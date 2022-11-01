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При обстреле Сватово со стороны ВСУ был поврежден газопровод
При обстреле Сватово со стороны ВСУ был поврежден газопровод - РИА Новости, 01.11.2022
При обстреле Сватово со стороны ВСУ был поврежден газопровод
Газопровод среднего давления получил повреждения при обстреле Сватово украинскими войсками, сообщило представительство ЛНР в Совместном центре по контролю и... РИА Новости, 01.11.2022
2022-11-01T15:46
2022-11-01T15:46
2022-11-01T15:46
специальная военная операция на украине
в мире
виталий киселев
сватово
луганская народная республика
кременная
сцкк
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ЛУГАНСК, 1 ноя - РИА Новости. Газопровод среднего давления получил повреждения при обстреле Сватово украинскими войсками, сообщило представительство ЛНР в Совместном центре по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК)."В результате обстрела населенного пункта Сватово с применением артиллерийского орудия калибром 155 миллиметров (пять снарядов) поврежден газопровод среднего давления", - говорится в сообщении представительства в Telegram-канале.Представительство ЛНР в СЦКК ранее во вторник сообщало об обстреле Сватово со стороны украинских войск, выпустивших по населенному пункту пять снарядов "натовского" калибра 155 миллиметров.Полковник полиции Луганской Народной Республики Виталий Киселев заявлял 26 октября, что в районе Кременной и Сватово идут самые ожесточенные бои в ЛНР. По его словам, все попытки украинцев прощупать оборону приводят к "печальным последствиям", украинские войска несут большие потери.
https://ria.ru/20221101/donetsk-1828430104.html
https://ria.ru/20221101/svatovo-1828412274.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, виталий киселев, сватово, луганская народная республика, кременная, сцкк
Специальная военная операция на Украине, В мире, Виталий Киселев, Сватово, Луганская Народная Республика, Кременная, СЦКК
При обстреле Сватово со стороны ВСУ был поврежден газопровод
ЛНР: при обстреле Сватово со стороны ВСУ был поврежден газопровод среднего давления