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Ряду подмосковных компаний компенсируют затраты на покупку оборудования - РИА Новости, 01.11.2022
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Новости Подмосковья
https://ria.ru/20221101/kompensatsiya-1828359088.html
Ряду подмосковных компаний компенсируют затраты на покупку оборудования
Ряду подмосковных компаний компенсируют затраты на покупку оборудования - РИА Новости, 01.11.2022
Ряду подмосковных компаний компенсируют затраты на покупку оборудования
Почти 30 компаний Московской области получат субсидии по возмещению затрат на приобретение оборудования, говорится в сообщении пресс-службы министерства... РИА Новости, 01.11.2022
2022-11-01T12:05
2022-11-01T12:05
новости подмосковья
московская область (подмосковье)
экономика
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МОСКВА, 1 ноя – РИА Новости. Почти 30 компаний Московской области получат субсидии по возмещению затрат на приобретение оборудования, говорится в сообщении пресс-службы министерства инвестиций, промышленности и науки Подмосковья.В рамках конкура, проводимым ведомством, возмещаются затраты только на новое оборудование, дата изготовления которого не превышает 5 лет на момент подачи заявки. Получатели поддержки должны быть зарегистрированы и работать на территории Московской области, а также осуществлять деятельность, связанную с обрабатывающим производством. В соответствии с условиями программы поддержки, промышленные компании Московской области, в том числе субъекты малого и среднего предпринимательства, могут компенсировать до 20% затрат, но не более 10 миллионов рублей, на приобретение оборудования."В этом году в рамках данной программы победителями конкурса стали 27 предпринимателей. Общий объем финансовой поддержки составит более 150 миллионов рублей", — приводятся слова главы ведомства Екатерины Зиновьевой.Ознакомиться с результатами участники конкурсного отбора смогут в ближайшее время на сайте Министерства инвестиций, промышленности и науки Московской области.
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московская область (подмосковье), экономика
Новости Подмосковья, Московская область (Подмосковье), Экономика
12:05 01.11.2022
 

Ряду подмосковных компаний компенсируют затраты на покупку оборудования

© РИА Новости / Алексей Сухоруков / Перейти в медиабанкБанкноты номиналом 1000, 2000 и 5000 рублей
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© РИА Новости / Алексей Сухоруков
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МОСКВА, 1 ноя – РИА Новости. Почти 30 компаний Московской области получат субсидии по возмещению затрат на приобретение оборудования, говорится в сообщении пресс-службы министерства инвестиций, промышленности и науки Подмосковья.
В рамках конкура, проводимым ведомством, возмещаются затраты только на новое оборудование, дата изготовления которого не превышает 5 лет на момент подачи заявки. Получатели поддержки должны быть зарегистрированы и работать на территории Московской области, а также осуществлять деятельность, связанную с обрабатывающим производством. В соответствии с условиями программы поддержки, промышленные компании Московской области, в том числе субъекты малого и среднего предпринимательства, могут компенсировать до 20% затрат, но не более 10 миллионов рублей, на приобретение оборудования.
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"В этом году в рамках данной программы победителями конкурса стали 27 предпринимателей. Общий объем финансовой поддержки составит более 150 миллионов рублей", — приводятся слова главы ведомства Екатерины Зиновьевой.
Ознакомиться с результатами участники конкурсного отбора смогут в ближайшее время на сайте Министерства инвестиций, промышленности и науки Московской области.
 
Новости ПодмосковьяМосковская область (Подмосковье)Экономика
 
 
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