https://ria.ru/20221101/komandiry-1828325673.html

В СК рассказали о преступлениях задержанных командиров "Азова"*

В СК рассказали о преступлениях задержанных командиров "Азова"* - РИА Новости, 01.11.2022

В СК рассказали о преступлениях задержанных командиров "Азова"*

Следственный комитет РФ во вторник рассказал о преступлениях, которые вменяются двум задержанным командирам запрещенного в России украинского нацбатальона... РИА Новости, 01.11.2022

2022-11-01T10:19

2022-11-01T10:19

2022-11-01T10:19

специальная военная операция на украине

следственный комитет россии (ск рф)

мариуполь

днр

батальон "азов"

украина

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МОСКВА, 1 ноя – РИА Новости. Следственный комитет РФ во вторник рассказал о преступлениях, которые вменяются двум задержанным командирам запрещенного в России украинского нацбатальона "Азов"*."Среди [фигурантов уголовных дел о военных преступлениях Украины] командир орудия войсковой части А3057 Национальной гвардии Украины (нацбатальон "Азов"*) Николай Кузьменко, который в феврале-марте руководил действиями подчиненных по обстрелу Мариуполя и близлежащих населенных пунктов", - говорится в релизе.По данным следствия, под руководством Кузьменко военнослужащие Украины производили неизбирательные артиллерийские атаки сел Лебединское Новоазовского района, Калиновка Волновахского района и Сартана Мариупольского района ДНР, при которых погибли мирные жители и были разрушены жилые дома."Также в числе фигурантов – командир отделения указанной войсковой части Владислав Курка. По данным следствия, минометный расчет под его командованием в марте, находясь на позиции на территории кладбища в Мариуполе, из миномета БМ-37 калибра 82 миллиметра производил неизбирательный обстрел гражданской инфраструктуры", - уточняется в релизе.В настоящее время с фигурантами проводятся следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств совершенных преступлений.Специальное подразделение "Азов"* Национальной гвардии Украины было создано после государственного переворота в 2014 году. В состав "Азова"* вошли радикалы, придерживавшиеся расистских и неонацистских взглядов - не только граждане Украины, но и наемники из других стран."Азов"* участвовал в украинской карательной операции на Донбассе. В 2015 году Следственный комитет России возбудил уголовное дело в отношении бойцов батальона "Азов"* по статьям "Похищение человека", "Истязание" и "Применение запрещенных средств и методов ведения войны" УК РФ.В феврале этого года СК РФ сообщил о получении "неопровержимых доказательств" совершения членами "Азова"*, а также запрещенной в РФ экстремистской украинской организации "Правый сектор"** жестоких преступлений в отношении мирных граждан Донбасса.Уже в ходе российской специальной военной операции стали известны многочисленные свидетельства преступлений "азовцев": они подозреваются в зверских пытках и убийствах мирных жителей и пленных, использовании мирных жителей многих населенных пунктов в качестве "живого щита"."Азов"* использовал нацистскую символику. На эмблеме батальона изображен "волчий крюк" - символ, изначально появившийся в гитлеровской Германии. В разных вариациях он присутствовал в символике боевых подразделений, в том числе танковой дивизии СС "Рейх". "Волчий крюк" был символом послевоенной нацистской подпольной боевой организации "Вервольф". Также на эмблеме "Азова"* расположен эзотерический символ солнца, впервые появившийся в Третьем рейхе у оккультистов СС.Боевики "Азова"*, скрывавшиеся на территории мариупольского металлургического комбината "Азовсталь" в Мариуполе, 20 мая капитулировали перед российскими военными. Всего, по данным Минобороны РФ, с 16 мая сложили оружие и сдались в плен более 2,4 тысячи нацистов из "Азова"* и украинских военных, которые около месяца были заблокированы на территории завода.* Запрещенная в России террористическая организация.** Запрещенная в России экстремистская организация.

https://radiosputnik.ria.ru/20221027/kiev-1827170813.html

https://ria.ru/20221023/rasstrely-1826002251.html

https://ria.ru/20221021/svo-1825538589.html

мариуполь

украина

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Влада Копылова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

следственный комитет россии (ск рф), мариуполь, днр, батальон "азов", украина