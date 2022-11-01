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Украинские войска обстреляли Горловку и Благодатное в ДНР - РИА Новости, 01.11.2022
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Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20221101/obstrely-1828463979.html
Украинские войска обстреляли Горловку и Благодатное в ДНР
Украинские войска обстреляли Горловку и Благодатное в ДНР - РИА Новости, 01.11.2022
Украинские войска обстреляли Горловку и Благодатное в ДНР
Украинские войска обстреляли во вторник Горловку и Благодатное, выпустив в общей сложности девять снарядов "натовского" калибра 155 миллиметров, сообщило... РИА Новости, 01.11.2022
2022-11-01T17:20
2022-11-01T17:20
специальная военная операция на украине
вооруженные силы украины
горловка
донецкая народная республика
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ДОНЕЦК, 1 ноя - РИА Новости. Украинские войска обстреляли во вторник Горловку и Благодатное, выпустив в общей сложности девять снарядов "натовского" калибра 155 миллиметров, сообщило представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК)."Зафиксированы обстрелы со стороны ВФУ (вооруженных формирований Украины – ред.) по направлениям: 16.35 (совпадает с мск) – населенный пункт Курдюмовка – населенный пункт Горловка (Никитовский район): выпущено пять снарядов калибром 155 миллиметров; 16.35 – населенный пункт Новомихайловка – населенный пункт Благодатное: выпущено четыре снаряда калибром 155 миллиметров", - говорится в сообщениях представительства в Telegram-канале.Кроме того, украинские войска выпустили четыре снаряда калибром 152 миллиметра по Кировскому району Донецка.Горловка расположена в 50 километрах севернее Донецка, в городе находятся химический концерн "Стирол" и угледобывающие предприятия.Артиллерия калибром 155 миллиметров применяется странами НАТО. США поставили Киеву дальнобойные гаубицы M777 калибром 155 миллиметров, украинские войска активно используют их для обстрела городов Донецкой и Луганской Народных Республик. Также киевским войскам были поставлены немецкие самоходные артиллерийские установки PzH 2000, польские САУ Krab и французские САУ CAESAR, использующие снаряды такого калибра.
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
https://ria.ru/20221101/upravlenie-1828410047.html
горловка
донецкая народная республика
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вооруженные силы украины, горловка, донецкая народная республика
Специальная военная операция на Украине, Вооруженные силы Украины, Горловка, Донецкая Народная Республика
17:20 01.11.2022
 
Украинские войска обстреляли Горловку и Благодатное в ДНР

Украинские войска выпустили девять натовских снарядов по Горловке и Благодатному в ДНР

© РИА Новости / Илья ПиталевСотрудник народной милиции ДНР возле воронки от снаряда
Сотрудник народной милиции ДНР возле воронки от снаряда - РИА Новости, 1920, 01.11.2022
© РИА Новости / Илья Питалев
Сотрудник народной милиции ДНР возле воронки от снаряда. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДОНЕЦК, 1 ноя - РИА Новости. Украинские войска обстреляли во вторник Горловку и Благодатное, выпустив в общей сложности девять снарядов "натовского" калибра 155 миллиметров, сообщило представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК).
"Зафиксированы обстрелы со стороны ВФУ (вооруженных формирований Украины – ред.) по направлениям: 16.35 (совпадает с мск) – населенный пункт Курдюмовка – населенный пункт Горловка (Никитовский район): выпущено пять снарядов калибром 155 миллиметров; 16.35 – населенный пункт Новомихайловка – населенный пункт Благодатное: выпущено четыре снаряда калибром 155 миллиметров", - говорится в сообщениях представительства в Telegram-канале.
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Кроме того, украинские войска выпустили четыре снаряда калибром 152 миллиметра по Кировскому району Донецка.
Горловка расположена в 50 километрах севернее Донецка, в городе находятся химический концерн "Стирол" и угледобывающие предприятия.
Артиллерия калибром 155 миллиметров применяется странами НАТО. США поставили Киеву дальнобойные гаубицы M777 калибром 155 миллиметров, украинские войска активно используют их для обстрела городов Донецкой и Луганской Народных Республик. Также киевским войскам были поставлены немецкие самоходные артиллерийские установки PzH 2000, польские САУ Krab и французские САУ CAESAR, использующие снаряды такого калибра.
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Специальная военная операция на УкраинеВооруженные силы УкраиныГорловкаДонецкая Народная Республика
 
 
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