https://ria.ru/20221101/kleschenko-1828500166.html

Улицу в Торжке назовут в честь Героя России Василия Клещенко

Улицу в Торжке назовут в честь Героя России Василия Клещенко - РИА Новости, 01.11.2022

Улицу в Торжке назовут в честь Героя России Василия Клещенко

Улица в городе Торжке Тверской области будет названа в честь Героя России Василия Клещенко, погибшего в ходе специальной военной операции, сообщает пресс-служба РИА Новости, 01.11.2022

2022-11-01T19:38

2022-11-01T19:38

2022-11-01T19:38

тверская область

россия

торжок

игорь руденя

украина

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ТВЕРЬ, 1 ноя – РИА Новости. Улица в городе Торжке Тверской области будет названа в честь Героя России Василия Клещенко, погибшего в ходе специальной военной операции, сообщает пресс-служба областного правительства.С инициативой присвоения улице в Торжке имени Клещенко выступил губернатор региона Игорь Руденя."Подвиг Василия Клещенко не просто навсегда вписан в историю Военно-Воздушных сил Российской Федерации. Он навечно сохранится в летописи славы России и Тверской области, в наших сердцах и памяти будущих поколений", - процитировали в пресс-службе главу региона.Василий Клещенко прошел путь от лётчика-оператора ударного вертолета Ми-24 до заместителя начальника центра по войсковым испытаниям и летно-методической работе 344-го центра боевого применения и переучивания летного состава министерства обороны РФ. Он погиб при выполнении боевого задания в ходе специальной военной операции на Украине. 6 августа 2022 года за мужество и героизм, проявленные при исполнении воинского долга, полковнику Василию Клещенко присвоено звание Героя Российской Федерации (посмертно).

https://ria.ru/20220818/torzhok-1810481335.html

россия

торжок

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Алёна Пава

россия, торжок, игорь руденя, украина