https://ria.ru/20221101/kontakty-1828496123.html

Путин и Эрдоган условились о поддержании двусторонних контактов

Путин и Эрдоган условились о поддержании двусторонних контактов - РИА Новости, 01.11.2022

Путин и Эрдоган условились о поддержании двусторонних контактов

Президент России Владимир Путин и президент Турции Тайип Эрдоган условились о поддержании регулярных двусторонних контактов на различных уровнях, они продолжат... РИА Новости, 01.11.2022

2022-11-01T19:05

2022-11-01T19:05

2022-11-01T19:05

владимир путин

россия

турция

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МОСКВА, 1 ноя - РИА Новости. Президент России Владимир Путин и президент Турции Тайип Эрдоган условились о поддержании регулярных двусторонних контактов на различных уровнях, они продолжат диалог с акцентом на перспективные проекты в экономической сфере, сообщает пресс-служба Кремля."Продолжен диалог по некоторым актуальным аспектам двусторонних отношений с акцентом на перспективные проекты в экономической сфере... Условлено о поддержании регулярных двусторонних контактов на различных уровнях", - говорится в сообщении.

https://ria.ru/20221101/khab-1828291260.html

россия

турция

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владимир путин, россия, турция