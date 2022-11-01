https://ria.ru/20221101/kompensatsiya-1828359088.html
Ряду подмосковных компаний компенсируют затраты на покупку оборудования
Ряду подмосковных компаний компенсируют затраты на покупку оборудования - РИА Новости, 01.11.2022
Ряду подмосковных компаний компенсируют затраты на покупку оборудования
Почти 30 компаний Московской области получат субсидии по возмещению затрат на приобретение оборудования, говорится в сообщении пресс-службы министерства... РИА Новости, 01.11.2022
2022-11-01T12:05
2022-11-01T12:05
2022-11-01T12:05
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МОСКВА, 1 ноя – РИА Новости. Почти 30 компаний Московской области получат субсидии по возмещению затрат на приобретение оборудования, говорится в сообщении пресс-службы министерства инвестиций, промышленности и науки Подмосковья.В рамках конкура, проводимым ведомством, возмещаются затраты только на новое оборудование, дата изготовления которого не превышает 5 лет на момент подачи заявки. Получатели поддержки должны быть зарегистрированы и работать на территории Московской области, а также осуществлять деятельность, связанную с обрабатывающим производством. В соответствии с условиями программы поддержки, промышленные компании Московской области, в том числе субъекты малого и среднего предпринимательства, могут компенсировать до 20% затрат, но не более 10 миллионов рублей, на приобретение оборудования."В этом году в рамках данной программы победителями конкурса стали 27 предпринимателей. Общий объем финансовой поддержки составит более 150 миллионов рублей", — приводятся слова главы ведомства Екатерины Зиновьевой.Ознакомиться с результатами участники конкурсного отбора смогут в ближайшее время на сайте Министерства инвестиций, промышленности и науки Московской области.
https://ria.ru/20221027/importozameschenie-1827241729.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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московская область (подмосковье), экономика
Новости Подмосковья, Московская область (Подмосковье), Экономика
МОСКВА, 1 ноя – РИА Новости. Почти 30 компаний Московской области получат субсидии по возмещению затрат на приобретение оборудования, говорится в сообщении пресс-службы министерства инвестиций, промышленности и науки Подмосковья.
В рамках конкура, проводимым ведомством, возмещаются затраты только на новое оборудование, дата изготовления которого не превышает 5 лет на момент подачи заявки. Получатели поддержки должны быть зарегистрированы и работать на территории Московской области, а также осуществлять деятельность, связанную с обрабатывающим производством. В соответствии с условиями программы поддержки, промышленные компании Московской области, в том числе субъекты малого и среднего предпринимательства, могут компенсировать до 20% затрат, но не более 10 миллионов рублей, на приобретение оборудования.
"
В этом году в рамках данной программы победителями конкурса стали 27 предпринимателей
. Общий объем финансовой поддержки составит более 150 миллионов рублей", —
приводятся слова главы ведомства Екатерины Зиновьевой.
Ознакомиться с результатами участники конкурсного отбора смогут в ближайшее время на сайте Министерства инвестиций, промышленности и науки Московской области.