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Лидер партии "Шор" предложил выслать посла США из Кишинева - РИА Новости, 01.11.2022
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Лидер партии "Шор" предложил выслать посла США из Кишинева
Лидер партии "Шор" предложил выслать посла США из Кишинева - РИА Новости, 01.11.2022
Лидер партии "Шор" предложил выслать посла США из Кишинева
Лидер оппозиционной в Молдавии партии "Шор" Илан Шор считает, что посла США в Кишиневе Кента Логсдона нужно объявить persona non grata, соответствующее... РИА Новости, 01.11.2022
2022-11-01T18:11
2022-11-01T18:17
в мире
илан шор
молдавия
сша
кишинев
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КИШИНЕВ, 1 ноя – РИА Новости. Лидер оппозиционной в Молдавии партии "Шор" Илан Шор считает, что посла США в Кишиневе Кента Логсдона нужно объявить persona non grata, соответствующее заявление политик сделал во вторник в ходе видеообращения.В понедельник американский дипломат заявил в эфире частного кишиневского телеканала, что США пытаются помочь Молдавии реформировать систему правосудия. Он призвал власти республики отреагировать на решение департамента финансов США по поводу санкций против Шора и ряда других молдавских политических фигур, которые на данный момент являются оппонентами правящей в Молдавии партии "Действие и солидарность". В этом же выступлении Логсдон подчеркнул, что Вашингтон готов рассмотреть запросы молдавских властей о предоставлении военной техники. Во вторник Комиссия по чрезвычайным ситуациям при правительстве Молдавии приняла решение соблюдать американские санкции в отношении граждан и компаний из России, а также указанных в списке молдавских политиков."Посол США, не стесняясь, давал четкие указания Майе Санду (президент Молдавии - ред.) и представителям власти, что и как делать. Уважаемый господин посол, в нашем понимании вы вчера перешли все нормы и рамки дипломатических взаимоотношений. Нельзя позволять себе вести себя так в чужой стране. Вы не дома, и вы это забыли. В связи со вчерашними заявлениями мы требуем объявления посла США persona non grata в Молдавии", – сказал Шор.Партия "Шор", к которой присоединилась Партия коммунистов Молдавии (ПКРМ), проводит в Кишиневе акции протеста c середины сентября. Протестующие обвиняют власти в неспособности справиться с кризисом, указывают на рекордную за последние 20 лет инфляцию, которая в сентябре составила 33,97% в годовом исчислении. Руководство страны критикуют за нежелание вести переговоры с Россией о более выгодных ценах на газ, а также за политическое давление на представителей оппозиции.Сам Шор находится за пределами Молдавии в связи с политическим преследованием. В июне 2017 года он был приговорен к 7,5 годам лишения свободы по обвинению в банковских махинациях. Политик опротестовал этот приговор, ему запретили покидать территорию Молдавии. После февральских выборов 2019 года он как глава политической партии "Шор" стал депутатом, а затем покинул страну, после чего его лишили депутатского иммунитета. Прокуратура завела три уголовных дела в связи с отъездом политика, он объявлен в международный розыск. Несмотря на это, во время досрочных парламентских выборов в июле 2021 года Шор снова стал депутатом и вернул иммунитет. В конце мая по инициативе генпрокуратуры Шор снова лишили иммунитета из-за подозрений в отмывании денег и мошенничестве в особо крупных размерах.
https://ria.ru/20221026/chayka-1826993292.html
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в мире, илан шор, молдавия, сша, кишинев
В мире, Илан Шор, Молдавия, США, Кишинев
18:11 01.11.2022 (обновлено: 18:17 01.11.2022)
 
Лидер партии "Шор" предложил выслать посла США из Кишинева

Лидер молдавской партии Шор предложил объявить посла США Логсдона персоной нон грата

© РИА Новости / Родион Прока / Перейти в медиабанкПалатки участников акции протеста оппозиции на улице бульвар Штефан чел Маре в Кишиневе
Палатки участников акции протеста оппозиции на улице бульвар Штефан чел Маре в Кишиневе - РИА Новости, 1920, 01.11.2022
© РИА Новости / Родион Прока
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Палатки участников акции протеста оппозиции на улице бульвар Штефан чел Маре в Кишиневе. Архивное фото
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КИШИНЕВ, 1 ноя – РИА Новости. Лидер оппозиционной в Молдавии партии "Шор" Илан Шор считает, что посла США в Кишиневе Кента Логсдона нужно объявить persona non grata, соответствующее заявление политик сделал во вторник в ходе видеообращения.
В понедельник американский дипломат заявил в эфире частного кишиневского телеканала, что США пытаются помочь Молдавии реформировать систему правосудия. Он призвал власти республики отреагировать на решение департамента финансов США по поводу санкций против Шора и ряда других молдавских политических фигур, которые на данный момент являются оппонентами правящей в Молдавии партии "Действие и солидарность". В этом же выступлении Логсдон подчеркнул, что Вашингтон готов рассмотреть запросы молдавских властей о предоставлении военной техники. Во вторник Комиссия по чрезвычайным ситуациям при правительстве Молдавии приняла решение соблюдать американские санкции в отношении граждан и компаний из России, а также указанных в списке молдавских политиков.
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"Посол США, не стесняясь, давал четкие указания Майе Санду (президент Молдавии - ред.) и представителям власти, что и как делать. Уважаемый господин посол, в нашем понимании вы вчера перешли все нормы и рамки дипломатических взаимоотношений. Нельзя позволять себе вести себя так в чужой стране. Вы не дома, и вы это забыли. В связи со вчерашними заявлениями мы требуем объявления посла США persona non grata в Молдавии", – сказал Шор.
Партия "Шор", к которой присоединилась Партия коммунистов Молдавии (ПКРМ), проводит в Кишиневе акции протеста c середины сентября. Протестующие обвиняют власти в неспособности справиться с кризисом, указывают на рекордную за последние 20 лет инфляцию, которая в сентябре составила 33,97% в годовом исчислении. Руководство страны критикуют за нежелание вести переговоры с Россией о более выгодных ценах на газ, а также за политическое давление на представителей оппозиции.
Сам Шор находится за пределами Молдавии в связи с политическим преследованием. В июне 2017 года он был приговорен к 7,5 годам лишения свободы по обвинению в банковских махинациях. Политик опротестовал этот приговор, ему запретили покидать территорию Молдавии. После февральских выборов 2019 года он как глава политической партии "Шор" стал депутатом, а затем покинул страну, после чего его лишили депутатского иммунитета. Прокуратура завела три уголовных дела в связи с отъездом политика, он объявлен в международный розыск. Несмотря на это, во время досрочных парламентских выборов в июле 2021 года Шор снова стал депутатом и вернул иммунитет. В конце мая по инициативе генпрокуратуры Шор снова лишили иммунитета из-за подозрений в отмывании денег и мошенничестве в особо крупных размерах.
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