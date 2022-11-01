https://ria.ru/20221101/obekty-1828408832.html

Руденя: объекты, задействованные при мобилизации, вернутся к обычной работе

Руденя: объекты, задействованные при мобилизации, вернутся к обычной работе - РИА Новости, 01.11.2022

Руденя: объекты, задействованные при мобилизации, вернутся к обычной работе

Гражданские объекты в Тверской области, которые были задействованы в мобилизационных мероприятиях, в ближайшее время вернутся к выполнению своих основных... РИА Новости, 01.11.2022

2022-11-01T14:25

2022-11-01T14:25

2022-11-01T14:25

тверская область

тверская область

частичная мобилизация в россии

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ТВЕРЬ, 1 ноя – РИА Новости. Гражданские объекты в Тверской области, которые были задействованы в мобилизационных мероприятиях, в ближайшее время вернутся к выполнению своих основных функций, сообщил губернатор региона Игорь Руденя."В Тверской области прекращаются мероприятия по частичной мобилизации. Повестки гражданам больше не вручаются. Мобилизационные пункты не должны принимать мобилизованных на прохождение службы. Хочу поблагодарить всех, кто вступил в ряды Вооружённых Сил Российской Федерации в рамках частичной мобилизации, добровольцев, тех, кто заключил контракты. Эта ситуация показала основные черты характера российского народа - верность долгу, преданность своей стране, решимость защищать свою Родину", - сказал Руденя во вторник, открывая заседание регионального правительства.В пресс-службе регионального правительства напомнили, что в Верхневолжье к решению задач по частичной мобилизации приступили 21 сентября.Все мобилизованные обеспечены дополнительной экипировкой, для них решением губернатора предусмотрены единовременные выплаты в размере 150 тысяч рублей.

https://ria.ru/20221018/mobilizovannye-1824952080.html

тверская область

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Алёна Пава

Алёна Пава

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Алёна Пава

тверская область, частичная мобилизация в россии