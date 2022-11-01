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В Москве за сутки госпитализировали 153 человека с COVID-19 - РИА Новости, 01.11.2022
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Распространение коронавируса
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В Москве за сутки госпитализировали 153 человека с COVID-19
В Москве за сутки госпитализировали 153 человека с COVID-19 - РИА Новости, 01.11.2022
В Москве за сутки госпитализировали 153 человека с COVID-19
За последние сутки в Москве выявлены 485 случаев COVID-19, скончались 11 человек, сообщается на портале стопкоронавирус.рф. РИА Новости, 01.11.2022
2022-11-01T11:10
2022-11-01T11:34
распространение коронавируса
москва
коронавирус в россии
общество
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МОСКВА, 1 ноя - РИА Новости. За последние сутки в Москве выявлены 485 случаев COVID-19, скончались 11 человек, сообщается на портале стопкоронавирус.рф."Выявлено случаев за сутки - 485, госпитализированы 153 человека, выздоровели 1062 человека, 11 человек умерли за сутки", - говорится в сводке по столице.Накануне были выявлены 579 новых случаев заражения.Всего с начала пандемии в Москве было выявлено 3 231 352 случая коронавируса, выздоровели 3 040 919 человек, умерли 46 630 человек.Показатель заболеваемости менее 500 случаев достигнут впервые с 5 июля, тогда в столице были выявлены 339 случаев COVID.
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Распространение коронавируса, Москва, Коронавирус в России, Общество
11:10 01.11.2022 (обновлено: 11:34 01.11.2022)
 
В Москве за сутки госпитализировали 153 человека с COVID-19

В Москве за сутки выявили 485 случаев COVID-19

© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в медиабанкМедицинский работник на территории карантинного центра в Коммунарке
Медицинский работник на территории карантинного центра в Коммунарке - РИА Новости, 1920, 01.11.2022
© РИА Новости / Илья Питалев
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Медицинский работник на территории карантинного центра в Коммунарке. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 1 ноя - РИА Новости. За последние сутки в Москве выявлены 485 случаев COVID-19, скончались 11 человек, сообщается на портале стопкоронавирус.рф.
"Выявлено случаев за сутки - 485, госпитализированы 153 человека, выздоровели 1062 человека, 11 человек умерли за сутки", - говорится в сводке по столице.
Накануне были выявлены 579 новых случаев заражения.
Всего с начала пандемии в Москве было выявлено 3 231 352 случая коронавируса, выздоровели 3 040 919 человек, умерли 46 630 человек.
Показатель заболеваемости менее 500 случаев достигнут впервые с 5 июля, тогда в столице были выявлены 339 случаев COVID.
Председатель Государственной Думы РФ Вячеслав Володин - РИА Новости, 1920, 29.10.2022
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Распространение коронавирусаМоскваКоронавирус в РоссииОбщество
 
 
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