https://ria.ru/20221101/lavrov-1828341442.html
Лавров заявил о крепком фундаменте армяно-российского союзничества
Лавров заявил о крепком фундаменте армяно-российского союзничества - РИА Новости, 01.11.2022
Лавров заявил о крепком фундаменте армяно-российского союзничества
Глава МИД РФ Сергей Лавров в приветственном послании участникам открывшегося в Ереване научно-экспертного форума "Примаковские чтения" заявил о крепком... РИА Новости, 01.11.2022
2022-11-01T11:11
2022-11-01T11:11
2022-11-01T11:11
в мире
сергей лавров
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ереван
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ЕРЕВАН, 1 ноя - РИА Новости. Глава МИД РФ Сергей Лавров в приветственном послании участникам открывшегося в Ереване научно-экспертного форума "Примаковские чтения" заявил о крепком фундаменте армяно-российского союзничества."Нынешнее выездное заседание проходит в Армении в год, когда мы отмечаем 30-летие установления дипломатических отношений между нашими братскими странами. За прошедшие десятилетия, опираясь на прочные узы дружбы и взаимную симпатию, нам удалось заложить крепкий фундамент долгосрочного партнерства и союзничества", - говорится в послании, текст которого зачитал посол РФ в Ереване Сергей Копыркин.Лавров с удовлетворением отметил солидный состав приглашенных специалистов в области международных отношений."Сегодня вам предстоит рассмотреть широкий спектр вопросов - от состояния и перспектив российско-армянских связей до путей продвижения общерегионального сотрудничества в Закавказье", - добавляется в послании.Российский министр выразил надежду, что участникам форума удастся выработать полезные практические рекомендации, способствующие укреплению доверия и взаимопонимания между народами Армении и России.
https://ria.ru/20221031/kitay-1828264746.html
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в мире, сергей лавров, россия, ереван, армения
В мире, Сергей Лавров, Россия, Ереван, Армения
Лавров заявил о крепком фундаменте армяно-российского союзничества
Лавров на "Примаковских чтениях" заявил о крепком фундаменте союзничества России и Армении