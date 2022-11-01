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Эсеры предложили освободить мобилизованных от подоходного налога - РИА Новости, 01.11.2022
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Эсеры предложили освободить мобилизованных от подоходного налога
Эсеры предложили освободить мобилизованных от подоходного налога - РИА Новости, 01.11.2022
Эсеры предложили освободить мобилизованных от подоходного налога
"Справедливая Россия – За правду" предлагает освободить от налогообложения денежное довольствие лиц, которые были призваны на военную службу в рамках частичной... РИА Новости, 01.11.2022
2022-11-01T07:53
2022-11-01T07:53
частичная мобилизация в россии
сергей шойгу
россия
украина
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МОСКВА, 1 ноя – РИА Новости. "Справедливая Россия – За правду" предлагает освободить от налогообложения денежное довольствие лиц, которые были призваны на военную службу в рамках частичной мобилизации, соответствующий законопроект есть в распоряжении РИА Новости."Законопроектом предлагается освободить от налогообложения также лиц, призванных на военную службу по частичной мобилизации в Вооруженные силы Российской Федерации", - сообщается в пояснительной записке к проекту.Проект во вторник направят в правительство для получения отзыва.Согласно пояснительной записке, в настоящий момент денежное довольствие солдат, матросов, сержантов, старшин, проходящих военную службу по призыву, а также лиц, призванных на военные сборы, налогообложению не подлежит.Отмечается, что данная мера может поспособствовать притоку добровольцев."Это будет способствовать повышению престижа участия граждан Российской Федерации в специальной военной операции и, как следствие, притоку добровольцев", - уточняется в пояснительной записке.Частичная мобилизация была объявлена в России с 21 сентября согласно указу президента. По словам министра обороны Сергея Шойгу, она нужна для контроля линии фронта в 1 тысячу километров и освобожденных территорий на Украине. В понедельник в Минобороны РФ сообщили, что призыв на военную службу в рамках частичной мобилизации завершен.
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частичная мобилизация в россии, сергей шойгу, россия, украина
Частичная мобилизация в России, Сергей Шойгу, Россия, Украина
07:53 01.11.2022
 
Эсеры предложили освободить мобилизованных от подоходного налога

Эсеры предложили освободить от налогообложения денежное довольствие мобилизованных лиц

© РИА Новости / Виталий Аньков / Перейти в медиабанкАгитационный плакат партии "Справедливая Россия - За правду"
Агитационный плакат партии Справедливая Россия - За правду - РИА Новости, 1920, 01.11.2022
© РИА Новости / Виталий Аньков
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Агитационный плакат партии "Справедливая Россия - За правду". Архивное фото
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МОСКВА, 1 ноя – РИА Новости. "Справедливая Россия – За правду" предлагает освободить от налогообложения денежное довольствие лиц, которые были призваны на военную службу в рамках частичной мобилизации, соответствующий законопроект есть в распоряжении РИА Новости.
"Законопроектом предлагается освободить от налогообложения также лиц, призванных на военную службу по частичной мобилизации в Вооруженные силы Российской Федерации", - сообщается в пояснительной записке к проекту.
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Проект во вторник направят в правительство для получения отзыва.
Согласно пояснительной записке, в настоящий момент денежное довольствие солдат, матросов, сержантов, старшин, проходящих военную службу по призыву, а также лиц, призванных на военные сборы, налогообложению не подлежит.
Отмечается, что данная мера может поспособствовать притоку добровольцев.
"Это будет способствовать повышению престижа участия граждан Российской Федерации в специальной военной операции и, как следствие, притоку добровольцев", - уточняется в пояснительной записке.
Частичная мобилизация была объявлена в России с 21 сентября согласно указу президента. По словам министра обороны Сергея Шойгу, она нужна для контроля линии фронта в 1 тысячу километров и освобожденных территорий на Украине. В понедельник в Минобороны РФ сообщили, что призыв на военную службу в рамках частичной мобилизации завершен.
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