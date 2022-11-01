16:31 01.11.2022 (обновлено: 17:23 01.11.2022)
Белгородское село попало под обстрел, есть один пострадавший
Белгородский губернатор Гладков сообщил об обстреле ВСУ села Козинка, есть пострадавший
Последствия обстрела села Козинка в Белгородской области
БЕЛГОРОД, 1 ноя — РИА Новости. ВСУ обстреляли село Козинка Белгородской области, сообщил в Telegram-канале губернатор региона Вячеслав Гладков.
"В результате попадания снарядов на территории фермерского хозяйства горит столовая. Также повреждены несколько ангаров и легковой автомобиль. По предварительным данным, есть один пострадавший", — написал он.
Местный житель получил ранение легкой степени тяжести, ему уже оказали медицинскую помощь, уточнил Гладков.
Сейчас на месте происшествия находятся глава округа Геннадий Бондарев, оперативные и аварийные службы. В селе ведется подомовой обход.
Белгородская область неоднократно подвергалась обстрелам со стороны Украины. На всей территории региона с 11 апреля действует желтый уровень террористической опасности. На прошлой неделе в 12 приграничных населенных пунктах Белгородской области ввели режим чрезвычайной ситуации.
В конце октября при обстреле ВСУ города Шебекино погибли два человека, один из них — 14-летний ребенок. Также пострадали 12 человек, 15 тысяч жителей из 40 остались без света. Власти переселили горожан, согласившихся уехать, в Старый Оскол.
Кроме того, сообщалось о попадании снаряда в здание промпредприятия в Шебекинском округе. Объект загорелся, пострадала женщина. Помимо этого, от детонации устройства, которое власти назвали дроном украинских военных, пострадал девятилетний ребенок.
Президент Владимир Путин поручил ввести с 20 октября на территориях Белгородской, Брянской, Воронежской, Курской, Ростовской областей, Республики Крым, Краснодарского края и Севастополя режим "среднего уровня реагирования".