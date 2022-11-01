Рейтинг@Mail.ru
ВСУ обстреляли Донецк, Горловку и Ясиноватую натовскими снарядами - РИА Новости, 01.11.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20221101/obstrel-1828457365.html
ВСУ обстреляли Донецк, Горловку и Ясиноватую натовскими снарядами
ВСУ обстреляли Донецк, Горловку и Ясиноватую натовскими снарядами - РИА Новости, 01.11.2022
ВСУ обстреляли Донецк, Горловку и Ясиноватую натовскими снарядами
Украинские войска обстреляли ряд районов Донецка, Горловку и Ясиноватую, выпустив в общей сложности 14 снарядов "натовского" калибра 155 миллиметров, сообщило... РИА Новости, 01.11.2022
2022-11-01T17:02
2022-11-01T17:02
специальная военная операция на украине
в мире
донецк
горловка
ясиноватая
сцкк
стирол
нато
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0a/10/1824387147_0:320:3072:2048_1920x0_80_0_0_ea871b65efafb2ca5e41e810a481ccb4.jpg
ДОНЕЦК, 1 ноя - РИА Новости. Украинские войска обстреляли ряд районов Донецка, Горловку и Ясиноватую, выпустив в общей сложности 14 снарядов "натовского" калибра 155 миллиметров, сообщило представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК)."Зафиксированы обстрелы со стороны ВФУ (вооруженных формирований Украины – ред.) по направлениям: 15.57 – населенный пункт Курдюмовка – населенный пункт Горловка (Калининский район): выпущено семь снарядов калибром 155 миллиметров; 16.10 – населенный пункт Орловка – город Донецк (Киевский и Куйбышевский районы): выпущено четыре снаряда калибром 155 миллиметров; 16.13 – населенный пункт Орловка – населенный пункт Ясиноватая: выпущено три снаряда калибром 155 миллиметров", - говорится в сообщениях представительства в Telegram-канале.Кроме того, обстрелу подвергся Кировский район Донецка, украинские войска выпустили по городу четыре снаряда калибром 152 миллиметра.Киевский район Донецка расположен в северной части города. Здесь находятся Шахтерская площадь, Киевский проспект, железнодорожный вокзал, футбольный стадион "Донбасс Арена". Здесь же заканчивается улица Артема, главная артерия в городе. Начиная с 2014 года, когда ДНР провозгласила независимость от Киева после произошедшего там государственного переворота, этот район регулярно подвергался обстрелам со стороны украинских силовиков. Северной окраиной района считается аэропорт, разрушенный в результате многомесячных боев между осажденными там украинскими военными и штурмовавшими их позиции донецкими ополченцами.Горловка расположена в 50 километрах севернее Донецка, в городе находятся химический концерн "Стирол" и угледобывающие предприятия.Ясиноватая расположена примерно в 25 километрах к северу от Донецка, в ней находится крупнейшая в бывшем СССР железнодорожная станция.Артиллерия калибром 155 миллиметров применяется странами НАТО. США поставили Киеву дальнобойные гаубицы M777 калибром 155 миллиметров, украинские войска активно используют их для обстрела городов Донецкой и Луганской Народных Республик. Также киевским войскам были поставлены немецкие самоходные артиллерийские установки PzH 2000, польские САУ Krab и французские САУ CAESAR, использующие снаряды такого калибра.
https://ria.ru/20221101/taynik-1828456622.html
https://ria.ru/20221101/komanduyuschiy-1828451173.html
донецк
горловка
ясиноватая
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0a/10/1824387147_322:0:3053:2048_1920x0_80_0_0_e269388abe1655e508cd27974c7be67d.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, донецк, горловка, ясиноватая, сцкк, стирол, нато
Специальная военная операция на Украине, В мире, Донецк, Горловка, Ясиноватая, СЦКК, Стирол, НАТО
17:02 01.11.2022
 
ВСУ обстреляли Донецк, Горловку и Ясиноватую натовскими снарядами

ВСУ выпустили по Донецку, Горловке и Ясиноватой 14 натовских снарядов

© РИА Новости / Сергей Аверин / Перейти в медиабанкСледователь СЦ РФ демонстрирует часть снаряда
Следователь СЦ РФ демонстрирует часть снаряда - РИА Новости, 1920, 01.11.2022
© РИА Новости / Сергей Аверин
Перейти в медиабанк
Следователь СЦ РФ демонстрирует часть снаряда. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДОНЕЦК, 1 ноя - РИА Новости. Украинские войска обстреляли ряд районов Донецка, Горловку и Ясиноватую, выпустив в общей сложности 14 снарядов "натовского" калибра 155 миллиметров, сообщило представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК).
"Зафиксированы обстрелы со стороны ВФУ (вооруженных формирований Украины – ред.) по направлениям: 15.57 – населенный пункт Курдюмовка – населенный пункт Горловка (Калининский район): выпущено семь снарядов калибром 155 миллиметров; 16.10 – населенный пункт Орловка – город Донецк (Киевский и Куйбышевский районы): выпущено четыре снаряда калибром 155 миллиметров; 16.13 – населенный пункт Орловка – населенный пункт Ясиноватая: выпущено три снаряда калибром 155 миллиметров", - говорится в сообщениях представительства в Telegram-канале.
Сотрудники ФСБ во время спецоперации
16:59
Сотрудники ФСБ нашли тайник с оружием в Волгоградской области
Кроме того, обстрелу подвергся Кировский район Донецка, украинские войска выпустили по городу четыре снаряда калибром 152 миллиметра.
Киевский район Донецка расположен в северной части города. Здесь находятся Шахтерская площадь, Киевский проспект, железнодорожный вокзал, футбольный стадион "Донбасс Арена". Здесь же заканчивается улица Артема, главная артерия в городе. Начиная с 2014 года, когда ДНР провозгласила независимость от Киева после произошедшего там государственного переворота, этот район регулярно подвергался обстрелам со стороны украинских силовиков. Северной окраиной района считается аэропорт, разрушенный в результате многомесячных боев между осажденными там украинскими военными и штурмовавшими их позиции донецкими ополченцами.
Горловка расположена в 50 километрах севернее Донецка, в городе находятся химический концерн "Стирол" и угледобывающие предприятия.
Шведский и финский военнослужащие во время совместных учений - РИА Новости, 1920, 01.11.2022
16:46
Командующий ВС Швеции не возражает против размещения ядерного оружия
Ясиноватая расположена примерно в 25 километрах к северу от Донецка, в ней находится крупнейшая в бывшем СССР железнодорожная станция.
Артиллерия калибром 155 миллиметров применяется странами НАТО. США поставили Киеву дальнобойные гаубицы M777 калибром 155 миллиметров, украинские войска активно используют их для обстрела городов Донецкой и Луганской Народных Республик. Также киевским войскам были поставлены немецкие самоходные артиллерийские установки PzH 2000, польские САУ Krab и французские САУ CAESAR, использующие снаряды такого калибра.
Карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
16:26Инфографика
Карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине на 01.11.2022
Инфографика
Посмотреть
 
Специальная военная операция на УкраинеВ миреДонецкГорловкаЯсиноватаяСЦККСтиролНАТО
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала