Рейтинг@Mail.ru
Национализированные в Крыму предприятия передадут новым собственникам - РИА Новости, 01.11.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20221101/natsionalizatsiya-1828335613.html
Национализированные в Крыму предприятия передадут новым собственникам
Национализированные в Крыму предприятия передадут новым собственникам - РИА Новости, 01.11.2022
Национализированные в Крыму предприятия передадут новым собственникам
Предприятия, попавшие под национализацию в Крыму, планируется передать новым собственникам, сообщил глава крымского парламента Владимир Константинов. РИА Новости, 01.11.2022
2022-11-01T10:56
2022-11-01T10:56
экономика
владимир константинов
сергей аксенов (политик)
республика крым
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/07/14/1574596291_0:61:3032:1767_1920x0_80_0_0_a9c3030b66c6bd4cdbfb961ff81894a2.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 1 ноя – РИА Новости. Предприятия, попавшие под национализацию в Крыму, планируется передать новым собственникам, сообщил глава крымского парламента Владимир Константинов.Ранее глава Крыма Сергей Аксенов поручил национализировать имущество организаций и лиц, связанных с киевской властью, в их числе бахчисарайский комбинат "Стройиндустрия", судостроительный завод "Залив", имущество ООО "РусЛайн Ко", "Бахчисарайский комбинат "Стройиндустрия", "Судостроительный завод "Залив"."Что касается дальнейшей судьбы этих предприятий, считаю, что их нужно передать новым собственникам при условии сохранения рабочих мест, сохранения и увеличения темпов производства", - написал Константинов в своем Telegram-канале.По его мнению, эти предприятия будут интересны инвесторам.
https://radiosputnik.ria.ru/20221026/zelenskiy-1826965430.html
республика крым
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
Варвара Скокшина
Варвара Скокшина
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/07/14/1574596291_145:0:2876:2048_1920x0_80_0_0_9f8d2a34b601d583be43d64c8bb6ab5c.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
экономика, владимир константинов, сергей аксенов (политик), республика крым
Экономика, Владимир Константинов, Сергей Аксенов (политик), Республика Крым
10:56 01.11.2022
 
Национализированные в Крыму предприятия передадут новым собственникам

Глава парламента Крыма: национализированные предприятия передадут новым собственникам

© РИА Новости / Сергей Мамонтов / Перейти в медиабанкСудостроительный завод "Залив" в Керчи
Судостроительный завод Залив в Керчи - РИА Новости, 1920, 01.11.2022
© РИА Новости / Сергей Мамонтов
Перейти в медиабанк
Судостроительный завод "Залив" в Керчи. Архивное фото
Читать ria.ru в
СИМФЕРОПОЛЬ, 1 ноя – РИА Новости. Предприятия, попавшие под национализацию в Крыму, планируется передать новым собственникам, сообщил глава крымского парламента Владимир Константинов.
Ранее глава Крыма Сергей Аксенов поручил национализировать имущество организаций и лиц, связанных с киевской властью, в их числе бахчисарайский комбинат "Стройиндустрия", судостроительный завод "Залив", имущество ООО "РусЛайн Ко", "Бахчисарайский комбинат "Стройиндустрия", "Судостроительный завод "Залив".
"Что касается дальнейшей судьбы этих предприятий, считаю, что их нужно передать новым собственникам при условии сохранения рабочих мест, сохранения и увеличения темпов производства", - написал Константинов в своем Telegram-канале.
По его мнению, эти предприятия будут интересны инвесторам.
Президент Украины Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 26.10.2022
26 октября, 16:11В мире
Зеленский узаконил национализацию системообразующих банков на Украине
 
ЭкономикаВладимир КонстантиновСергей Аксенов (политик)Республика Крым
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала