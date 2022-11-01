https://ria.ru/20221101/oruzhie-1828108266.html

"Это издевательство". Вашингтон приготовил Киеву неожиданный "подарок"

"Это издевательство". Вашингтон приготовил Киеву неожиданный "подарок" - РИА Новости, 01.11.2022

"Это издевательство". Вашингтон приготовил Киеву неожиданный "подарок"

Вашингтон пообещал Киеву защиту от постоянных обстрелов инфраструктуры и наращивает поставки противоракетных комплексов. Правда, не таких, какие желают... РИА Новости, 01.11.2022

2022-11-01T08:00

2022-11-01T08:00

2022-11-01T08:11

специальная военная операция на украине

безопасность

украина

киев

вашингтон (штат)

бундесвер германии

нато

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МОСКВА, 1 ноя — РИА Новости, Андрей Коц. Вашингтон пообещал Киеву защиту от постоянных обстрелов инфраструктуры и наращивает поставки противоракетных комплексов. Правда, не таких, какие желают украинские власти.Срочная поставкаПо информации Reuters, Белый дом собирается отправить на Украину зенитно-ракетные комплексы MIM-23 HAWK для борьбы с российскими "Калибрами" и дронами-камикадзе. Журналисты утверждают, что администрация Байдена воспользуется механизмом Presidential Drawdown Authority (PDA), позволяющим быстро передавать вооружения из армейских запасов другому государству без одобрения конгресса.Пока неизвестно, сколько именно единиц ЗРК получит Украина. Официально это не комментировали. Не исключено, что подключатся и союзники. Такие комплексы в разных модификациях есть в арсеналах как минимум десятка европейских стран.Все давно снято с вооружения, но вполне возможно, что Белый дом попросит открыть хранилища.Страны НАТО решили вложиться в украинскую ПВО после массированных российских ударов по критической инфраструктуре в середине октября. По итогам встречи в формате "Рамштайн-4" министры обороны стран альянса анонсировали новые поставки. Великобритания пообещала ракеты для NASAMS, Франция — комплексы Crotale, Испания — четыре единицы все того же MIM-23 HAWК."Для защиты не хватит"Аналитики отмечают, что ни американцы, ни европейцы не спешат массово передавать Киеву передовые системы. Нескольких батарей NASAMS и IRIS-T явно недостаточно, чтобы надежно прикрыть критическую инфраструктуру.На Западе неоднократно выражали опасения в том, что оружие может попасть "не в те руки" — к россиянам. А если новинки проявят себя в реальном бою не лучшим образом, это испортит репутацию на международном рынке."Двух NASAMS при умелом обращении хватит для защиты максимум двух важных объектов инфраструктуры или одного большого — например, Киева, — говорит военный эксперт Алексей Леонков. — Каждый NASAMS может работать в автоматизированной командной линии, получая данные о воздушной обстановке от американских средств разведки. Штучные поставки позволяют Западу тестировать эту технику в реальных боевых условиях".Всю информацию страны НАТО, считает Леонков, используют для выстраивания собственной системы ПВО-ПРО. Речь идет об испытаниях, поэтому поставки дозированные.Сомнительная эффективностьЗато союзники Киева практически без заминок делятся устаревшими образцами. MIM-23 HAWK — один из таких. Зенитный ракетный комплекс средней дальности компании Raytheon в США приняли на вооружение еще в 1960-м.С тех пор несколько раз модернизировали, доработали для перехвата ракет. В 1990-х добавили современные РЛС обнаружения, сопровождения и подсвета цели, новую боевую часть для ракет, повысили устойчивость к РЭБ."Хоук" — один из самых воюющих комплексов. Дебютировал в Шестидневной войне 1967-го, хоть и не особо удачно — были частые промахи и "дружественный огонь" по своим истребителям. К Войне Судного дня (1973-й) недостатки учли: тогда израильские войска сбили 17 арабских самолетов и вертолетов.Наиболее массовая версия I-HAWK (Improved HAWK) способна поражать цели на дальностях от полутора до 35 километров и на высотах от 60 до 18 тысяч метров. По тактико-техническим характеристикам наиболее близки советские С-125 "Нева" и 2К12 "Куб"/"Квадрат", уже давно снятые с вооружения российской армии.За несколько десятилетий комплекс показал себя еще в десятках конфликтов по всему миру. Однако к XXI веку его время ушло. Последние образцы американская армия отправила на склад в 2002-м, заменив на переносные ЗРК прямой видимости с инфракрасным наведением FIM-92 Stinger.Проблемы с количествомВ каком состоянии эти ЗРК после длительной консервации — неизвестно. Кроме того, непонятно, способна ли западная промышленность возобновить массовый выпуск.С такой проблемой уже столкнулась Германия. Берлин, как стало известно СМИ, не может изготовить нужное количество боеприпасов для самоходных установок Gepard, переданных летом Украине. Эти САУ бундесвер снял с вооружения в 2010-м и теперь просит помочь Швейцарию, где производят нужные снаряды.Судьба других морально устаревших подарков Киеву тоже туманна. Например, французских ЗРК Crotale. Каких-либо сообщений об их эффективности на фронте нет. Комплекс приняли на вооружение в 1971-м. Последняя модификация Crotale Mk.3 на испытаниях в 2008-м перехватила два дрона на высотах 500 и 970 метров. Эффективность на малых высотах, "рабочих" для российского высокоточного оружия, неизвестна.Запад продолжает поставлять Украине устаревшую военную технику. Хотя на словах обещает "всестороннюю поддержку".

https://ria.ru/20221028/bomby-1827238709.html

украина

киев

вашингтон (штат)

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безопасность, украина, киев, вашингтон (штат), бундесвер германии, нато