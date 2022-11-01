https://ria.ru/20221101/lavrov-1828341442.html

Лавров заявил о крепком фундаменте армяно-российского союзничества

Лавров заявил о крепком фундаменте армяно-российского союзничества - РИА Новости, 01.11.2022

Лавров заявил о крепком фундаменте армяно-российского союзничества

Глава МИД РФ Сергей Лавров в приветственном послании участникам открывшегося в Ереване научно-экспертного форума "Примаковские чтения" заявил о крепком... РИА Новости, 01.11.2022

2022-11-01T11:11

2022-11-01T11:11

2022-11-01T11:11

в мире

сергей лавров

россия

ереван

армения

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/08/03/1806864629_0:0:3068:1725_1920x0_80_0_0_85bc4a765b8732e52d96c90160b8acef.jpg

ЕРЕВАН, 1 ноя - РИА Новости. Глава МИД РФ Сергей Лавров в приветственном послании участникам открывшегося в Ереване научно-экспертного форума "Примаковские чтения" заявил о крепком фундаменте армяно-российского союзничества."Нынешнее выездное заседание проходит в Армении в год, когда мы отмечаем 30-летие установления дипломатических отношений между нашими братскими странами. За прошедшие десятилетия, опираясь на прочные узы дружбы и взаимную симпатию, нам удалось заложить крепкий фундамент долгосрочного партнерства и союзничества", - говорится в послании, текст которого зачитал посол РФ в Ереване Сергей Копыркин.Лавров с удовлетворением отметил солидный состав приглашенных специалистов в области международных отношений."Сегодня вам предстоит рассмотреть широкий спектр вопросов - от состояния и перспектив российско-армянских связей до путей продвижения общерегионального сотрудничества в Закавказье", - добавляется в послании.Российский министр выразил надежду, что участникам форума удастся выработать полезные практические рекомендации, способствующие укреплению доверия и взаимопонимания между народами Армении и России.

https://ria.ru/20221031/kitay-1828264746.html

https://ria.ru/20221101/slutskiy-1828295592.html

россия

ереван

армения

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, сергей лавров, россия, ереван, армения