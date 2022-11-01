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Зась предложил увеличить срок полномочий генерального секретаря ОДКБ
Зась предложил увеличить срок полномочий генерального секретаря ОДКБ - РИА Новости, 01.11.2022
Зась предложил увеличить срок полномочий генерального секретаря ОДКБ
Генеральный секретарь ОДКБ Станислав Зась считает необходимым на будущее увеличить срок пребывания в данной должности, об этом он заявил на встрече во вторник с РИА Новости, 01.11.2022
2022-11-01T12:11
2022-11-01T12:11
2022-11-01T12:11
в мире
станислав зась
александр лукашенко
белоруссия
одкб
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МИНСК, 1 ноя – РИА Новости. Генеральный секретарь ОДКБ Станислав Зась считает необходимым на будущее увеличить срок пребывания в данной должности, об этом он заявил на встрече во вторник с президентом Белоруссии Александром Лукашенко.Глава белорусского государства в шутку задал генсеку вопрос: "Ты там в Москве не засиделся?""Нет. Кстати, уже не про меня, но вот три года для генсека - это срок маленький. Это на будущее просто стоит подумать. Потому что реально очень много деятельности, и пока ты все охватишь и станешь чувствовать себя уверенно, надо время. И время очень быстро пролетает. И три года - это, конечно... (недостаточно – ред.)", - цитирует ответ Зася агентство Белта. Лукашенко пообещал обсудить этот вопрос на ближайшем заседании лидеров стран ОДКБ.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, станислав зась, александр лукашенко, белоруссия, одкб
В мире, Станислав Зась, Александр Лукашенко, Белоруссия, ОДКБ
Зась предложил увеличить срок полномочий генерального секретаря ОДКБ
Зась назвал трехлетний срок для генсека ОДКБ недостаточным и предложил его увеличить
МИНСК, 1 ноя – РИА Новости. Генеральный секретарь ОДКБ Станислав Зась считает необходимым на будущее увеличить срок пребывания в данной должности, об этом он заявил на встрече во вторник с президентом Белоруссии Александром Лукашенко.
Глава белорусского государства в шутку задал генсеку вопрос: "Ты там в Москве
не засиделся?"
"Нет. Кстати, уже не про меня, но вот три года для генсека - это срок маленький. Это на будущее просто стоит подумать. Потому что реально очень много деятельности, и пока ты все охватишь и станешь чувствовать себя уверенно, надо время. И время очень быстро пролетает. И три года - это, конечно... (недостаточно – ред.)", - цитирует ответ Зася агентство Белта. Лукашенко пообещал обсудить этот вопрос на ближайшем заседании лидеров стран ОДКБ.