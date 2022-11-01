https://ria.ru/20221101/kozinka-1828445224.html

Белгородское село попало под обстрел, есть один пострадавший

Белгородское село попало под обстрел, есть один пострадавший - РИА Новости, 01.11.2022

Белгородское село попало под обстрел, есть один пострадавший

ВСУ обстреляли село Козинка Белгородской области, сообщил в Telegram-канале губернатор региона Вячеслав Гладков. РИА Новости, 01.11.2022

2022-11-01T16:31

2022-11-01T16:31

2022-11-01T17:23

специальная военная операция на украине

белгородская область

вооруженные силы украины

вячеслав гладков

происшествия

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БЕЛГОРОД, 1 ноя — РИА Новости. ВСУ обстреляли село Козинка Белгородской области, сообщил в Telegram-канале губернатор региона Вячеслав Гладков.Местный житель получил ранение легкой степени тяжести, ему уже оказали медицинскую помощь, уточнил Гладков.Сейчас на месте происшествия находятся глава округа Геннадий Бондарев, оперативные и аварийные службы. В селе ведется подомовой обход.Белгородская область неоднократно подвергалась обстрелам со стороны Украины. На всей территории региона с 11 апреля действует желтый уровень террористической опасности. На прошлой неделе в 12 приграничных населенных пунктах Белгородской области ввели режим чрезвычайной ситуации.В конце октября при обстреле ВСУ города Шебекино погибли два человека, один из них — 14-летний ребенок. Также пострадали 12 человек, 15 тысяч жителей из 40 остались без света. Власти переселили горожан, согласившихся уехать, в Старый Оскол.Кроме того, сообщалось о попадании снаряда в здание промпредприятия в Шебекинском округе. Объект загорелся, пострадала женщина. Помимо этого, от детонации устройства, которое власти назвали дроном украинских военных, пострадал девятилетний ребенок.Президент Владимир Путин поручил ввести с 20 октября на территориях Белгородской, Брянской, Воронежской, Курской, Ростовской областей, Республики Крым, Краснодарского края и Севастополя режим "среднего уровня реагирования".

https://ria.ru/20221024/kursk-1826328962.html

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

белгородская область

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Влада Копылова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

белгородская область, вооруженные силы украины, вячеслав гладков, происшествия