Руденя: объекты, задействованные при мобилизации, вернутся к обычной работе
© Фото : пресс-служба правительства Тверской областиГубернатор Тверской области Игорь Руденя во время встречи со студенческим активом областных высших учебных заведений
© Фото : пресс-служба правительства Тверской области
ТВЕРЬ, 1 ноя – РИА Новости. Гражданские объекты в Тверской области, которые были задействованы в мобилизационных мероприятиях, в ближайшее время вернутся к выполнению своих основных функций, сообщил губернатор региона Игорь Руденя.
"В Тверской области прекращаются мероприятия по частичной мобилизации. Повестки гражданам больше не вручаются. Мобилизационные пункты не должны принимать мобилизованных на прохождение службы. Хочу поблагодарить всех, кто вступил в ряды Вооружённых Сил Российской Федерации в рамках частичной мобилизации, добровольцев, тех, кто заключил контракты. Эта ситуация показала основные черты характера российского народа - верность долгу, преданность своей стране, решимость защищать свою Родину", - сказал Руденя во вторник, открывая заседание регионального правительства.
В пресс-службе регионального правительства напомнили, что в Верхневолжье к решению задач по частичной мобилизации приступили 21 сентября.
Все мобилизованные обеспечены дополнительной экипировкой, для них решением губернатора предусмотрены единовременные выплаты в размере 150 тысяч рублей.