https://ria.ru/20221101/molitvy-1828303443.html

Полевой имам из Татарстана рассказал, как мусульмане молятся на передовой

Полевой имам из Татарстана рассказал, как мусульмане молятся на передовой - РИА Новости, 01.11.2022

Полевой имам из Татарстана рассказал, как мусульмане молятся на передовой

Полевой имам батальона "Алга" из Татарстана Руслан Агмалов рассказал РИА Новости, как военные из числа мусульман проводят молитвенные мероприятия в зоне... РИА Новости, 01.11.2022

2022-11-01T06:11

2022-11-01T06:11

2022-11-01T06:13

специальная военная операция на украине

талгат таджуддин

россия

херсонская область

донбасс

вооруженные силы украины

русская православная церковь

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МОСКВА, 1 ноя – РИА Новости. Полевой имам батальона "Алга" из Татарстана Руслан Агмалов рассказал РИА Новости, как военные из числа мусульман проводят молитвенные мероприятия в зоне спецоперации.По его словам, в зону спецоперации он попал после разговора с заместителем муфтия Татарстана по работе с мухтасибатами (территориями) Равилем Зуферовым."В свое время я помогал имаму мечети "1000-летия Казани", ходил на примечетские курсы. После беседы с заммуфтия, который искал полевого имама для батальона "Алга" ("Вперед"), посчитал своим долгом отправиться в зону СВО именно в этой роли", - добавил Агмалов.Он сообщил, что в зоне спецоперации был водителем топливозаправщика."Я приехал в зону СВО не только как духовное лицо, для меня было важным не только наставления бойцам российской армии, проводить богослужения, а реальным трудом и службой в армии принести победу своей стране", - сказал Агмалов.Он сообщил, что в конце сентября в Херсонской области получил ранения в обе руки, ногу и грудь."Также несколько осколков у меня в глазу. Думаю, все будет в порядке, ведь у нас очень хорошие врачи. Сейчас прохожу лечение в госпитале", - добавил Агмалов.Полевой имам батальона "Алга" добавил, что российские военные не понаслышке знают, что против нашей страны развернута настоящая кампания со стороны западных стран."Все, с кем мне пришлось воевать бок о бок против общего врага, говорили: "Мы воюем за свою страну и отступать не будем. Наши предки воевали с фашизмом, а мы продолжаем вести эту борьбу против сатанинских сил", - заключил Агмалов.Ранее председатель Центрального духовного управления мусульман (ЦДУМ) России, верховный муфтий РФ Талгат Таджуддин, выступая на пленуме Всемирного русского народного собора (ВРНС), рассказал, что войсковой имам, сопровождавший российских военных, был ранен во время спецоперации на Донбассе, а сопровождавший этот батальон священник погиб.Священник Татарстанской митрополии РПЦ иерей Анатолий Григорьев, исполнявший обязанности капеллана татарстанского батальона "Алга", погиб в зоне спецоперации 9 сентября.

https://ria.ru/20220930/muftiy-1820740143.html

https://ria.ru/20220223/priznanie-1774531555.html

россия

херсонская область

донбасс

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талгат таджуддин, россия, херсонская область , донбасс, вооруженные силы украины, русская православная церковь