https://ria.ru/20221101/kompensatsiya-1828359088.html

Ряду подмосковных компаний компенсируют затраты на покупку оборудования

Ряду подмосковных компаний компенсируют затраты на покупку оборудования - РИА Новости, 01.11.2022

Ряду подмосковных компаний компенсируют затраты на покупку оборудования

Почти 30 компаний Московской области получат субсидии по возмещению затрат на приобретение оборудования, говорится в сообщении пресс-службы министерства... РИА Новости, 01.11.2022

2022-11-01T12:05

2022-11-01T12:05

2022-11-01T12:05

новости подмосковья

московская область (подмосковье)

экономика

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МОСКВА, 1 ноя – РИА Новости. Почти 30 компаний Московской области получат субсидии по возмещению затрат на приобретение оборудования, говорится в сообщении пресс-службы министерства инвестиций, промышленности и науки Подмосковья.В рамках конкура, проводимым ведомством, возмещаются затраты только на новое оборудование, дата изготовления которого не превышает 5 лет на момент подачи заявки. Получатели поддержки должны быть зарегистрированы и работать на территории Московской области, а также осуществлять деятельность, связанную с обрабатывающим производством. В соответствии с условиями программы поддержки, промышленные компании Московской области, в том числе субъекты малого и среднего предпринимательства, могут компенсировать до 20% затрат, но не более 10 миллионов рублей, на приобретение оборудования."В этом году в рамках данной программы победителями конкурса стали 27 предпринимателей. Общий объем финансовой поддержки составит более 150 миллионов рублей", — приводятся слова главы ведомства Екатерины Зиновьевой.Ознакомиться с результатами участники конкурсного отбора смогут в ближайшее время на сайте Министерства инвестиций, промышленности и науки Московской области.

https://ria.ru/20221027/importozameschenie-1827241729.html

московская область (подмосковье)

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Артем Смирнов

Артем Смирнов

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

московская область (подмосковье), экономика