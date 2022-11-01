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В нижегородском Сарове убрали накренившийся от ветра памятник Ленину
В нижегородском Сарове убрали накренившийся от ветра памятник Ленину - РИА Новости, 01.11.2022
В нижегородском Сарове убрали накренившийся от ветра памятник Ленину
Опасно накренившийся памятник Ленину в центре Сарова в Нижегородской области демонтировали из-за того, что он мог упасть на прохожих, сообщил глава города... РИА Новости, 01.11.2022
2022-11-01T17:12
2022-11-01T17:12
2022-11-01T18:16
жкх
алексей сафонов
саров
нижегородская область
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НИЖНИЙ НОВГОРОД, 1 ноя — РИА Новости. Опасно накренившийся памятник Ленину в центре Сарова в Нижегородской области демонтировали из-за того, что он мог упасть на прохожих, сообщил глава города Алексей Сафонов."В ночь с 30 на 31 октября из-за сильного ветра памятник накренился так, что стал представлять угрозу для жизни прохожих. Провели обследование со специалистами. Выровнять и восстановить на месте не представляется возможным. Более того, выявлено, что закладные пришли в негодность, что привело к потере жесткости конструкции. В настоящий момент отправили памятник на ответственное хранение", - написал Сафонов в своем Telegram-канале.Глава города сообщил, что проводится детальное обследование конструкции и разработка проекта восстановления.
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жкх, алексей сафонов, саров, нижегородская область, россия, происшествия
ЖКХ, Алексей Сафонов, Саров, Нижегородская область, Россия, Происшествия
17:12 01.11.2022 (обновлено: 18:16 01.11.2022)
В нижегородском Сарове убрали накренившийся от ветра памятник Ленину
В Сарове убрали накренившийся от ветра памятник Ленину из-за опасности падения
НИЖНИЙ НОВГОРОД, 1 ноя — РИА Новости. Опасно накренившийся памятник Ленину в центре Сарова в Нижегородской области демонтировали из-за того, что он мог упасть на прохожих, сообщил глава города Алексей Сафонов.
"В ночь с 30 на 31 октября из-за сильного ветра памятник накренился так, что стал представлять угрозу для жизни прохожих. Провели обследование со специалистами. Выровнять и восстановить на месте не представляется возможным. Более того, выявлено, что закладные пришли в негодность, что привело к потере жесткости конструкции. В настоящий момент отправили памятник на ответственное хранение", - написал Сафонов в своем Telegram-канале.
Глава города сообщил, что проводится детальное обследование конструкции и разработка проекта восстановления.