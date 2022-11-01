https://ria.ru/20221101/natsionalizatsiya-1828335613.html
Национализированные в Крыму предприятия передадут новым собственникам
Национализированные в Крыму предприятия передадут новым собственникам - РИА Новости, 01.11.2022
Национализированные в Крыму предприятия передадут новым собственникам
Предприятия, попавшие под национализацию в Крыму, планируется передать новым собственникам, сообщил глава крымского парламента Владимир Константинов. РИА Новости, 01.11.2022
2022-11-01T10:56
2022-11-01T10:56
2022-11-01T10:56
экономика
владимир константинов
сергей аксенов (политик)
республика крым
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СИМФЕРОПОЛЬ, 1 ноя – РИА Новости. Предприятия, попавшие под национализацию в Крыму, планируется передать новым собственникам, сообщил глава крымского парламента Владимир Константинов.Ранее глава Крыма Сергей Аксенов поручил национализировать имущество организаций и лиц, связанных с киевской властью, в их числе бахчисарайский комбинат "Стройиндустрия", судостроительный завод "Залив", имущество ООО "РусЛайн Ко", "Бахчисарайский комбинат "Стройиндустрия", "Судостроительный завод "Залив"."Что касается дальнейшей судьбы этих предприятий, считаю, что их нужно передать новым собственникам при условии сохранения рабочих мест, сохранения и увеличения темпов производства", - написал Константинов в своем Telegram-канале.По его мнению, эти предприятия будут интересны инвесторам.
https://radiosputnik.ria.ru/20221026/zelenskiy-1826965430.html
республика крым
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
экономика, владимир константинов, сергей аксенов (политик), республика крым
Экономика, Владимир Константинов, Сергей Аксенов (политик), Республика Крым
Национализированные в Крыму предприятия передадут новым собственникам
Глава парламента Крыма: национализированные предприятия передадут новым собственникам