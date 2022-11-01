https://ria.ru/20221101/kuzbass-1828428623.html
В Кузбассе рассказали о строительстве обхода Кемерово
В Кузбассе рассказали о строительстве обхода Кемерово - РИА Новости, 01.11.2022
В Кузбассе рассказали о строительстве обхода Кемерово
Технологическую дорогу обустроили в Кузбассе на строительстве северо-западного обхода Кемерово, сообщает пресс-служба правительства региона. РИА Новости, 01.11.2022
2022-11-01T15:36
2022-11-01T15:36
2022-11-01T15:59
владимир путин
сергей цивилев
дальний восток
кемерово
россия
общество
кемеровская область
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КЕМЕРОВО, 1 ноя – РИА Новости. Технологическую дорогу обустроили в Кузбассе на строительстве северо-западного обхода Кемерово, сообщает пресс-служба правительства региона."Завершен один из основных этапов строительства северо-западного обхода Кемерова — обустройство технологической дороги. Ее проложили вдоль основной трассы по всей протяженности (47 километров) для обеспечения круглогодичного подъезда спецтехники, доставки материалов и рабочих к месту строительства", – говорится в сообщении.На данный момент технологическая дорога полностью готова к эксплуатации: укреплены участки со слабым грунтом, отсыпан верхний слой основания бутовым камнем, а затем — щебеночно-песчаной смесью. Также сделана временная водопропускная система труб."Несмотря на массированные западные санкции и сложную геополитическую обстановку, строительство этого стратегически важного для многих регионов Сибири и Дальнего Востока объекта Кузбасс ведет с соблюдением графика. Проект реализуется по поручению президента России Владимира Путина и включен в программу социально-экономического развития региона. Дорога-обход Кемерова позволит стабилизировать внутрироссийскую транспортную логистику на данном участке. Для безопасного и безостановочного пропуска потока большегрузов и укрепления торгово-экономических связей со странами Юго-Восточной Азии особенно важно запустить его в срок — во второй половине 2024 года", — цитирует пресс-служба губернатора Сергея Цивилева.Кроме этого, продолжаются работы по строительству моста через реку Томь. Сейчас изготавливают буронабивные сваи под опоры моста, которые станут основой сооружения. По проекту протяженность моста составит 884,6 метров, высота будет доходить до 38 метров. Всего на 47-километровом участке дороги-обхода Кемерова планируется возвести 12 мостовых сооружений, в том числе 4 транспортные развязки, экодук для перехода животных через дорогу и мост через реку Томь.Кемерово является единственным областным центром в Сибирском федеральном округе, который не имеет объездной дороги. Весь транзитный транспорт, двигающийся по федеральной трассе "Сибирь" Новосибирск – Кемерово - Красноярск – Иркутск, проходит практически по центральным улицам города. В настоящее время интенсивность движения достигает более 15 тысяч автомобилей в сутки.
https://ria.ru/20221031/turizm-1828156379.html
https://ria.ru/20221028/kuzbass-1827449225.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
владимир путин, сергей цивилев, дальний восток, кемерово, россия, общество, кемеровская область
Владимир Путин, Сергей Цивилев, Дальний Восток, Кемерово, Россия, Общество, Кемеровская область
15:36 01.11.2022 (обновлено: 15:59 01.11.2022)
В Кузбассе рассказали о строительстве обхода Кемерово
В Кузбассе обустроили технологическую дорогу на строительстве обхода Кемерово
КЕМЕРОВО, 1 ноя – РИА Новости.
Технологическую дорогу обустроили в Кузбассе на строительстве северо-западного обхода Кемерово, сообщает
пресс-служба правительства региона.
"Завершен один из основных этапов строительства северо-западного обхода Кемерова — обустройство технологической дороги. Ее проложили вдоль основной трассы по всей протяженности (47 километров) для обеспечения круглогодичного подъезда спецтехники, доставки материалов и рабочих к месту строительства", – говорится в сообщении.
На данный момент технологическая дорога полностью готова к эксплуатации: укреплены участки со слабым грунтом, отсыпан верхний слой основания бутовым камнем, а затем — щебеночно-песчаной смесью. Также сделана временная водопропускная система труб.
"Несмотря на массированные западные санкции и сложную геополитическую обстановку, строительство этого стратегически важного для многих регионов Сибири и Дальнего Востока
объекта Кузбасс ведет с соблюдением графика. Проект реализуется по поручению президента России Владимира Путина
и включен в программу социально-экономического развития региона. Дорога-обход Кемерова позволит стабилизировать внутрироссийскую транспортную логистику на данном участке. Для безопасного и безостановочного пропуска потока большегрузов и укрепления торгово-экономических связей со странами Юго-Восточной Азии
особенно важно запустить его в срок — во второй половине 2024 года", — цитирует пресс-служба губернатора Сергея Цивилева
.
Кроме этого, продолжаются работы по строительству моста через реку Томь. Сейчас изготавливают буронабивные сваи под опоры моста, которые станут основой сооружения. По проекту протяженность моста составит 884,6 метров, высота будет доходить до 38 метров. Всего на 47-километровом участке дороги-обхода Кемерова планируется возвести 12 мостовых сооружений, в том числе 4 транспортные развязки, экодук для перехода животных через дорогу и мост через реку Томь.
Кемерово является единственным областным центром в Сибирском федеральном округе, который не имеет объездной дороги. Весь транзитный транспорт, двигающийся по федеральной трассе "Сибирь" Новосибирск
– Кемерово - Красноярск
– Иркутск
, проходит практически по центральным улицам города. В настоящее время интенсивность движения достигает более 15 тысяч автомобилей в сутки.