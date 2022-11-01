https://ria.ru/20221101/mobilizatsiya-1828384985.html
В зону спецоперации направили 87 тысяч призванных по частичной мобилизации
В зону спецоперации направили 87 тысяч призванных по частичной мобилизации - РИА Новости, 01.11.2022
В зону спецоперации направили 87 тысяч призванных по частичной мобилизации
В зону спецоперации отправили 87 тысяч человек, призванных из запаса, сообщил министр обороны России Сергей Шойгу. РИА Новости, 01.11.2022
2022-11-01T13:27
2022-11-01T13:27
2022-11-01T17:57
специальная военная операция на украине
безопасность
сергей шойгу
россия
частичная мобилизация в россии
вооруженные силы рф
ситуация в днр и лнр
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0a/03/1821226625_0:119:3247:1945_1920x0_80_0_0_841c7d770e9b0b56c616e78e359b75a1.jpg
МОСКВА, 1 ноя — РИА Новости. В зону спецоперации отправили 87 тысяч человек, призванных из запаса, сообщил министр обороны России Сергей Шойгу.При этом к подготовке мобилизованных привлекли около трех тысяч инструкторов, которые получили боевой опыт во время спецоперации."На полигонах завершается боевое слаживание сформированных подразделений. Основные усилия сосредоточены на полевой выучке, умении применять средства связи, навигации и разведки", — отметил министр. По его словам, в учебных центрах готовят экипажи боевых машин и танков, артиллеристов, снайперов, специалистов комплексов беспилотных летательных аппаратов, радиоэлектронной борьбы и других.При этом Шойгу в очередной раз обратил внимание командующих войсками военных округов и Северным флотом на необходимость применения сформированных подразделений совместно с отрядами, уже участвующими в спецоперации.Глава Минобороны также напомнил, что с 1 ноября в России начался осенний призыв. Он подчеркнул, что солдат срочной службы в зону боевых действий отправлять не будут.О завершении призыва в рамках частичной мобилизации министр сообщил президенту России Владимиру Путину 28 октября. Шойгу также указал, что военное ведомство решило все существовавшие на начальном этапе проблемы. Все мобилизованные "обеспечены положенными видами довольствия, формой, экипировкой, питанием по нормам военнослужащих-контрактников", — подчеркнул он.После осеннего призыва военкоматы продолжат комплектование войск за счет приема добровольцев и кандидатов в контрактники.
https://ria.ru/20221031/mobilizatsiya-1828285496.html
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2022
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0a/03/1821226625_173:0:2904:2048_1920x0_80_0_0_9e7456732a64fca04d13288c004e7c12.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
безопасность, сергей шойгу, россия, частичная мобилизация в россии, вооруженные силы рф, ситуация в днр и лнр
Специальная военная операция на Украине, Безопасность, Сергей Шойгу, Россия, Частичная мобилизация в России, Вооруженные силы РФ, Ситуация в ДНР и ЛНР
13:27 01.11.2022 (обновлено: 17:57 01.11.2022)
В зону спецоперации направили 87 тысяч призванных по частичной мобилизации
Министр обороны Шойгу сообщил об отправке 87 тысяч мобилизованных в зону боевых действий
МОСКВА, 1 ноя — РИА Новости. В зону спецоперации отправили 87 тысяч человек, призванных из запаса, сообщил министр обороны России Сергей Шойгу.
"В районы боевых действий после проведения дополнительной подготовки и боевого слаживания направлено 87 тысяч человек", — сказал глава военного ведомства на селекторном совещании.
При этом к подготовке мобилизованных привлекли около трех тысяч инструкторов, которые получили боевой опыт во время спецоперации.
"На полигонах завершается боевое слаживание сформированных подразделений. Основные усилия сосредоточены на полевой выучке, умении применять средства связи, навигации и разведки", — отметил министр.
По его словам, в учебных центрах готовят экипажи боевых машин и танков, артиллеристов, снайперов, специалистов комплексов беспилотных летательных аппаратов, радиоэлектронной борьбы и других.
При этом Шойгу в очередной раз обратил внимание командующих войсками военных округов и Северным флотом на необходимость применения сформированных подразделений совместно с отрядами, уже участвующими в спецоперации.
Глава Минобороны также напомнил, что с 1 ноября в России начался осенний призыв. Он подчеркнул, что солдат срочной службы в зону боевых действий отправлять не будут.
О завершении призыва в рамках частичной мобилизации министр сообщил президенту России Владимиру Путину 28 октября. Шойгу также указал, что военное ведомство решило все существовавшие на начальном этапе проблемы. Все мобилизованные "обеспечены положенными видами довольствия, формой, экипировкой, питанием по нормам военнослужащих-контрактников", — подчеркнул он.
После осеннего призыва военкоматы продолжат комплектование войск за счет приема добровольцев и кандидатов в контрактники.