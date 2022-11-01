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В Финляндии опровергли сообщения о попадании оружия с Украины в Евросоюз - РИА Новости, 01.11.2022
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В Финляндии опровергли сообщения о попадании оружия с Украины в Евросоюз
В Финляндии опровергли сообщения о попадании оружия с Украины в Евросоюз - РИА Новости, 01.11.2022
В Финляндии опровергли сообщения о попадании оружия с Украины в Евросоюз
Центральная криминальная полиция Финляндии не располагает информацией о поставках оружия с Украины в ЕС, а слова инспектора полиции Кристера Альгрена,... РИА Новости, 01.11.2022
2022-11-01T18:36
2022-11-01T18:40
в мире
финляндия
украина
евросоюз
оружие
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ХЕЛЬСИНКИ, 1 ноя - РИА Новости. Центральная криминальная полиция Финляндии не располагает информацией о поставках оружия с Украины в ЕС, а слова инспектора полиции Кристера Альгрена, распространенные финской общественной телерадиовещательной корпорацией YLE, не соответствуют действительности, говорится во вторник в сообщении полиции.YLE 30 октября со ссылкой на слова инспектора полиции Кристера Альгрена сообщала, что Центральная криминальная полиция Финляндии располагает оперативными данными о том, что оружие, поставляемое Киеву, попало к преступникам в Финляндии. Тогда YLE цитировала Альгрена, который заявлял, что "у нас есть признаки того, что это оружие уже находится в Финляндии", а также "было найдено в Швеции, Дании и Нидерландах"."Центральная криминальная полиция считает, что основанное на интервью мнение о том, что оружие, переданное Украине, переправляется членам организованной преступности в Финляндии, не соответствует действительности. У полиции нет доказательств того, что оружие было контрабандой переправлено с Украины в Финляндию", - сообщает полиция.Полиция ежегодно изымает большое количество нелицензионного оружия у членов организованной преступности и знает, что отдельные персоны интересуются оружием, используемым в зонах боевых действий, уточняется в сообщении. У полиции есть основания полагать, что в перспективе члены организованной преступности могут попытаться приобрести оружие и на Украине, подчеркивают органы правопорядка.
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в мире, финляндия, украина, евросоюз, оружие
В мире, Финляндия, Украина, Евросоюз, Оружие
18:36 01.11.2022 (обновлено: 18:40 01.11.2022)
 
В Финляндии опровергли сообщения о попадании оружия с Украины в Евросоюз

Полиция Финляндии не располагает информацией о поставках оружия с Украины в Евросоюз

CC BY 2.0 / Michael Davis-Burchat / Helsinki DayФлаги Финляндии и Хельсинки
Флаги Финляндии и Хельсинки - РИА Новости, 1920, 01.11.2022
CC BY 2.0 / Michael Davis-Burchat / Helsinki Day
Флаги Финляндии и Хельсинки. Архивное фото
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ХЕЛЬСИНКИ, 1 ноя - РИА Новости. Центральная криминальная полиция Финляндии не располагает информацией о поставках оружия с Украины в ЕС, а слова инспектора полиции Кристера Альгрена, распространенные финской общественной телерадиовещательной корпорацией YLE, не соответствуют действительности, говорится во вторник в сообщении полиции.
"У общественности могло сложиться впечатление, что оружие, доставленное на Украину, попало бы в руки организованной преступности в Финляндии. Центральная криминальная полиция не располагает информацией о поставках такого оружия в Финляндию", - говорится в сообщении.
YLE 30 октября со ссылкой на слова инспектора полиции Кристера Альгрена сообщала, что Центральная криминальная полиция Финляндии располагает оперативными данными о том, что оружие, поставляемое Киеву, попало к преступникам в Финляндии. Тогда YLE цитировала Альгрена, который заявлял, что "у нас есть признаки того, что это оружие уже находится в Финляндии", а также "было найдено в Швеции, Дании и Нидерландах".
"Центральная криминальная полиция считает, что основанное на интервью мнение о том, что оружие, переданное Украине, переправляется членам организованной преступности в Финляндии, не соответствует действительности. У полиции нет доказательств того, что оружие было контрабандой переправлено с Украины в Финляндию", - сообщает полиция.
Полиция ежегодно изымает большое количество нелицензионного оружия у членов организованной преступности и знает, что отдельные персоны интересуются оружием, используемым в зонах боевых действий, уточняется в сообщении. У полиции есть основания полагать, что в перспективе члены организованной преступности могут попытаться приобрести оружие и на Украине, подчеркивают органы правопорядка.
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