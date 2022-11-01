https://ria.ru/20221101/obstrel-1828457365.html

ВСУ обстреляли Донецк, Горловку и Ясиноватую натовскими снарядами

ВСУ обстреляли Донецк, Горловку и Ясиноватую натовскими снарядами - РИА Новости, 01.11.2022

ВСУ обстреляли Донецк, Горловку и Ясиноватую натовскими снарядами

Украинские войска обстреляли ряд районов Донецка, Горловку и Ясиноватую, выпустив в общей сложности 14 снарядов "натовского" калибра 155 миллиметров, сообщило... РИА Новости, 01.11.2022

2022-11-01T17:02

2022-11-01T17:02

2022-11-01T17:02

специальная военная операция на украине

в мире

донецк

горловка

ясиноватая

сцкк

стирол

нато

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0a/10/1824387147_0:320:3072:2048_1920x0_80_0_0_ea871b65efafb2ca5e41e810a481ccb4.jpg

ДОНЕЦК, 1 ноя - РИА Новости. Украинские войска обстреляли ряд районов Донецка, Горловку и Ясиноватую, выпустив в общей сложности 14 снарядов "натовского" калибра 155 миллиметров, сообщило представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК)."Зафиксированы обстрелы со стороны ВФУ (вооруженных формирований Украины – ред.) по направлениям: 15.57 – населенный пункт Курдюмовка – населенный пункт Горловка (Калининский район): выпущено семь снарядов калибром 155 миллиметров; 16.10 – населенный пункт Орловка – город Донецк (Киевский и Куйбышевский районы): выпущено четыре снаряда калибром 155 миллиметров; 16.13 – населенный пункт Орловка – населенный пункт Ясиноватая: выпущено три снаряда калибром 155 миллиметров", - говорится в сообщениях представительства в Telegram-канале.Кроме того, обстрелу подвергся Кировский район Донецка, украинские войска выпустили по городу четыре снаряда калибром 152 миллиметра.Киевский район Донецка расположен в северной части города. Здесь находятся Шахтерская площадь, Киевский проспект, железнодорожный вокзал, футбольный стадион "Донбасс Арена". Здесь же заканчивается улица Артема, главная артерия в городе. Начиная с 2014 года, когда ДНР провозгласила независимость от Киева после произошедшего там государственного переворота, этот район регулярно подвергался обстрелам со стороны украинских силовиков. Северной окраиной района считается аэропорт, разрушенный в результате многомесячных боев между осажденными там украинскими военными и штурмовавшими их позиции донецкими ополченцами.Горловка расположена в 50 километрах севернее Донецка, в городе находятся химический концерн "Стирол" и угледобывающие предприятия.Ясиноватая расположена примерно в 25 километрах к северу от Донецка, в ней находится крупнейшая в бывшем СССР железнодорожная станция.Артиллерия калибром 155 миллиметров применяется странами НАТО. США поставили Киеву дальнобойные гаубицы M777 калибром 155 миллиметров, украинские войска активно используют их для обстрела городов Донецкой и Луганской Народных Республик. Также киевским войскам были поставлены немецкие самоходные артиллерийские установки PzH 2000, польские САУ Krab и французские САУ CAESAR, использующие снаряды такого калибра.

https://ria.ru/20221101/taynik-1828456622.html

https://ria.ru/20221101/komanduyuschiy-1828451173.html

донецк

горловка

ясиноватая

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, донецк, горловка, ясиноватая, сцкк, стирол, нато