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Промышленность Мордовии показывает рост, сообщили власти - РИА Новости, 01.11.2022
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Республика Мордовия
Республика Мордовия
https://ria.ru/20221101/mordoviya-1828468264.html
Промышленность Мордовии показывает рост, сообщили власти
Промышленность Мордовии показывает рост, сообщили власти - РИА Новости, 01.11.2022
Промышленность Мордовии показывает рост, сообщили власти
Все основные отрасли промышленности Мордовии демонстрируют рост, сообщает пресс-служба главы республики. РИА Новости, 01.11.2022
2022-11-01T17:30
2022-11-01T17:30
республика мордовия
республика мордовия
артем здунов
экономика
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НИЖНИЙ НОВГОРОД, 1 ноя — РИА Новости. Все основные отрасли промышленности Мордовии демонстрируют рост, сообщает пресс-служба главы республики.Ситуацию в республиканской промышленности и ключевые направления ее развития на перспективу обсудили на расширенном заседании совета директоров при главе Мордовии."По данным регионального Минпрома, за 9 месяцев объемы производства на промышленных предприятиях на 15% превысили уровень прошлого года. Все основные отрасли показывают рост. Проведена большая работа по импортозамещению и развитию региональной кооперации", - говорится в сообщении.В первую очередь глава республики Артем Здунов поручил взять на особый контроль исполнение гособоронзаказа, в котором участвуют многие предприятия региона, причем их перечень увеличивается. "Следующим шагом должен стать выход на новые рынки. Растет спрос на продукцию, требуемую для оснащения мобилизованных, пунктов их пребывания. Наша задача - проработать все возможные варианты, переориентировать производство и предложить широкую номенклатуру для решения данных задач", - приводятся в сообщении слова Здунова.Отмечается, что такие примеры в Мордовии есть. Так, руководитель предприятия "Спрутс" Александр Ширяев рассказал, как удалось быстро переориентироваться с выпуска спортивной одежды на спальные мешки и другую амуницию для бойцов. Глава Мордовии поблагодарил всех руководителей предприятий, кто не остался в стороне, и принял участие в сборе гуманитарной помощи для наших бойцов.На заседании детально обсудили меры поддержки производителей. Министр промышленности, науки и новых технологий Мордовии Игорь Губайдуллин отметил, что в современных условиях, когда заказы растут, необходимо своевременно прорабатывать вопрос дооснащения производства. В этом году удалось привлечь средства на возмещение части затрат промышленных предприятий на приобретение нового оборудования, эта мера поддержки будет работать и дальше. На это же ориентирован и Фонд развития промышленности Мордовии. Его докапитализация позволит уже в ноябре направить предприятиям еще 426 миллионов рублей.
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республика мордовия, артем здунов, экономика
Республика Мордовия, Республика Мордовия, Артем Здунов, Экономика
17:30 01.11.2022
 

Промышленность Мордовии показывает рост, сообщили власти

© РИА Новости / Григорий Сысоев / Перейти в медиабанкАртем Здунов
Артем Здунов - РИА Новости, 1920, 01.11.2022
© РИА Новости / Григорий Сысоев
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Артем Здунов. Архивное фото
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НИЖНИЙ НОВГОРОД, 1 ноя — РИА Новости. Все основные отрасли промышленности Мордовии демонстрируют рост, сообщает пресс-служба главы республики.
Ситуацию в республиканской промышленности и ключевые направления ее развития на перспективу обсудили на расширенном заседании совета директоров при главе Мордовии.
"По данным регионального Минпрома, за 9 месяцев объемы производства на промышленных предприятиях на 15% превысили уровень прошлого года. Все основные отрасли показывают рост. Проведена большая работа по импортозамещению и развитию региональной кооперации", - говорится в сообщении.
В первую очередь глава республики Артем Здунов поручил взять на особый контроль исполнение гособоронзаказа, в котором участвуют многие предприятия региона, причем их перечень увеличивается. "Следующим шагом должен стать выход на новые рынки. Растет спрос на продукцию, требуемую для оснащения мобилизованных, пунктов их пребывания. Наша задача - проработать все возможные варианты, переориентировать производство и предложить широкую номенклатуру для решения данных задач", - приводятся в сообщении слова Здунова.
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Отмечается, что такие примеры в Мордовии есть. Так, руководитель предприятия "Спрутс" Александр Ширяев рассказал, как удалось быстро переориентироваться с выпуска спортивной одежды на спальные мешки и другую амуницию для бойцов. Глава Мордовии поблагодарил всех руководителей предприятий, кто не остался в стороне, и принял участие в сборе гуманитарной помощи для наших бойцов.
На заседании детально обсудили меры поддержки производителей. Министр промышленности, науки и новых технологий Мордовии Игорь Губайдуллин отметил, что в современных условиях, когда заказы растут, необходимо своевременно прорабатывать вопрос дооснащения производства. В этом году удалось привлечь средства на возмещение части затрат промышленных предприятий на приобретение нового оборудования, эта мера поддержки будет работать и дальше. На это же ориентирован и Фонд развития промышленности Мордовии. Его докапитализация позволит уже в ноябре направить предприятиям еще 426 миллионов рублей.
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