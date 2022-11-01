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Руденя: объекты, задействованные при мобилизации, вернутся к обычной работе - РИА Новости, 01.11.2022
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Тверская область
https://ria.ru/20221101/obekty-1828408832.html
Руденя: объекты, задействованные при мобилизации, вернутся к обычной работе
Руденя: объекты, задействованные при мобилизации, вернутся к обычной работе - РИА Новости, 01.11.2022
Руденя: объекты, задействованные при мобилизации, вернутся к обычной работе
Гражданские объекты в Тверской области, которые были задействованы в мобилизационных мероприятиях, в ближайшее время вернутся к выполнению своих основных... РИА Новости, 01.11.2022
2022-11-01T14:25
2022-11-01T14:25
тверская область
тверская область
частичная мобилизация в россии
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ТВЕРЬ, 1 ноя – РИА Новости. Гражданские объекты в Тверской области, которые были задействованы в мобилизационных мероприятиях, в ближайшее время вернутся к выполнению своих основных функций, сообщил губернатор региона Игорь Руденя."В Тверской области прекращаются мероприятия по частичной мобилизации. Повестки гражданам больше не вручаются. Мобилизационные пункты не должны принимать мобилизованных на прохождение службы. Хочу поблагодарить всех, кто вступил в ряды Вооружённых Сил Российской Федерации в рамках частичной мобилизации, добровольцев, тех, кто заключил контракты. Эта ситуация показала основные черты характера российского народа - верность долгу, преданность своей стране, решимость защищать свою Родину", - сказал Руденя во вторник, открывая заседание регионального правительства.В пресс-службе регионального правительства напомнили, что в Верхневолжье к решению задач по частичной мобилизации приступили 21 сентября.Все мобилизованные обеспечены дополнительной экипировкой, для них решением губернатора предусмотрены единовременные выплаты в размере 150 тысяч рублей.
https://ria.ru/20221018/mobilizovannye-1824952080.html
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тверская область, частичная мобилизация в россии
Тверская область, Тверская область, Частичная мобилизация в России
14:25 01.11.2022
 

Руденя: объекты, задействованные при мобилизации, вернутся к обычной работе

© Фото : пресс-служба правительства Тверской областиГубернатор Тверской области Игорь Руденя во время встречи со студенческим активом областных высших учебных заведений
Губернатор Тверской области Игорь Руденя во время встречи со студенческим активом областных высших учебных заведений - РИА Новости, 1920, 01.11.2022
© Фото : пресс-служба правительства Тверской области
Читать ria.ru в
ТВЕРЬ, 1 ноя – РИА Новости. Гражданские объекты в Тверской области, которые были задействованы в мобилизационных мероприятиях, в ближайшее время вернутся к выполнению своих основных функций, сообщил губернатор региона Игорь Руденя.
"В Тверской области прекращаются мероприятия по частичной мобилизации. Повестки гражданам больше не вручаются. Мобилизационные пункты не должны принимать мобилизованных на прохождение службы. Хочу поблагодарить всех, кто вступил в ряды Вооружённых Сил Российской Федерации в рамках частичной мобилизации, добровольцев, тех, кто заключил контракты. Эта ситуация показала основные черты характера российского народа - верность долгу, преданность своей стране, решимость защищать свою Родину", - сказал Руденя во вторник, открывая заседание регионального правительства.
В пресс-службе регионального правительства напомнили, что в Верхневолжье к решению задач по частичной мобилизации приступили 21 сентября.
Все мобилизованные обеспечены дополнительной экипировкой, для них решением губернатора предусмотрены единовременные выплаты в размере 150 тысяч рублей.
Первые подразделения мобилизованных отправлены из Твери - РИА Новости, 1920, 18.10.2022
18 октября, 18:30Тверская область
Первые подразделения мобилизованных отправлены из Твери
 
Тверская областьТверская областьЧастичная мобилизация в России
 
 
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