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В России за сутки госпитализировали 1485 человек с COVID-19
В России за сутки госпитализировали 1485 человек с COVID-19 - РИА Новости, 01.11.2022
В России за сутки госпитализировали 1485 человек с COVID-19
Более 5,2 тысячи новых случаев коронавируса выявлено в России за сутки, умерли 72 человека, сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе с... РИА Новости, 01.11.2022
2022-11-01T11:02
2022-11-01T11:02
2022-11-01T11:02
распространение коронавируса
коронавирус covid-19
коронавирус в россии
россия
здоровье - общество
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МОСКВА, 1 ноя - РИА Новости. Более 5,2 тысячи новых случаев коронавируса выявлено в России за сутки, умерли 72 человека, сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавируса.По данным штаба, за сутки в стране госпитализированы 1485 человек, на 202,4% больше, чем накануне. Рост числа госпитализаций отмечен в 72 субъектах, снижение - в семи регионах страны, ситуация не изменилась в шести субъектах."Выздоровело за сутки 9308 человек, или на 31,6% больше в сравнении с 31 октября 2022 года. Выявлено 5252 новых случая COVID-19. Умерло за сутки 72 человека", - говорится в сообщении.
https://ria.ru/20221031/deti-1828111511.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
коронавирус covid-19, коронавирус в россии, россия, здоровье - общество
Распространение коронавируса, Коронавирус COVID-19, Коронавирус в России, Россия, Здоровье - Общество
В России за сутки госпитализировали 1485 человек с COVID-19
В России за сутки выявили 5252 новых случая заражения коронавирусом