https://ria.ru/20221101/odkb-1828362702.html

Зась предложил увеличить срок полномочий генерального секретаря ОДКБ

Зась предложил увеличить срок полномочий генерального секретаря ОДКБ - РИА Новости, 01.11.2022

Зась предложил увеличить срок полномочий генерального секретаря ОДКБ

Генеральный секретарь ОДКБ Станислав Зась считает необходимым на будущее увеличить срок пребывания в данной должности, об этом он заявил на встрече во вторник с РИА Новости, 01.11.2022

2022-11-01T12:11

2022-11-01T12:11

2022-11-01T12:11

в мире

станислав зась

александр лукашенко

белоруссия

одкб

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МИНСК, 1 ноя – РИА Новости. Генеральный секретарь ОДКБ Станислав Зась считает необходимым на будущее увеличить срок пребывания в данной должности, об этом он заявил на встрече во вторник с президентом Белоруссии Александром Лукашенко.Глава белорусского государства в шутку задал генсеку вопрос: "Ты там в Москве не засиделся?""Нет. Кстати, уже не про меня, но вот три года для генсека - это срок маленький. Это на будущее просто стоит подумать. Потому что реально очень много деятельности, и пока ты все охватишь и станешь чувствовать себя уверенно, надо время. И время очень быстро пролетает. И три года - это, конечно... (недостаточно – ред.)", - цитирует ответ Зася агентство Белта. Лукашенко пообещал обсудить этот вопрос на ближайшем заседании лидеров стран ОДКБ.

https://ria.ru/20220927/vstrecha-1819817844.html

белоруссия

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

в мире, станислав зась, александр лукашенко, белоруссия, одкб