Украинские войска обстреляли Горловку и Благодатное в ДНР
Украинские войска выпустили девять натовских снарядов по Горловке и Благодатному в ДНР
Сотрудник народной милиции ДНР возле воронки от снаряда. Архивное фото
ДОНЕЦК, 1 ноя - РИА Новости. Украинские войска обстреляли во вторник Горловку и Благодатное, выпустив в общей сложности девять снарядов "натовского" калибра 155 миллиметров, сообщило представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК).
"Зафиксированы обстрелы со стороны ВФУ (вооруженных формирований Украины – ред.) по направлениям: 16.35 (совпадает с мск) – населенный пункт Курдюмовка – населенный пункт Горловка (Никитовский район): выпущено пять снарядов калибром 155 миллиметров; 16.35 – населенный пункт Новомихайловка – населенный пункт Благодатное: выпущено четыре снаряда калибром 155 миллиметров", - говорится в сообщениях представительства в Telegram-канале.
Кроме того, украинские войска выпустили четыре снаряда калибром 152 миллиметра по Кировскому району Донецка.
Горловка расположена в 50 километрах севернее Донецка, в городе находятся химический концерн "Стирол" и угледобывающие предприятия.
Артиллерия калибром 155 миллиметров применяется странами НАТО. США поставили Киеву дальнобойные гаубицы M777 калибром 155 миллиметров, украинские войска активно используют их для обстрела городов Донецкой и Луганской Народных Республик. Также киевским войскам были поставлены немецкие самоходные артиллерийские установки PzH 2000, польские САУ Krab и французские САУ CAESAR, использующие снаряды такого калибра.