https://ria.ru/20221101/obstrely-1828463979.html

Украинские войска обстреляли Горловку и Благодатное в ДНР

Украинские войска обстреляли Горловку и Благодатное в ДНР - РИА Новости, 01.11.2022

Украинские войска обстреляли Горловку и Благодатное в ДНР

Украинские войска обстреляли во вторник Горловку и Благодатное, выпустив в общей сложности девять снарядов "натовского" калибра 155 миллиметров, сообщило... РИА Новости, 01.11.2022

2022-11-01T17:20

2022-11-01T17:20

2022-11-01T17:20

специальная военная операция на украине

вооруженные силы украины

горловка

донецкая народная республика

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ДОНЕЦК, 1 ноя - РИА Новости. Украинские войска обстреляли во вторник Горловку и Благодатное, выпустив в общей сложности девять снарядов "натовского" калибра 155 миллиметров, сообщило представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК)."Зафиксированы обстрелы со стороны ВФУ (вооруженных формирований Украины – ред.) по направлениям: 16.35 (совпадает с мск) – населенный пункт Курдюмовка – населенный пункт Горловка (Никитовский район): выпущено пять снарядов калибром 155 миллиметров; 16.35 – населенный пункт Новомихайловка – населенный пункт Благодатное: выпущено четыре снаряда калибром 155 миллиметров", - говорится в сообщениях представительства в Telegram-канале.Кроме того, украинские войска выпустили четыре снаряда калибром 152 миллиметра по Кировскому району Донецка.Горловка расположена в 50 километрах севернее Донецка, в городе находятся химический концерн "Стирол" и угледобывающие предприятия.Артиллерия калибром 155 миллиметров применяется странами НАТО. США поставили Киеву дальнобойные гаубицы M777 калибром 155 миллиметров, украинские войска активно используют их для обстрела городов Донецкой и Луганской Народных Республик. Также киевским войскам были поставлены немецкие самоходные артиллерийские установки PzH 2000, польские САУ Krab и французские САУ CAESAR, использующие снаряды такого калибра.

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

https://ria.ru/20221101/upravlenie-1828410047.html

горловка

донецкая народная республика

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Влада Копылова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

вооруженные силы украины, горловка, донецкая народная республика