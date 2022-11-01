https://ria.ru/20221101/kleschenko-1828500166.html
Улицу в Торжке назовут в честь Героя России Василия Клещенко
Улицу в Торжке назовут в честь Героя России Василия Клещенко - РИА Новости, 01.11.2022
Улицу в Торжке назовут в честь Героя России Василия Клещенко
Улица в городе Торжке Тверской области будет названа в честь Героя России Василия Клещенко, погибшего в ходе специальной военной операции, сообщает пресс-служба РИА Новости, 01.11.2022
2022-11-01T19:38
2022-11-01T19:38
2022-11-01T19:38
тверская область
россия
торжок
игорь руденя
украина
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/152392/58/1523925855_0:78:2000:1203_1920x0_80_0_0_6afe337af468b9e4f5542c74a565058d.jpg
ТВЕРЬ, 1 ноя – РИА Новости. Улица в городе Торжке Тверской области будет названа в честь Героя России Василия Клещенко, погибшего в ходе специальной военной операции, сообщает пресс-служба областного правительства.С инициативой присвоения улице в Торжке имени Клещенко выступил губернатор региона Игорь Руденя."Подвиг Василия Клещенко не просто навсегда вписан в историю Военно-Воздушных сил Российской Федерации. Он навечно сохранится в летописи славы России и Тверской области, в наших сердцах и памяти будущих поколений", - процитировали в пресс-службе главу региона.Василий Клещенко прошел путь от лётчика-оператора ударного вертолета Ми-24 до заместителя начальника центра по войсковым испытаниям и летно-методической работе 344-го центра боевого применения и переучивания летного состава министерства обороны РФ. Он погиб при выполнении боевого задания в ходе специальной военной операции на Украине. 6 августа 2022 года за мужество и героизм, проявленные при исполнении воинского долга, полковнику Василию Клещенко присвоено звание Героя Российской Федерации (посмертно).
https://ria.ru/20220818/torzhok-1810481335.html
россия
торжок
украина
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2022
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/152392/58/1523925855_147:0:1854:1280_1920x0_80_0_0_f5e41ef3de38771f32689074ef242677.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, торжок, игорь руденя, украина
Тверская область, Россия, Торжок, Игорь Руденя, Украина