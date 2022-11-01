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Глава парламента Крыма предложил разработать концепцию нового русского мира - РИА Новости, 01.11.2022
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Глава парламента Крыма предложил разработать концепцию нового русского мира
Глава парламента Крыма предложил разработать концепцию нового русского мира - РИА Новости, 01.11.2022
Глава парламента Крыма предложил разработать концепцию нового русского мира
Глава крымского парламента Владимир Константинов считает, что с появлением в составе Российской Федерации новых территорий необходимо разработать концепцию... РИА Новости, 01.11.2022
2022-11-01T10:37
2022-11-01T10:37
владимир константинов
россия
политика
республика крым
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СИМФЕРОПОЛЬ, 1 ноя – РИА Новости. Глава крымского парламента Владимир Константинов считает, что с появлением в составе Российской Федерации новых территорий необходимо разработать концепцию развития нового русского мира."С появлением в составе Российской Федерации новых территорий нам необходима концепция развития нового русского мира", - сказал РИА Новости Константинов.По его словам, в концепции должны быть прописаны серьезные ориентиры дальнейшего становления нового русского мира, включая стандарты развития, образ будущего, идеологию и систему ценностей."Время, когда мы пытались стать частью Запада, для нас в прошлом. У русского мира свой особый путь, и его границы только начинают формироваться", - сказал глава парламента.
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владимир константинов, россия, политика, республика крым
Владимир Константинов, Россия, Политика, Республика Крым
10:37 01.11.2022
 
Глава парламента Крыма предложил разработать концепцию нового русского мира

Глава парламента Крыма Константинов: необходимо разработать концепцию нового русского мира

© РИА Новости / Виктор ЛященкоПредседатель Государственного Совета Республики Крым Владимир Константинов
Председатель Государственного Совета Республики Крым Владимир Константинов - РИА Новости, 1920, 01.11.2022
© РИА Новости / Виктор Лященко
Председатель Государственного Совета Республики Крым Владимир Константинов. Архивное фото
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СИМФЕРОПОЛЬ, 1 ноя – РИА Новости. Глава крымского парламента Владимир Константинов считает, что с появлением в составе Российской Федерации новых территорий необходимо разработать концепцию развития нового русского мира.
"С появлением в составе Российской Федерации новых территорий нам необходима концепция развития нового русского мира", - сказал РИА Новости Константинов.
По его словам, в концепции должны быть прописаны серьезные ориентиры дальнейшего становления нового русского мира, включая стандарты развития, образ будущего, идеологию и систему ценностей.
"Время, когда мы пытались стать частью Запада, для нас в прошлом. У русского мира свой особый путь, и его границы только начинают формироваться", - сказал глава парламента.
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