https://ria.ru/20221101/mordoviya-1828468264.html

Промышленность Мордовии показывает рост, сообщили власти

Промышленность Мордовии показывает рост, сообщили власти - РИА Новости, 01.11.2022

Промышленность Мордовии показывает рост, сообщили власти

Все основные отрасли промышленности Мордовии демонстрируют рост, сообщает пресс-служба главы республики. РИА Новости, 01.11.2022

2022-11-01T17:30

2022-11-01T17:30

2022-11-01T17:30

республика мордовия

республика мордовия

артем здунов

экономика

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НИЖНИЙ НОВГОРОД, 1 ноя — РИА Новости. Все основные отрасли промышленности Мордовии демонстрируют рост, сообщает пресс-служба главы республики.Ситуацию в республиканской промышленности и ключевые направления ее развития на перспективу обсудили на расширенном заседании совета директоров при главе Мордовии."По данным регионального Минпрома, за 9 месяцев объемы производства на промышленных предприятиях на 15% превысили уровень прошлого года. Все основные отрасли показывают рост. Проведена большая работа по импортозамещению и развитию региональной кооперации", - говорится в сообщении.В первую очередь глава республики Артем Здунов поручил взять на особый контроль исполнение гособоронзаказа, в котором участвуют многие предприятия региона, причем их перечень увеличивается. "Следующим шагом должен стать выход на новые рынки. Растет спрос на продукцию, требуемую для оснащения мобилизованных, пунктов их пребывания. Наша задача - проработать все возможные варианты, переориентировать производство и предложить широкую номенклатуру для решения данных задач", - приводятся в сообщении слова Здунова.Отмечается, что такие примеры в Мордовии есть. Так, руководитель предприятия "Спрутс" Александр Ширяев рассказал, как удалось быстро переориентироваться с выпуска спортивной одежды на спальные мешки и другую амуницию для бойцов. Глава Мордовии поблагодарил всех руководителей предприятий, кто не остался в стороне, и принял участие в сборе гуманитарной помощи для наших бойцов.На заседании детально обсудили меры поддержки производителей. Министр промышленности, науки и новых технологий Мордовии Игорь Губайдуллин отметил, что в современных условиях, когда заказы растут, необходимо своевременно прорабатывать вопрос дооснащения производства. В этом году удалось привлечь средства на возмещение части затрат промышленных предприятий на приобретение нового оборудования, эта мера поддержки будет работать и дальше. На это же ориентирован и Фонд развития промышленности Мордовии. Его докапитализация позволит уже в ноябре направить предприятиям еще 426 миллионов рублей.

https://ria.ru/20221021/vagony-1825770706.html

https://ria.ru/20221006/mordoviya-1822075372.html

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2022

Влада Копылова

Влада Копылова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

республика мордовия, артем здунов, экономика