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В нижегородском Сарове убрали накренившийся от ветра памятник Ленину

В нижегородском Сарове убрали накренившийся от ветра памятник Ленину - РИА Новости, 01.11.2022

В нижегородском Сарове убрали накренившийся от ветра памятник Ленину

Опасно накренившийся памятник Ленину в центре Сарова в Нижегородской области демонтировали из-за того, что он мог упасть на прохожих, сообщил глава города... РИА Новости, 01.11.2022

2022-11-01T17:12

2022-11-01T17:12

2022-11-01T18:16

жкх

алексей сафонов

саров

нижегородская область

россия

происшествия

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НИЖНИЙ НОВГОРОД, 1 ноя — РИА Новости. Опасно накренившийся памятник Ленину в центре Сарова в Нижегородской области демонтировали из-за того, что он мог упасть на прохожих, сообщил глава города Алексей Сафонов."В ночь с 30 на 31 октября из-за сильного ветра памятник накренился так, что стал представлять угрозу для жизни прохожих. Провели обследование со специалистами. Выровнять и восстановить на месте не представляется возможным. Более того, выявлено, что закладные пришли в негодность, что привело к потере жесткости конструкции. В настоящий момент отправили памятник на ответственное хранение", - написал Сафонов в своем Telegram-канале.Глава города сообщил, что проводится детальное обследование конструкции и разработка проекта восстановления.

https://ria.ru/20221008/podzhog-1822412066.html

саров

нижегородская область

россия

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жкх, алексей сафонов, саров, нижегородская область, россия, происшествия