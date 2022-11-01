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Молдавия и Румыния обсудили сотрудничество в энергетике на фоне кризиса - РИА Новости, 01.11.2022
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Молдавия и Румыния обсудили сотрудничество в энергетике на фоне кризиса
Молдавия и Румыния обсудили сотрудничество в энергетике на фоне кризиса - РИА Новости, 01.11.2022
Молдавия и Румыния обсудили сотрудничество в энергетике на фоне кризиса
Президент Молдавии Майя Санду обсудила с румынским коллегой Клаусом Йоханнисом развитие двустороннего сотрудничества, особенно в области энергетики на фоне... РИА Новости, 01.11.2022
2022-11-01T18:24
2022-11-01T18:45
в мире
жкх
майя санду
молдавия
румыния
бухарест
газпром
молдовагаз
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КИШИНЕВ, 1 ноя - РИА Новости. Президент Молдавии Майя Санду обсудила с румынским коллегой Клаусом Йоханнисом развитие двустороннего сотрудничества, особенно в области энергетики на фоне кризиса, который переживает республика, сообщила пресс-служба администрации главы Румынии.Президент Молдавии находится в Бухаресте с рабочим визитом, она выступила перед парламентом Румынии."Политические консультации президентов были направлены на укрепление двустороннего сотрудничества на политическом, экономическом и отраслевом уровне и продвижение совместных проектов, представляющих стратегический интерес, в области энергетики, транспорта, здравоохранения, образования или информационного общества. Обсуждения были сосредоточены в первую очередь на последовательных мерах поддержки со стороны Румынии для преодоления энергетического кризиса в Молдавии", - говорится в сообщении, опубликованном на сайте администрации президента Румынии.Санду поблагодарила Йоханниса за оперативные меры, принятые Румынией для облегчения снабжения граждан Молдавии электроэнергией, природным газом, мазутом и дровами. Стороны положительно оценили проекты объединения энергетической инфраструктуры между Румынией и Молдавией. Президент Йоханнис выразил поддержку усилиям кишиневских властей по реформированию энергетической системы Молдавии.Молдавия переживает энергетический кризис из-за роста цен на энергоресурсы. Власти в Кишиневе заявили о поиске альтернативных источников и поставщиков энергии, поскольку единственным источником оставалась Молдавская ГРЭС, продающая энергию по цене в 62,5 доллара за МВтч. Лидер непризнанного Приднестровья Вадим Красносельский 21 октября объявил, что с 24 октября Молдавская ГРЭС в 2,5 раза ограничит поставки электроэнергии на правый берег Днестра. Кабмин Молдавии ввел режим жесткой экономии в связи с энергокризисом, который предполагает ряд ограничений потребления электроэнергии.Власти Молдавии в октябре прошлого года договорились с "Газпромом" о продлении контракта на поставку газа в республику при условии проведения аудита задолженности компании "Молдовагаз" в 2022 году. "Газпром" сообщил, что оставляет за собой право полностью прекратить поставки газа в Молдавию, если страна нарушит обязательства по оплате, а также из-за грубого нарушения сроков заключения соглашения по урегулированию исторической задолженности АО "Молдовагаз". В ноябре Молдавия получит 51% от необходимого стране объема газа.
https://ria.ru/20221101/zerno-1828361888.html
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в мире, жкх, майя санду, молдавия, румыния, бухарест, газпром, молдовагаз, клаус йоханнис, вадим красносельский
В мире, ЖКХ, Майя Санду, Молдавия, Румыния, Бухарест, Газпром, Молдовагаз, Клаус Йоханнис, Вадим Красносельский
18:24 01.11.2022 (обновлено: 18:45 01.11.2022)
 
Молдавия и Румыния обсудили сотрудничество в энергетике на фоне кризиса

Санду и Йоханнис обсудили сотрудничество в энергетике из-за кризиса в Молдавии

© Фото : Administrația PrezidențialăПрезидент Молдовы Майя Санду и президент Румынии Клаус Йоханнис во время встречи
Президент Молдовы Майя Санду и президент Румынии Клаус Йоханнис во время встречи - РИА Новости, 1920, 01.11.2022
© Фото : Administrația Prezidențială
Президент Молдовы Майя Санду и президент Румынии Клаус Йоханнис во время встречи
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КИШИНЕВ, 1 ноя - РИА Новости. Президент Молдавии Майя Санду обсудила с румынским коллегой Клаусом Йоханнисом развитие двустороннего сотрудничества, особенно в области энергетики на фоне кризиса, который переживает республика, сообщила пресс-служба администрации главы Румынии.
Президент Молдавии находится в Бухаресте с рабочим визитом, она выступила перед парламентом Румынии.
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"Политические консультации президентов были направлены на укрепление двустороннего сотрудничества на политическом, экономическом и отраслевом уровне и продвижение совместных проектов, представляющих стратегический интерес, в области энергетики, транспорта, здравоохранения, образования или информационного общества. Обсуждения были сосредоточены в первую очередь на последовательных мерах поддержки со стороны Румынии для преодоления энергетического кризиса в Молдавии", - говорится в сообщении, опубликованном на сайте администрации президента Румынии.
Санду поблагодарила Йоханниса за оперативные меры, принятые Румынией для облегчения снабжения граждан Молдавии электроэнергией, природным газом, мазутом и дровами. Стороны положительно оценили проекты объединения энергетической инфраструктуры между Румынией и Молдавией. Президент Йоханнис выразил поддержку усилиям кишиневских властей по реформированию энергетической системы Молдавии.
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Молдавия переживает энергетический кризис из-за роста цен на энергоресурсы. Власти в Кишиневе заявили о поиске альтернативных источников и поставщиков энергии, поскольку единственным источником оставалась Молдавская ГРЭС, продающая энергию по цене в 62,5 доллара за МВтч. Лидер непризнанного Приднестровья Вадим Красносельский 21 октября объявил, что с 24 октября Молдавская ГРЭС в 2,5 раза ограничит поставки электроэнергии на правый берег Днестра. Кабмин Молдавии ввел режим жесткой экономии в связи с энергокризисом, который предполагает ряд ограничений потребления электроэнергии.
Власти Молдавии в октябре прошлого года договорились с "Газпромом" о продлении контракта на поставку газа в республику при условии проведения аудита задолженности компании "Молдовагаз" в 2022 году. "Газпром" сообщил, что оставляет за собой право полностью прекратить поставки газа в Молдавию, если страна нарушит обязательства по оплате, а также из-за грубого нарушения сроков заключения соглашения по урегулированию исторической задолженности АО "Молдовагаз". В ноябре Молдавия получит 51% от необходимого стране объема газа.
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