https://ria.ru/20221101/koronavirus-1828341252.html

В Москве за сутки госпитализировали 153 человека с COVID-19

В Москве за сутки госпитализировали 153 человека с COVID-19 - РИА Новости, 01.11.2022

В Москве за сутки госпитализировали 153 человека с COVID-19

За последние сутки в Москве выявлены 485 случаев COVID-19, скончались 11 человек, сообщается на портале стопкоронавирус.рф. РИА Новости, 01.11.2022

2022-11-01T11:10

2022-11-01T11:10

2022-11-01T11:34

распространение коронавируса

москва

коронавирус в россии

общество

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МОСКВА, 1 ноя - РИА Новости. За последние сутки в Москве выявлены 485 случаев COVID-19, скончались 11 человек, сообщается на портале стопкоронавирус.рф."Выявлено случаев за сутки - 485, госпитализированы 153 человека, выздоровели 1062 человека, 11 человек умерли за сутки", - говорится в сводке по столице.Накануне были выявлены 579 новых случаев заражения.Всего с начала пандемии в Москве было выявлено 3 231 352 случая коронавируса, выздоровели 3 040 919 человек, умерли 46 630 человек.Показатель заболеваемости менее 500 случаев достигнут впервые с 5 июля, тогда в столице были выявлены 339 случаев COVID.

https://radiosputnik.ria.ru/20221029/volodin-1827734678.html

москва

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2022

Варвара Скокшина

Варвара Скокшина

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

москва, коронавирус в россии, общество