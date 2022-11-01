https://ria.ru/20221101/kredity-1828328941.html

МСП Банк выдаст льготные кредиты на франшизу "IL Патио" и "Планета суши"

МСП Банк выдаст льготные кредиты на франшизу "IL Патио" и "Планета суши" - РИА Новости, 01.11.2022

МСП Банк выдаст льготные кредиты на франшизу "IL Патио" и "Планета суши"

МСП Банк разработал для ресторанного холдинга "Росинтер Ресторантс" проект по льготному кредитованию франчайзи на открытие ресторанов под брендами "IL Патио" и... РИА Новости, 01.11.2022

2022-11-01T11:00

2022-11-01T11:00

2022-11-01T11:00

россия

мсп банк

экономика

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0b/18/1760490318_0:539:2048:1691_1920x0_80_0_0_2fb7b81486de31edaa637f338ab07caa.jpg

МОСКВА, 1 ноя - РИА Новости. МСП Банк разработал для ресторанного холдинга "Росинтер Ресторантс" проект по льготному кредитованию франчайзи на открытие ресторанов под брендами "IL Патио" и "Планета Суши", сообщает пресс-служба банка.Льготное финансирование будет осуществляться, исходя из наиболее приемлемых ставок на дату обращения инициаторов проектов. Так, процентная ставка по правительственной программе льготного кредитования "1764" рассчитывается по формуле: ключевая ставка ЦБ РФ плюс 2,75%. Средний размер запрашиваемой инициаторами проектов финансовой поддержки на открытие ресторанов составляет 30 миллионов рублей, говорится в сообщении.Председатель правления МСП Банка Петр Засельский отметил, что сотрудничество с держателем портфеля известных брендов "IL Патио" и "Планета суши" является примером эффективного партнерства."Сочетание глубоких компетенций банка в части поддержки субъектов МСП в отраслях городской экономики с опытом команды "Росинтер Ресторанс" в области управления ресторанным бизнесом, позволило предложить рынку востребованный формат ресторана с акцентом на максимальное использование продуктов и оборудования российского производства. Благодаря предварительно проведенной работе по стандартизации ключевых этапов оценки бизнеса, мы сможем оперативно предоставить финансовую поддержку франчайзи "Росинтер Ресторанс". Это первый подобный проект банка, но могу с уверенностью заявить, что он будет успешным", – сказал Засельский, слова которого цитирует пресс-служба.Для получения льготного кредита заемщик должен располагать собственными средствами в размере не менее 20% от суммы кредита, остальная сумма выдается под залог и обеспечение, предусмотренное мерами господдержки.По словам президента "Росинтер Ресторантс Холдинг" Маргариты Костеевой, франчайзинг сейчас рассматривается как один из наиболее эффективных способов масштабирования бизнеса."При создании нового бизнеса всегда есть риск, но проверенная многолетним опытом "Росинтера" и наших франчайзи экономическая модель, узнаваемые ресторанные бренды, отработанная схема поддержки партнеров, начиная от правильного выбора локации, до круглосуточной операционной поддержки, существенно повышают надежность инвестиций" - сказала Костеева, добавив при этом, что компания нацелена на развитие франчайзинга в регионах России и СНГ.

https://ria.ru/20221028/podderzhka-1827441425.html

https://ria.ru/20221027/krym-1827052107.html

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

Артем Смирнов

Артем Смирнов

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

россия, мсп банк, экономика