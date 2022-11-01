https://ria.ru/20221101/metropoliten-1828365530.html

Пассажиров московского метро поздравят с Днем народного единства

Пассажиров московского метро поздравят с Днем народного единства - РИА Новости, 01.11.2022

Пассажиров московского метро поздравят с Днем народного единства

Пассажирам московского метро подарят ленты с флагом России в день народного единства, сообщается в Telegram-канале столичного департамента транспорта. РИА Новости, 01.11.2022

2022-11-01T12:21

2022-11-01T12:21

2022-11-01T12:21

общество

городское хозяйство москвы

максим ликсутов

россия

москва

центр организации дорожного движения (цодд)

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МОСКВА, 1 ноя - РИА Новости. Пассажирам московского метро подарят ленты с флагом России в день народного единства, сообщается в Telegram-канале столичного департамента транспорта."Московский транспорт всегда участвует в важных для города и страны праздниках. Ко Дню народного единства мы подготовили особую программу для наших пассажиров — на пяти станциях метро можно будет получить ленту в цветах российского флага, на станции "Курская" — увидеть инсталляцию из билетов "Единый" и послушать выступление детского хора с акапельным исполнением гимна России", - цитируют в сообщении заммэра Москвы по вопросам транспорта Максима Ликсутова.Отмечается, что к 4 ноября также украсят головные вагоны поездов метро флагами России, триколоры появятся на фасадах вестибюлей и в лестничных павильонах станций, на дорожных табло ЦОДД появятся поздравления.

https://ria.ru/20221101/moskva-1828353283.html

россия

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

общество, городское хозяйство москвы, максим ликсутов , россия, москва, центр организации дорожного движения (цодд)