в зонах боевых действий, уточняется в сообщении. У полиции есть основания полагать, что в перспективе члены организованной преступности могут попытаться приобрести оружие и на Украине, подчеркивают органы правопорядка.

https://ria.ru/20221101/pomosch-1828477180.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Владимир Лаврентьев

в мире, финляндия, украина, евросоюз, оружие