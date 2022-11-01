https://ria.ru/20221101/nalogooblozhenie-1828307694.html

Эсеры предложили освободить мобилизованных от подоходного налога

Эсеры предложили освободить мобилизованных от подоходного налога - РИА Новости, 01.11.2022

Эсеры предложили освободить мобилизованных от подоходного налога

"Справедливая Россия – За правду" предлагает освободить от налогообложения денежное довольствие лиц, которые были призваны на военную службу в рамках частичной... РИА Новости, 01.11.2022

2022-11-01T07:53

2022-11-01T07:53

2022-11-01T07:53

частичная мобилизация в россии

сергей шойгу

россия

украина

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МОСКВА, 1 ноя – РИА Новости. "Справедливая Россия – За правду" предлагает освободить от налогообложения денежное довольствие лиц, которые были призваны на военную службу в рамках частичной мобилизации, соответствующий законопроект есть в распоряжении РИА Новости."Законопроектом предлагается освободить от налогообложения также лиц, призванных на военную службу по частичной мобилизации в Вооруженные силы Российской Федерации", - сообщается в пояснительной записке к проекту.Проект во вторник направят в правительство для получения отзыва.Согласно пояснительной записке, в настоящий момент денежное довольствие солдат, матросов, сержантов, старшин, проходящих военную службу по призыву, а также лиц, призванных на военные сборы, налогообложению не подлежит.Отмечается, что данная мера может поспособствовать притоку добровольцев."Это будет способствовать повышению престижа участия граждан Российской Федерации в специальной военной операции и, как следствие, притоку добровольцев", - уточняется в пояснительной записке.Частичная мобилизация была объявлена в России с 21 сентября согласно указу президента. По словам министра обороны Сергея Шойгу, она нужна для контроля линии фронта в 1 тысячу километров и освобожденных территорий на Украине. В понедельник в Минобороны РФ сообщили, что призыв на военную службу в рамках частичной мобилизации завершен.

https://ria.ru/20221027/nalog-1827162507.html

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частичная мобилизация в россии, сергей шойгу, россия, украина