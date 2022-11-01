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Белгородское село попало под обстрел, есть один пострадавший - РИА Новости, 01.11.2022
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Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20221101/kozinka-1828445224.html
Белгородское село попало под обстрел, есть один пострадавший
Белгородское село попало под обстрел, есть один пострадавший - РИА Новости, 01.11.2022
Белгородское село попало под обстрел, есть один пострадавший
ВСУ обстреляли село Козинка Белгородской области, сообщил в Telegram-канале губернатор региона Вячеслав Гладков. РИА Новости, 01.11.2022
2022-11-01T16:31
2022-11-01T17:23
специальная военная операция на украине
белгородская область
вооруженные силы украины
вячеслав гладков
происшествия
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БЕЛГОРОД, 1 ноя — РИА Новости. ВСУ обстреляли село Козинка Белгородской области, сообщил в Telegram-канале губернатор региона Вячеслав Гладков.Местный житель получил ранение легкой степени тяжести, ему уже оказали медицинскую помощь, уточнил Гладков.Сейчас на месте происшествия находятся глава округа Геннадий Бондарев, оперативные и аварийные службы. В селе ведется подомовой обход.Белгородская область неоднократно подвергалась обстрелам со стороны Украины. На всей территории региона с 11 апреля действует желтый уровень террористической опасности. На прошлой неделе в 12 приграничных населенных пунктах Белгородской области ввели режим чрезвычайной ситуации.В конце октября при обстреле ВСУ города Шебекино погибли два человека, один из них — 14-летний ребенок. Также пострадали 12 человек, 15 тысяч жителей из 40 остались без света. Власти переселили горожан, согласившихся уехать, в Старый Оскол.Кроме того, сообщалось о попадании снаряда в здание промпредприятия в Шебекинском округе. Объект загорелся, пострадала женщина. Помимо этого, от детонации устройства, которое власти назвали дроном украинских военных, пострадал девятилетний ребенок.Президент Владимир Путин поручил ввести с 20 октября на территориях Белгородской, Брянской, Воронежской, Курской, Ростовской областей, Республики Крым, Краснодарского края и Севастополя режим "среднего уровня реагирования".
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белгородская область, вооруженные силы украины, вячеслав гладков, происшествия
Специальная военная операция на Украине, Белгородская область, Вооруженные силы Украины, Вячеслав Гладков, Происшествия
16:31 01.11.2022 (обновлено: 17:23 01.11.2022)
 
Белгородское село попало под обстрел, есть один пострадавший

Белгородский губернатор Гладков сообщил об обстреле ВСУ села Козинка, есть пострадавший

© Фото : Настоящий Гладков/TelegramПоследствия обстрела села Козинка в Белгородской области
Последствия обстрела села Козинка в Белгородской области - РИА Новости, 1920, 01.11.2022
© Фото : Настоящий Гладков/Telegram
Последствия обстрела села Козинка в Белгородской области
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БЕЛГОРОД, 1 ноя — РИА Новости. ВСУ обстреляли село Козинка Белгородской области, сообщил в Telegram-канале губернатор региона Вячеслав Гладков.

"В результате попадания снарядов на территории фермерского хозяйства горит столовая. Также повреждены несколько ангаров и легковой автомобиль. По предварительным данным, есть один пострадавший", — написал он.

Местный житель получил ранение легкой степени тяжести, ему уже оказали медицинскую помощь, уточнил Гладков.
Сейчас на месте происшествия находятся глава округа Геннадий Бондарев, оперативные и аварийные службы. В селе ведется подомовой обход.
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В конце октября при обстреле ВСУ города Шебекино погибли два человека, один из них — 14-летний ребенок. Также пострадали 12 человек, 15 тысяч жителей из 40 остались без света. Власти переселили горожан, согласившихся уехать, в Старый Оскол.
Кроме того, сообщалось о попадании снаряда в здание промпредприятия в Шебекинском округе. Объект загорелся, пострадала женщина. Помимо этого, от детонации устройства, которое власти назвали дроном украинских военных, пострадал девятилетний ребенок.
Президент Владимир Путин поручил ввести с 20 октября на территориях Белгородской, Брянской, Воронежской, Курской, Ростовской областей, Республики Крым, Краснодарского края и Севастополя режим "среднего уровня реагирования".
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Специальная военная операция на УкраинеБелгородская областьВооруженные силы УкраиныВячеслав ГладковПроисшествия
 
 
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