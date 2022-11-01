11:37 01.11.2022 (обновлено: 11:40 01.11.2022)
МИД Китая призвал стороны конфликта на Украине к деэскалации
МИД КНР на фоне приостановки участия России в зерновой сделке призвал к деэскалации
© AP Photo / Andy WongОфициальный представитель МИД КНР Чжао Лицзянь
© AP Photo / Andy Wong
Официальный представитель МИД КНР Чжао Лицзянь. Архивное фото
ПЕКИН, 1 ноя – РИА Новости. Китайская сторона призывает стороны конфликта на Украине к деэскалации, заявил на брифинге во вторник официальный представитель МИД КНР Чжао Лицзянь, отвечая на вопрос о позиции Китая в отношении "зерновой сделки".
"Позиция Китая по украинскому вопросу последовательна и ясна, в сложившейся ситуации мы считаем, что все соответствующие стороны должны сохранять сдержанность, избегать дальнейшей эскалации ситуации и совместно работать над ее деэскалацией", - сказал дипломат, отвечая на вопрос о том, поддерживает ли Китай экспорт украинского зерна.
Чжао Лицзянь отметил, что ранее Китай предложил инициативу международного сотрудничества в области продовольственной безопасности.
"Мы готовы укреплять взаимодействие и сотрудничество со всеми сторонами по этому вопросу, способствовать формированию большего международного консенсуса и вносить активный вклад в обеспечение глобальной продовольственной безопасности", - добавил он.
Россия в субботу объявила о приостановке участия в вывозе продукции из портов Украины после террористической атаки Киева на корабли Черноморского флота и гражданские суда в акватории Севастополя. По данным Минобороны РФ, подготовка теракта и обучение военнослужащих украинского 73-го специального центра морских операций осуществлялись под руководством британских специалистов.
В Стамбуле 22 июля состоялось подписание многосторонних соглашений о снятии ограничений на поставку российских продуктов на экспорт и о содействии России вывозу украинского зерна. Сделка, которую подписали представители России, Турции, Украины и ООН, предполагает вывоз зерна, продовольствия и удобрений по Черному морю из трех портов, включая Одессу.
Президент России Владимир Путин в начале сентября указывал, что Запад вывозит большинство украинского зерна в свои государства, а не в нуждающиеся страны Африки. По его мнению, стоит обсудить с президентом Турции ограничения по этому маршруту. Постпред РФ при ООН Василий Небензя ранее сообщил, что часть продуктовой сделки, касающаяся экспорта российского продовольствия и удобрений, не работает. Из-за этого, по его словам, не исключено прекращение действия соглашения.