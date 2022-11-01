https://ria.ru/20221101/obstrel-1828431311.html

При обстреле Сватово со стороны ВСУ был поврежден газопровод

При обстреле Сватово со стороны ВСУ был поврежден газопровод - РИА Новости, 01.11.2022

При обстреле Сватово со стороны ВСУ был поврежден газопровод

Газопровод среднего давления получил повреждения при обстреле Сватово украинскими войсками, сообщило представительство ЛНР в Совместном центре по контролю и... РИА Новости, 01.11.2022

2022-11-01T15:46

2022-11-01T15:46

2022-11-01T15:46

специальная военная операция на украине

в мире

виталий киселев

сватово

луганская народная республика

кременная

сцкк

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/09/19/1819345606_0:143:948:676_1920x0_80_0_0_357cf3e7a552e6b0e45055fa266e1a48.jpg

ЛУГАНСК, 1 ноя - РИА Новости. Газопровод среднего давления получил повреждения при обстреле Сватово украинскими войсками, сообщило представительство ЛНР в Совместном центре по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК)."В результате обстрела населенного пункта Сватово с применением артиллерийского орудия калибром 155 миллиметров (пять снарядов) поврежден газопровод среднего давления", - говорится в сообщении представительства в Telegram-канале.Представительство ЛНР в СЦКК ранее во вторник сообщало об обстреле Сватово со стороны украинских войск, выпустивших по населенному пункту пять снарядов "натовского" калибра 155 миллиметров.Полковник полиции Луганской Народной Республики Виталий Киселев заявлял 26 октября, что в районе Кременной и Сватово идут самые ожесточенные бои в ЛНР. По его словам, все попытки украинцев прощупать оборону приводят к "печальным последствиям", украинские войска несут большие потери.

https://ria.ru/20221101/donetsk-1828430104.html

https://ria.ru/20221101/svatovo-1828412274.html

сватово

луганская народная республика

кременная

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

Дарья Буймова

Дарья Буймова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

в мире, виталий киселев, сватово, луганская народная республика, кременная, сцкк