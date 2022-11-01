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Путин и Эрдоган условились о поддержании двусторонних контактов - РИА Новости, 01.11.2022
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Путин и Эрдоган условились о поддержании двусторонних контактов
Путин и Эрдоган условились о поддержании двусторонних контактов - РИА Новости, 01.11.2022
Путин и Эрдоган условились о поддержании двусторонних контактов
Президент России Владимир Путин и президент Турции Тайип Эрдоган условились о поддержании регулярных двусторонних контактов на различных уровнях, они продолжат... РИА Новости, 01.11.2022
2022-11-01T19:05
2022-11-01T19:05
владимир путин
россия
турция
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МОСКВА, 1 ноя - РИА Новости. Президент России Владимир Путин и президент Турции Тайип Эрдоган условились о поддержании регулярных двусторонних контактов на различных уровнях, они продолжат диалог с акцентом на перспективные проекты в экономической сфере, сообщает пресс-служба Кремля."Продолжен диалог по некоторым актуальным аспектам двусторонних отношений с акцентом на перспективные проекты в экономической сфере... Условлено о поддержании регулярных двусторонних контактов на различных уровнях", - говорится в сообщении.
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владимир путин, россия, турция
Владимир Путин, Россия, Турция
19:05 01.11.2022
 
Путин и Эрдоган условились о поддержании двусторонних контактов

Путин и Эрдоган условились о поддержании двусторонних контактов на различных уровнях

© РИА Новости / Сергей Гунеев / Перейти в медиабанкПрезидент РФ Владимир Путин и президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган
Президент РФ Владимир Путин и президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган - РИА Новости, 1920, 01.11.2022
© РИА Новости / Сергей Гунеев
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Президент РФ Владимир Путин и президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 1 ноя - РИА Новости. Президент России Владимир Путин и президент Турции Тайип Эрдоган условились о поддержании регулярных двусторонних контактов на различных уровнях, они продолжат диалог с акцентом на перспективные проекты в экономической сфере, сообщает пресс-служба Кремля.
"Продолжен диалог по некоторым актуальным аспектам двусторонних отношений с акцентом на перспективные проекты в экономической сфере... Условлено о поддержании регулярных двусторонних контактов на различных уровнях", - говорится в сообщении.
Президент РФ Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 01.11.2022
00:02
Путин назвал причины сделать в Турции газовый хаб
 
Владимир ПутинРоссияТурция
 
 
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