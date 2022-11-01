https://ria.ru/20221101/kitay-1828351022.html

МИД Китая призвал стороны конфликта на Украине к деэскалации

МИД Китая призвал стороны конфликта на Украине к деэскалации - РИА Новости, 01.11.2022

МИД Китая призвал стороны конфликта на Украине к деэскалации

Китайская сторона призывает стороны конфликта на Украине к деэскалации, заявил на брифинге во вторник официальный представитель МИД КНР Чжао Лицзянь, отвечая на РИА Новости, 01.11.2022

2022-11-01T11:37

2022-11-01T11:37

2022-11-01T11:40

чжао лицзянь

россия

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ПЕКИН, 1 ноя – РИА Новости. Китайская сторона призывает стороны конфликта на Украине к деэскалации, заявил на брифинге во вторник официальный представитель МИД КНР Чжао Лицзянь, отвечая на вопрос о позиции Китая в отношении "зерновой сделки"."Позиция Китая по украинскому вопросу последовательна и ясна, в сложившейся ситуации мы считаем, что все соответствующие стороны должны сохранять сдержанность, избегать дальнейшей эскалации ситуации и совместно работать над ее деэскалацией", - сказал дипломат, отвечая на вопрос о том, поддерживает ли Китай экспорт украинского зерна.Чжао Лицзянь отметил, что ранее Китай предложил инициативу международного сотрудничества в области продовольственной безопасности."Мы готовы укреплять взаимодействие и сотрудничество со всеми сторонами по этому вопросу, способствовать формированию большего международного консенсуса и вносить активный вклад в обеспечение глобальной продовольственной безопасности", - добавил он.Россия в субботу объявила о приостановке участия в вывозе продукции из портов Украины после террористической атаки Киева на корабли Черноморского флота и гражданские суда в акватории Севастополя. По данным Минобороны РФ, подготовка теракта и обучение военнослужащих украинского 73-го специального центра морских операций осуществлялись под руководством британских специалистов.В Стамбуле 22 июля состоялось подписание многосторонних соглашений о снятии ограничений на поставку российских продуктов на экспорт и о содействии России вывозу украинского зерна. Сделка, которую подписали представители России, Турции, Украины и ООН, предполагает вывоз зерна, продовольствия и удобрений по Черному морю из трех портов, включая Одессу.Президент России Владимир Путин в начале сентября указывал, что Запад вывозит большинство украинского зерна в свои государства, а не в нуждающиеся страны Африки. По его мнению, стоит обсудить с президентом Турции ограничения по этому маршруту. Постпред РФ при ООН Василий Небензя ранее сообщил, что часть продуктовой сделки, касающаяся экспорта российского продовольствия и удобрений, не работает. Из-за этого, по его словам, не исключено прекращение действия соглашения.

https://ria.ru/20221031/kitay-1828264746.html

https://ria.ru/20221101/sdelka-1828308767.html

https://ria.ru/20221101/polittekhnologiya-1828265086.html

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чжао лицзянь, россия, китай, украина, оон, мид кнр