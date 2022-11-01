https://ria.ru/20221101/natsionalizatsiya-1828335613.html

Национализированные в Крыму предприятия передадут новым собственникам

Национализированные в Крыму предприятия передадут новым собственникам - РИА Новости, 01.11.2022

Национализированные в Крыму предприятия передадут новым собственникам

Предприятия, попавшие под национализацию в Крыму, планируется передать новым собственникам, сообщил глава крымского парламента Владимир Константинов. РИА Новости, 01.11.2022

2022-11-01T10:56

2022-11-01T10:56

2022-11-01T10:56

экономика

владимир константинов

сергей аксенов (политик)

республика крым

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СИМФЕРОПОЛЬ, 1 ноя – РИА Новости. Предприятия, попавшие под национализацию в Крыму, планируется передать новым собственникам, сообщил глава крымского парламента Владимир Константинов.Ранее глава Крыма Сергей Аксенов поручил национализировать имущество организаций и лиц, связанных с киевской властью, в их числе бахчисарайский комбинат "Стройиндустрия", судостроительный завод "Залив", имущество ООО "РусЛайн Ко", "Бахчисарайский комбинат "Стройиндустрия", "Судостроительный завод "Залив"."Что касается дальнейшей судьбы этих предприятий, считаю, что их нужно передать новым собственникам при условии сохранения рабочих мест, сохранения и увеличения темпов производства", - написал Константинов в своем Telegram-канале.По его мнению, эти предприятия будут интересны инвесторам.

https://radiosputnik.ria.ru/20221026/zelenskiy-1826965430.html

республика крым

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Варвара Скокшина

Варвара Скокшина

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

экономика, владимир константинов, сергей аксенов (политик), республика крым