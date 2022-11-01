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Молдавия и Румыния обсудили сотрудничество в энергетике на фоне кризиса

Молдавия и Румыния обсудили сотрудничество в энергетике на фоне кризиса - РИА Новости, 01.11.2022

Молдавия и Румыния обсудили сотрудничество в энергетике на фоне кризиса

Президент Молдавии Майя Санду обсудила с румынским коллегой Клаусом Йоханнисом развитие двустороннего сотрудничества, особенно в области энергетики на фоне... РИА Новости, 01.11.2022

2022-11-01T18:24

2022-11-01T18:24

2022-11-01T18:45

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КИШИНЕВ, 1 ноя - РИА Новости. Президент Молдавии Майя Санду обсудила с румынским коллегой Клаусом Йоханнисом развитие двустороннего сотрудничества, особенно в области энергетики на фоне кризиса, который переживает республика, сообщила пресс-служба администрации главы Румынии.Президент Молдавии находится в Бухаресте с рабочим визитом, она выступила перед парламентом Румынии."Политические консультации президентов были направлены на укрепление двустороннего сотрудничества на политическом, экономическом и отраслевом уровне и продвижение совместных проектов, представляющих стратегический интерес, в области энергетики, транспорта, здравоохранения, образования или информационного общества. Обсуждения были сосредоточены в первую очередь на последовательных мерах поддержки со стороны Румынии для преодоления энергетического кризиса в Молдавии", - говорится в сообщении, опубликованном на сайте администрации президента Румынии.Санду поблагодарила Йоханниса за оперативные меры, принятые Румынией для облегчения снабжения граждан Молдавии электроэнергией, природным газом, мазутом и дровами. Стороны положительно оценили проекты объединения энергетической инфраструктуры между Румынией и Молдавией. Президент Йоханнис выразил поддержку усилиям кишиневских властей по реформированию энергетической системы Молдавии.Молдавия переживает энергетический кризис из-за роста цен на энергоресурсы. Власти в Кишиневе заявили о поиске альтернативных источников и поставщиков энергии, поскольку единственным источником оставалась Молдавская ГРЭС, продающая энергию по цене в 62,5 доллара за МВтч. Лидер непризнанного Приднестровья Вадим Красносельский 21 октября объявил, что с 24 октября Молдавская ГРЭС в 2,5 раза ограничит поставки электроэнергии на правый берег Днестра. Кабмин Молдавии ввел режим жесткой экономии в связи с энергокризисом, который предполагает ряд ограничений потребления электроэнергии.Власти Молдавии в октябре прошлого года договорились с "Газпромом" о продлении контракта на поставку газа в республику при условии проведения аудита задолженности компании "Молдовагаз" в 2022 году. "Газпром" сообщил, что оставляет за собой право полностью прекратить поставки газа в Молдавию, если страна нарушит обязательства по оплате, а также из-за грубого нарушения сроков заключения соглашения по урегулированию исторической задолженности АО "Молдовагаз". В ноябре Молдавия получит 51% от необходимого стране объема газа.

https://ria.ru/20221101/zerno-1828361888.html

https://ria.ru/20221101/sandu-1828436277.html

https://ria.ru/20221101/pomosch-1828388376.html

молдавия

румыния

бухарест

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