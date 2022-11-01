https://ria.ru/20221101/kontakty-1828496123.html
Путин и Эрдоган условились о поддержании двусторонних контактов
Путин и Эрдоган условились о поддержании двусторонних контактов - РИА Новости, 01.11.2022
Путин и Эрдоган условились о поддержании двусторонних контактов
Президент России Владимир Путин и президент Турции Тайип Эрдоган условились о поддержании регулярных двусторонних контактов на различных уровнях, они продолжат... РИА Новости, 01.11.2022
2022-11-01T19:05
2022-11-01T19:05
2022-11-01T19:05
владимир путин
россия
турция
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/03/06/1568241342_0:0:2926:1646_1920x0_80_0_0_62712130a32e72e20cdaf8e857c2bf27.jpg
МОСКВА, 1 ноя - РИА Новости. Президент России Владимир Путин и президент Турции Тайип Эрдоган условились о поддержании регулярных двусторонних контактов на различных уровнях, они продолжат диалог с акцентом на перспективные проекты в экономической сфере, сообщает пресс-служба Кремля."Продолжен диалог по некоторым актуальным аспектам двусторонних отношений с акцентом на перспективные проекты в экономической сфере... Условлено о поддержании регулярных двусторонних контактов на различных уровнях", - говорится в сообщении.
https://ria.ru/20221101/khab-1828291260.html
россия
турция
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2022
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/03/06/1568241342_98:0:2829:2048_1920x0_80_0_0_c0f6c4a24f39c32cbe57e963aca28b38.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
владимир путин, россия, турция
Владимир Путин, Россия, Турция
Путин и Эрдоган условились о поддержании двусторонних контактов
Путин и Эрдоган условились о поддержании двусторонних контактов на различных уровнях