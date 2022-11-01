https://ria.ru/20221101/kultura-1828321525.html
Кандидат в сенаторы США назвала отмену русской культуры уродливым явлением
Кандидат в сенаторы США назвала отмену русской культуры уродливым явлением - РИА Новости, 01.11.2022
Кандидат в сенаторы США назвала отмену русской культуры уродливым явлением
Кандидат в американские сенаторы Дайан Сэйр назвала возмутительным и уродливым явлением попытки "отменить" на Западе русскую культуру на волне негодования из-за РИА Новости, 01.11.2022
2022-11-01T09:52
2022-11-01T09:52
2022-11-01T09:52
в мире
чак шумер
джо байден
сша
большой театр
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ВАШИНГТОН, 1 ноя – РИА Новости. Кандидат в американские сенаторы Дайан Сэйр назвала возмутительным и уродливым явлением попытки "отменить" на Западе русскую культуру на волне негодования из-за конфликта на Украине.Сэйр, профессиональная исполнительница классической музыки и независимый политик, баллотируется в штате Нью-Йорк против нынешнего лидера сенатского большинства, демократа Чака Шумера и республиканца Джо Пиньона."Я думаю, что это совершенно возмутительно. Весь смысл культуры, ее роль – она не политическая, не партийная. Она в том, чтобы облагораживать человечество", - сказала собеседница РИА Новости."Прекрасное, великое искусство, выдающиеся его деятели, которые затрагивают вечные и универсальные темы, Чайковский, балет Большого театра, Толстой или Достоевский – это не только часть культуры одного народа, а достояние всего человечества. Попытки их отменить, обнулить только ограничивают возможности людей для общения в пространстве общих интересов и единой идентичности. Я думаю, что это очень, очень уродливый феномен", - добавила Сэйр.В случае победы на выборах она обещает работать над нормализацией российско-американских связей, по крайней мере на уровне парламентов обеих стран."Я абсолютно намерена этим заниматься. Наверное, для этого мне придется убеждать людей в госдепартаменте. Не знаю, какие сейчас существуют для этого ограничения, но я сделаю все, что смогу, чтобы исправить эти отношения", - сказала политик.Промежуточные выборы в конгресс состоятся 8 ноября. Американцам предстоит проголосовать за весь состав палаты представителей и треть сената. Сейчас конгресс полностью контролируется демократами-однопартийцами президента США Джо Байдена, но, судя по опросам, республиканская оппозиция в состоянии получить большинство по крайней мере в одной из палат.
https://ria.ru/20221027/kultura-1827328367.html
https://ria.ru/20221014/kultura-1824083487.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, чак шумер, джо байден, сша, большой театр
В мире, Чак Шумер, Джо Байден, США, Большой театр
Кандидат в сенаторы США назвала отмену русской культуры уродливым явлением
Кандидат в сенаторы США Дайан Сэйр назвала отмену русской культуры уродливым явлением
ВАШИНГТОН, 1 ноя – РИА Новости. Кандидат в американские сенаторы Дайан Сэйр назвала возмутительным и уродливым явлением попытки "отменить" на Западе русскую культуру на волне негодования из-за конфликта на Украине.
Сэйр, профессиональная исполнительница классической музыки и независимый политик, баллотируется в штате Нью-Йорк против нынешнего лидера сенатского большинства, демократа Чака Шумера
и республиканца Джо Пиньона.
"Я думаю, что это совершенно возмутительно. Весь смысл культуры, ее роль – она не политическая, не партийная. Она в том, чтобы облагораживать человечество", - сказала собеседница РИА Новости.
"Прекрасное, великое искусство, выдающиеся его деятели, которые затрагивают вечные и универсальные темы, Чайковский, балет Большого театра
, Толстой или Достоевский – это не только часть культуры одного народа, а достояние всего человечества. Попытки их отменить, обнулить только ограничивают возможности людей для общения в пространстве общих интересов и единой идентичности. Я думаю, что это очень, очень уродливый феномен", - добавила Сэйр.
В случае победы на выборах она обещает работать над нормализацией российско-американских связей, по крайней мере на уровне парламентов обеих стран.
"Я абсолютно намерена этим заниматься. Наверное, для этого мне придется убеждать людей в госдепартаменте. Не знаю, какие сейчас существуют для этого ограничения, но я сделаю все, что смогу, чтобы исправить эти отношения", - сказала политик.
Промежуточные выборы в конгресс состоятся 8 ноября. Американцам предстоит проголосовать за весь состав палаты представителей и треть сената. Сейчас конгресс полностью контролируется демократами-однопартийцами президента США Джо Байдена
, но, судя по опросам, республиканская оппозиция в состоянии получить большинство по крайней мере в одной из палат.