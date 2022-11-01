https://ria.ru/20221101/koronavirus-1828337353.html

В России за сутки госпитализировали 1485 человек с COVID-19

В России за сутки госпитализировали 1485 человек с COVID-19 - РИА Новости, 01.11.2022

В России за сутки госпитализировали 1485 человек с COVID-19

Более 5,2 тысячи новых случаев коронавируса выявлено в России за сутки, умерли 72 человека, сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе с... РИА Новости, 01.11.2022

2022-11-01T11:02

2022-11-01T11:02

2022-11-01T11:02

распространение коронавируса

коронавирус covid-19

коронавирус в россии

россия

здоровье - общество

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МОСКВА, 1 ноя - РИА Новости. Более 5,2 тысячи новых случаев коронавируса выявлено в России за сутки, умерли 72 человека, сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавируса.По данным штаба, за сутки в стране госпитализированы 1485 человек, на 202,4% больше, чем накануне. Рост числа госпитализаций отмечен в 72 субъектах, снижение - в семи регионах страны, ситуация не изменилась в шести субъектах."Выздоровело за сутки 9308 человек, или на 31,6% больше в сравнении с 31 октября 2022 года. Выявлено 5252 новых случая COVID-19. Умерло за сутки 72 человека", - говорится в сообщении.

https://ria.ru/20221031/deti-1828111511.html

россия

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2022

Влада Копылова

Влада Копылова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

коронавирус covid-19, коронавирус в россии, россия, здоровье - общество