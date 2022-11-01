https://ria.ru/20221101/moskva-1828350525.html

Бирюков: второй этап капремонта Новокутузовского тоннеля стартовал в Москве

Бирюков: второй этап капремонта Новокутузовского тоннеля стартовал в Москве - РИА Новости, 01.11.2022

Бирюков: второй этап капремонта Новокутузовского тоннеля стартовал в Москве

Специалисты Комплекса городского хозяйства приступили ко второму этапу работ по капитальному ремонту Новокутузовского тоннельного комплекса на западе столицы,... РИА Новости, 01.11.2022

2022-11-01T11:35

2022-11-01T11:35

2022-11-01T11:35

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москва

петр бирюков

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МОСКВА, 1 ноя - РИА Новости. Специалисты Комплекса городского хозяйства приступили ко второму этапу работ по капитальному ремонту Новокутузовского тоннельного комплекса на западе столицы, сообщил журналистам во вторник заместитель мэра Москвы Петр Бирюков."На первом этапе обновили крайние левые полосы в центральном тоннеле, сейчас работы идут на крайних правых полосах и в прилегающих въездных и выездных тоннелях. Во время проведения ремонта движение в тоннельном комплексе полностью не прекращается, перекрывается по одной полосе в каждом направлении. Во въездных и выездных тоннелях с однополосным движением зона ремонта огорожена с возможностью проезда машин", - отметил Бирюков.Заместитель мэра рассказал, что в настоящее время в центральном тоннеле монтируют инженерные коммуникации. Параллельно продолжаются работы в прилегающих тоннелях – обновление облицовки, ремонт деформационных швов, установка светильников."С момента ввода в эксплуатацию в 2000 году тоннельный комплекс ни разу капитально не ремонтировался. Со временем в нем возникли повреждения стен, произошло обветшание перекрытий, разрушились деформационные швы. В рамках проекта полностью обновим системы пожаротушения, освещения, электроснабжения, вентиляции и водоснабжения, восстановим целостность стен и потолков тоннелей. На финальной стадии проведем укладку асфальта", - пояснил Бирюков.Глава Комплекса городского хозяйства подчеркнул, что завершить работы по капитальному ремонту планируется в третьем квартале 2023 года.

https://realty.ria.ru/20221027/perekhody-1827164374.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

москва, петр бирюков, городское хозяйство москвы