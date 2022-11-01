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Пассажиров московского метро поздравят с Днем народного единства - РИА Новости, 01.11.2022
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Пассажиров московского метро поздравят с Днем народного единства
Пассажиров московского метро поздравят с Днем народного единства - РИА Новости, 01.11.2022
Пассажиров московского метро поздравят с Днем народного единства
Пассажирам московского метро подарят ленты с флагом России в день народного единства, сообщается в Telegram-канале столичного департамента транспорта. РИА Новости, 01.11.2022
2022-11-01T12:21
2022-11-01T12:21
общество
городское хозяйство москвы
максим ликсутов
россия
москва
центр организации дорожного движения (цодд)
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МОСКВА, 1 ноя - РИА Новости. Пассажирам московского метро подарят ленты с флагом России в день народного единства, сообщается в Telegram-канале столичного департамента транспорта."Московский транспорт всегда участвует в важных для города и страны праздниках. Ко Дню народного единства мы подготовили особую программу для наших пассажиров — на пяти станциях метро можно будет получить ленту в цветах российского флага, на станции "Курская" — увидеть инсталляцию из билетов "Единый" и послушать выступление детского хора с акапельным исполнением гимна России", - цитируют в сообщении заммэра Москвы по вопросам транспорта Максима Ликсутова.Отмечается, что к 4 ноября также украсят головные вагоны поездов метро флагами России, триколоры появятся на фасадах вестибюлей и в лестничных павильонах станций, на дорожных табло ЦОДД появятся поздравления.
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общество, городское хозяйство москвы, максим ликсутов , россия, москва, центр организации дорожного движения (цодд)
Общество, Городское хозяйство Москвы, Максим Ликсутов , Россия, Москва, Центр организации дорожного движения (ЦОДД)
12:21 01.11.2022
 
Пассажиров московского метро поздравят с Днем народного единства

Пассажирам московского метро подарят ленты с флагом России в День народного единства

© РИА Новости / Кирилл Каллиников / Перейти в медиабанкПраздничный баннер ко Дню народного единства
Праздничный баннер ко Дню народного единства - РИА Новости, 1920, 01.11.2022
© РИА Новости / Кирилл Каллиников
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Праздничный баннер ко Дню народного единства. Архивное фото
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МОСКВА, 1 ноя - РИА Новости. Пассажирам московского метро подарят ленты с флагом России в день народного единства, сообщается в Telegram-канале столичного департамента транспорта.
"Московский транспорт всегда участвует в важных для города и страны праздниках. Ко Дню народного единства мы подготовили особую программу для наших пассажиров — на пяти станциях метро можно будет получить ленту в цветах российского флага, на станции "Курская" — увидеть инсталляцию из билетов "Единый" и послушать выступление детского хора с акапельным исполнением гимна России", - цитируют в сообщении заммэра Москвы по вопросам транспорта Максима Ликсутова.
Отмечается, что к 4 ноября также украсят головные вагоны поездов метро флагами России, триколоры появятся на фасадах вестибюлей и в лестничных павильонах станций, на дорожных табло ЦОДД появятся поздравления.
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ОбществоГородское хозяйство МосквыМаксим ЛиксутовРоссияМоскваЦентр организации дорожного движения (ЦОДД)
 
 
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