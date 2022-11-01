https://ria.ru/20221101/komanduyuschiy-1828451173.html

Командующий ВС Швеции не возражает против размещения ядерного оружия

Командующий ВС Швеции не возражает против размещения ядерного оружия - РИА Новости, 01.11.2022

Командующий ВС Швеции не возражает против размещения ядерного оружия

Главнокомандующий вооруженными силами Швеции Микаэль Бюден рекомендует правительству не устанавливать каких-либо ограничений перед вступлением страны в НАТО, в... РИА Новости, 01.11.2022

2022-11-01T16:46

2022-11-01T16:46

2022-11-01T17:13

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ЦЮРИХ, 1 ноя - РИА Новости. Главнокомандующий вооруженными силами Швеции Микаэль Бюден рекомендует правительству не устанавливать каких-либо ограничений перед вступлением страны в НАТО, в том числе относительно размещения ядерного оружия на территории королевства, сообщает радиостанция Radio Sweden.По ее данным, на пресс-конференции во вторник Бюдена спросили об идее размещения ядерного оружия на территории Швеции в случае присоединения страны к Североатлантическому альянсу. Главком ВС Швеции заявил, что не хотел бы вступления в НАТО "с оговорками"."Он (Бюден) добавляет, что установление ограничений еще до вступления в НАТО лишь создаст препятствия и трения. Его совет – не иметь никаких предварительных условий… а решения, которые необходимо принять, должны принимать политики", - сообщила радиостанция.По ее данным, на пресс-конференции Бюден также заявил, что к 2026 году расходы Швеции на оборону достигнут 2% ВВП.Ранее газета IltaLehti со ссылкой на источники сообщила, что финский законопроект о вступлении Финляндии в НАТО почти готов, он не содержит каких-либо ограничений на создание военных баз в стране, присутствие там войск из стран альянса или ввоз ядерного оружия.Финляндия и Швеция на фоне российской специальной военной операции на Украине 18 мая передали генсеку НАТО заявки на вступление в альянс. Уже 28 стран из 30, кроме Турции и Венгрии, приняли положительное решение о приеме северных стран в НАТО.

https://ria.ru/20221101/evropa-1828250039.html

https://ria.ru/20221101/konflikt-1828297751.html

швеция

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Влада Копылова

Влада Копылова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

в мире, швеция, нато