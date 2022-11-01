https://ria.ru/20221101/kultura-1828321525.html

Кандидат в сенаторы США назвала отмену русской культуры уродливым явлением

Кандидат в сенаторы США назвала отмену русской культуры уродливым явлением - РИА Новости, 01.11.2022

Кандидат в сенаторы США назвала отмену русской культуры уродливым явлением

Кандидат в американские сенаторы Дайан Сэйр назвала возмутительным и уродливым явлением попытки "отменить" на Западе русскую культуру на волне негодования из-за РИА Новости, 01.11.2022

2022-11-01T09:52

2022-11-01T09:52

2022-11-01T09:52

в мире

чак шумер

джо байден

сша

большой театр

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ВАШИНГТОН, 1 ноя – РИА Новости. Кандидат в американские сенаторы Дайан Сэйр назвала возмутительным и уродливым явлением попытки "отменить" на Западе русскую культуру на волне негодования из-за конфликта на Украине.Сэйр, профессиональная исполнительница классической музыки и независимый политик, баллотируется в штате Нью-Йорк против нынешнего лидера сенатского большинства, демократа Чака Шумера и республиканца Джо Пиньона."Я думаю, что это совершенно возмутительно. Весь смысл культуры, ее роль – она не политическая, не партийная. Она в том, чтобы облагораживать человечество", - сказала собеседница РИА Новости."Прекрасное, великое искусство, выдающиеся его деятели, которые затрагивают вечные и универсальные темы, Чайковский, балет Большого театра, Толстой или Достоевский – это не только часть культуры одного народа, а достояние всего человечества. Попытки их отменить, обнулить только ограничивают возможности людей для общения в пространстве общих интересов и единой идентичности. Я думаю, что это очень, очень уродливый феномен", - добавила Сэйр.В случае победы на выборах она обещает работать над нормализацией российско-американских связей, по крайней мере на уровне парламентов обеих стран."Я абсолютно намерена этим заниматься. Наверное, для этого мне придется убеждать людей в госдепартаменте. Не знаю, какие сейчас существуют для этого ограничения, но я сделаю все, что смогу, чтобы исправить эти отношения", - сказала политик.Промежуточные выборы в конгресс состоятся 8 ноября. Американцам предстоит проголосовать за весь состав палаты представителей и треть сената. Сейчас конгресс полностью контролируется демократами-однопартийцами президента США Джо Байдена, но, судя по опросам, республиканская оппозиция в состоянии получить большинство по крайней мере в одной из палат.

https://ria.ru/20221027/kultura-1827328367.html

https://ria.ru/20221014/kultura-1824083487.html

сша

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Дарья Буймова

Дарья Буймова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

в мире, чак шумер, джо байден, сша, большой театр