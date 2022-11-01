https://ria.ru/20221101/mir-1828330826.html

Глава парламента Крыма предложил разработать концепцию нового русского мира

Глава парламента Крыма предложил разработать концепцию нового русского мира - РИА Новости, 01.11.2022

Глава парламента Крыма предложил разработать концепцию нового русского мира

Глава крымского парламента Владимир Константинов считает, что с появлением в составе Российской Федерации новых территорий необходимо разработать концепцию... РИА Новости, 01.11.2022

2022-11-01T10:37

2022-11-01T10:37

2022-11-01T10:37

владимир константинов

россия

политика

республика крым

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/01/19/1769429481_0:0:1280:720_1920x0_80_0_0_a09577aa011b9ed85ddc540f9c0b785e.jpg

СИМФЕРОПОЛЬ, 1 ноя – РИА Новости. Глава крымского парламента Владимир Константинов считает, что с появлением в составе Российской Федерации новых территорий необходимо разработать концепцию развития нового русского мира."С появлением в составе Российской Федерации новых территорий нам необходима концепция развития нового русского мира", - сказал РИА Новости Константинов.По его словам, в концепции должны быть прописаны серьезные ориентиры дальнейшего становления нового русского мира, включая стандарты развития, образ будущего, идеологию и систему ценностей."Время, когда мы пытались стать частью Запада, для нас в прошлом. У русского мира свой особый путь, и его границы только начинают формироваться", - сказал глава парламента.

https://ria.ru/20221031/natsionalizatsiya-1828084163.html

россия

республика крым

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

владимир константинов, россия, политика, республика крым