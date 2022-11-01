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При обстреле Сватово со стороны ВСУ был поврежден газопровод - РИА Новости, 01.11.2022
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Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20221101/obstrel-1828431311.html
При обстреле Сватово со стороны ВСУ был поврежден газопровод
При обстреле Сватово со стороны ВСУ был поврежден газопровод - РИА Новости, 01.11.2022
При обстреле Сватово со стороны ВСУ был поврежден газопровод
Газопровод среднего давления получил повреждения при обстреле Сватово украинскими войсками, сообщило представительство ЛНР в Совместном центре по контролю и... РИА Новости, 01.11.2022
2022-11-01T15:46
2022-11-01T15:46
специальная военная операция на украине
в мире
виталий киселев
сватово
луганская народная республика
кременная
сцкк
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ЛУГАНСК, 1 ноя - РИА Новости. Газопровод среднего давления получил повреждения при обстреле Сватово украинскими войсками, сообщило представительство ЛНР в Совместном центре по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК)."В результате обстрела населенного пункта Сватово с применением артиллерийского орудия калибром 155 миллиметров (пять снарядов) поврежден газопровод среднего давления", - говорится в сообщении представительства в Telegram-канале.Представительство ЛНР в СЦКК ранее во вторник сообщало об обстреле Сватово со стороны украинских войск, выпустивших по населенному пункту пять снарядов "натовского" калибра 155 миллиметров.Полковник полиции Луганской Народной Республики Виталий Киселев заявлял 26 октября, что в районе Кременной и Сватово идут самые ожесточенные бои в ЛНР. По его словам, все попытки украинцев прощупать оборону приводят к "печальным последствиям", украинские войска несут большие потери.
https://ria.ru/20221101/donetsk-1828430104.html
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в мире, виталий киселев, сватово, луганская народная республика, кременная, сцкк
Специальная военная операция на Украине, В мире, Виталий Киселев, Сватово, Луганская Народная Республика, Кременная, СЦКК
15:46 01.11.2022
 
При обстреле Сватово со стороны ВСУ был поврежден газопровод

ЛНР: при обстреле Сватово со стороны ВСУ был поврежден газопровод среднего давления

© РИА Новости / Риа Новости Крым / Перейти в медиабанкФрагменты от разорвавшихся снарядов
Фрагменты от разорвавшихся снарядов - РИА Новости, 1920, 01.11.2022
© РИА Новости / Риа Новости Крым
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Фрагменты от разорвавшихся снарядов. Архивное фото
Читать ria.ru в
ЛУГАНСК, 1 ноя - РИА Новости. Газопровод среднего давления получил повреждения при обстреле Сватово украинскими войсками, сообщило представительство ЛНР в Совместном центре по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК).
"В результате обстрела населенного пункта Сватово с применением артиллерийского орудия калибром 155 миллиметров (пять снарядов) поврежден газопровод среднего давления", - говорится в сообщении представительства в Telegram-канале.
Осколки снаряда - РИА Новости, 1920, 01.11.2022
15:40Специальная военная операция на Украине
Украинские войска обстреляли Киевский район Донецка
Представительство ЛНР в СЦКК ранее во вторник сообщало об обстреле Сватово со стороны украинских войск, выпустивших по населенному пункту пять снарядов "натовского" калибра 155 миллиметров.
Полковник полиции Луганской Народной Республики Виталий Киселев заявлял 26 октября, что в районе Кременной и Сватово идут самые ожесточенные бои в ЛНР. По его словам, все попытки украинцев прощупать оборону приводят к "печальным последствиям", украинские войска несут большие потери.
Военнослужащие Народной милиции ЛНР - РИА Новости, 1920, 01.11.2022
14:35Специальная военная операция на Украине
Украинские войска обстреляли Сватово в ЛНР снарядами натовского калибра
 
Специальная военная операция на УкраинеВ миреВиталий КиселевСватовоЛуганская Народная РеспубликаКременнаяСЦКК
 
 
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