В Киеве возобновили график стабилизационных отключений электроэнергии
"Киевские региональные электросети" возобновили график стабилизационных отключений света
© AP Photo / Natacha PisarenkoУкраинский флаг в Киеве
© AP Photo / Natacha Pisarenko
Украинский флаг в Киеве. Архивное фото
МОСКВА, 1 ноя - РИА Новости. Компания ДТЭК "Киевские региональные электросети" сообщила, что возобновила график возможных стабилизационных отключений электроэнергии в Киеве, при этом обещает не применять 12-часовые отключения электричества.
"Мы возобновили графики стабилизационных отключений электроэнергии. Это графики возможных отключений, позволяющих подготовиться к отключению света, если у НЭК "Укрэнерго" будет необходимость сбалансировать энергосистему. Указаны всего три возможных временных промежутка, когда для каждого адреса может отключаться электроэнергия", - говорится в сообщении компании в социальной сети.
При этом в компании отметили, что в новых графиках указаны только "возможные временные коридоры," в пределах которых может происходить отключение, отключать свет на 12 часов в сутки нет нужды, как и в ночных отключениях. В сообщении говорится, что если возникнет необходимость уменьшить нагрузку на энергосистему, отключения будут происходить в течение одного или нескольких временных промежутков, отключения "по всем трем временным промежуткам и особенно в ночное время возможно только в критических случаях".
"Отключение каждого адреса будет длиться не дольше 4 часов. График рассчитан на максимальное сокращение потребления в 250 МВт. Если будет указание сократить потребление более чем на 250 МВт, то отключения становятся аварийными. А значит, будут проходить не по графику", - уточнили в компании.
Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стоят украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране, от Харькова и Киева до Львова и Ивано-Франковска. С тех пор воздушная тревога в украинских регионах объявляется каждый день, иногда - по всей стране. Владимир Зеленский 18 октября заявил, что на Украине разрушены 30% электростанций, что привело к массовым отключениям электроэнергии.
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