Рейтинг@Mail.ru
Улицу в Торжке назовут в честь Героя России Василия Клещенко - РИА Новости, 01.11.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Иллюстрация - Тверская область
Тверская область
https://ria.ru/20221101/kleschenko-1828500166.html
Улицу в Торжке назовут в честь Героя России Василия Клещенко
Улицу в Торжке назовут в честь Героя России Василия Клещенко - РИА Новости, 01.11.2022
Улицу в Торжке назовут в честь Героя России Василия Клещенко
Улица в городе Торжке Тверской области будет названа в честь Героя России Василия Клещенко, погибшего в ходе специальной военной операции, сообщает пресс-служба РИА Новости, 01.11.2022
2022-11-01T19:38
2022-11-01T19:38
тверская область
россия
торжок
игорь руденя
украина
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/152392/58/1523925855_0:78:2000:1203_1920x0_80_0_0_6afe337af468b9e4f5542c74a565058d.jpg
ТВЕРЬ, 1 ноя – РИА Новости. Улица в городе Торжке Тверской области будет названа в честь Героя России Василия Клещенко, погибшего в ходе специальной военной операции, сообщает пресс-служба областного правительства.С инициативой присвоения улице в Торжке имени Клещенко выступил губернатор региона Игорь Руденя."Подвиг Василия Клещенко не просто навсегда вписан в историю Военно-Воздушных сил Российской Федерации. Он навечно сохранится в летописи славы России и Тверской области, в наших сердцах и памяти будущих поколений", - процитировали в пресс-службе главу региона.Василий Клещенко прошел путь от лётчика-оператора ударного вертолета Ми-24 до заместителя начальника центра по войсковым испытаниям и летно-методической работе 344-го центра боевого применения и переучивания летного состава министерства обороны РФ. Он погиб при выполнении боевого задания в ходе специальной военной операции на Украине. 6 августа 2022 года за мужество и героизм, проявленные при исполнении воинского долга, полковнику Василию Клещенко присвоено звание Героя Российской Федерации (посмертно).
https://ria.ru/20220818/torzhok-1810481335.html
россия
торжок
украина
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
Алёна Пава
Алёна Пава
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/152392/58/1523925855_147:0:1854:1280_1920x0_80_0_0_f5e41ef3de38771f32689074ef242677.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
россия, торжок, игорь руденя, украина
Тверская область, Россия, Торжок, Игорь Руденя, Украина
19:38 01.11.2022
 

Улицу в Торжке назовут в честь Героя России Василия Клещенко

© Фото : пресс-служба правительства Тверской областиГород Торжок
Город Торжок - РИА Новости, 1920, 01.11.2022
© Фото : пресс-служба правительства Тверской области
Читать ria.ru в
ТВЕРЬ, 1 ноя – РИА Новости. Улица в городе Торжке Тверской области будет названа в честь Героя России Василия Клещенко, погибшего в ходе специальной военной операции, сообщает пресс-служба областного правительства.
С инициативой присвоения улице в Торжке имени Клещенко выступил губернатор региона Игорь Руденя.
"Подвиг Василия Клещенко не просто навсегда вписан в историю Военно-Воздушных сил Российской Федерации. Он навечно сохранится в летописи славы России и Тверской области, в наших сердцах и памяти будущих поколений", - процитировали в пресс-службе главу региона.
Василий Клещенко прошел путь от лётчика-оператора ударного вертолета Ми-24 до заместителя начальника центра по войсковым испытаниям и летно-методической работе 344-го центра боевого применения и переучивания летного состава министерства обороны РФ. Он погиб при выполнении боевого задания в ходе специальной военной операции на Украине. 6 августа 2022 года за мужество и героизм, проявленные при исполнении воинского долга, полковнику Василию Клещенко присвоено звание Героя Российской Федерации (посмертно).
Родным тверского летчика, погибшего на Украине, вручили Звезду Героя России - РИА Новости, 1920, 18.08.2022
18 августа, 15:34Тверская область
Родным тверского летчика, погибшего на Украине, вручили Звезду Героя России
 
Тверская областьРоссияТоржокИгорь РуденяУкраина
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала